"Ромир" объясняет сокращение среднего чека в первую очередь сезонным фактором — высокой базой декабря. "При этом, несмотря на годовую инфляцию, средний чек по сравнению с прошлым годом снижается. Это значит, что за одну покупку россияне покупают все меньше товаров", — добавляет холдинг.

с чего всё началось

Россияне стали экономить на продуктах — средний чек за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился по сравнению с декабрем 2019-го на 67,5 рубля (минус 10,9 процента) и составил 552 рубля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

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