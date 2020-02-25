Общество
Lenta.ruРоссияне стали экономить на продуктах
Россияне стали экономить на продуктах — средний чек за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился по сравнению с декабрем 2019-го на 67,5 рубля (минус 10,9 процента) и составил 552 рубля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».
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с чего всё началось
"Ромир" объясняет сокращение среднего чека в первую очередь сезонным фактором — высокой базой декабря. "При этом, несмотря на годовую инфляцию, средний чек по сравнению с прошлым годом снижается. Это значит, что за одну покупку россияне покупают все меньше товаров", — добавляет холдинг.РИА Новостивчера в 21:04
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Религия
В РПЦ приступили к установке видеокамер в церквях и храмах
Русская православная церковь (РПЦ) официально сообщила, что в храмах будут устанавливать видеокамеры.
Политика
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Дочерняя марка Volvo — Polestar, занимающаяся с недавних пор не только тюнингом, но и выпуском оригинальных электрокаров под собственным брендом, привезёт на автошоу в Женеву концепт Precept, демонстрирующий будущее развитие автомобильной линейки.
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УЕФА может отменить или перенести Евро-2020 из-за коронавируса
УЕФА может отменить или перенести Чемпионат Европы по футболу 2020 года и другие турниры, если ухудшится ситуация с распространением коронавируса.
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Футбол
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В комитет Госдумы внесли поправки о голосовании по Конституции
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Космос
Названы основные версии происхождения космического объекта «Чёрный рыцарь»
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Политика
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Закон о функционировании украинского языка как государственного разработан правительством бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Футбол
«Реал» хочет купить Холанна вместо Мбаппе
По сообщениям The Sun, руководство мадридского «Реала» может отказаться от приобретения нападающего сборной Франции и «ПСЖ» Килиана Мбаппе ради покупки норвежского бомбардира Эрлинга Холанна, выступающего за дортмундскую «Боруссию».
Здоровье
ФАС начала расследование рекламы «Арбидола»
Служба ищет доказательства, что препарат «активен против коронавируса» Изучив рекламу противовирусного препарата «Арбидол», в которой утверждалось, что он «активен даже против коронавируса», Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело по признакам нарушения рекламного законодательства.
Общество
Минпромторг РФ приостанавливает работу торгпредств в Прибалтике и США
Работу торговых представительств России в США и прибалтийских странах решено приостановить.
Шоу-бизнес
Похудевшая после развода Елена Степаненко поразила молодым лицом
Елена Степаненко сильно изменилась после развода с Евгением Петросяном.
Гаджеты
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Представители компании Samsung объявили о решении начать массовое производство 16 ГБ LPDDR5.
Политика
Путин заявил о необходимости держать подчиненных под давлением
Президент России Владимир Путин в рамках проекта "20 вопросов Путину" ТАСС заявил, что для улучшения качества работы подчиненных критикует их.
Происшествия
В Петербурге выехавший на тротуар автомобиль сбил четырех пешеходов
Выехавший на тротуар после ДТП автомобиль сбил четверых пешеходов в Петербурге, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Общество
В Башкирии чиновник обругал матом посетителя за вопрос о дороге
Глава Кальтовского сельсовета Иглинского района Башкирии Владимир Кожанов накричал матом на местного жителя, который спросил про дорогу, передает РИА "Новости".
Игры
Релиз графической модификации The Witcher 3 HD Reworked состоится в марте
HalkHogan, создатель масштабной графической модификации к The Witcher 3, объявил дату релиза HD Reworked.
Здоровье
В страдающем от дефицита медиков Бийске за год уволились 11 врачей
Объектам здравоохранения наукограда требуется еще 200 специалистов За 2019 год из больниц Бийска уволились 11 врачей, сообщает "Бийский рабочий" со ссылкой на слова министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова.
Здоровье
В Хорватии подтвердили первый случай заболевания коронавирусом
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович подтвердил первый случай заболевания коронавирусом в стране, сообщает агентство HINA.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри резко ответили Елизавете II
Принц Гарри и Меган Маркл с уважением отнеслись к требованию Елизаветы II. Впрочем, в Великобритании посчитали их заявление резким.
Экономика
ЦБ отменяет комиссии для банков в Системе быстрых платежей
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Политика
Раскрыты слова последнего маршала СССР о Горбачеве, Ельцине и Путине
«Комсомольская правда» раскрыла слова последнего маршала СССР Дмитрия Язова о бывшем президенте СССР Михаиле Горбачеве, первом президенте России Борисе Ельцине и действующем российском лидере Владимире Путине, которые тот просил опубликовать после своей смерти.
Футбол
В России закрылось зимнее трансферное окно
В России 22 февраля закрылось зимнее трансферное окно.
Общество
В Сочи учительница требовала деньги на уборку и угрожала ученику
В сочинской школе №27 учительница требовала сдавать деньги на уборку класса, а также угрожала ударить одного из учеников.
Хоккей