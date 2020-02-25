Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссияне стали экономить на продуктах

Россияне стали экономить на продуктах — средний чек за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился по сравнению с декабрем 2019-го на 67,5 рубля (минус 10,9 процента) и составил 552 рубля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».
Читать в источнике
Комментировать274
с чего всё началось

Исследование показало, как изменился средний чек за поход в магазин

"Ромир" объясняет сокращение среднего чека в первую очередь сезонным фактором — высокой базой декабря. "При этом, несмотря на годовую инфляцию, средний чек по сравнению с прошлым годом снижается. Это значит, что за одну покупку россияне покупают все меньше товаров", — добавляет холдинг.
РИА Новостивчера в 21:04

Подробнее о событии

Средний чек россиянина показал пугающую тенденцию

Московский Комсомолец09:22

«Ромир»: средний чек в январе сократился после Нового года

ТАСС02:49

Средний чек россиян в январе уменьшился на 10%

Телеканал 360°вчера в 21:51

Жители России начали экономить на продуктах

Говорит Москвавчера в 23:20

Россияне стали экономить на продуктах

Lenta.ruвчера в 22:50

Уральцы экономят на продуктах меньше других россиян

URA.Ruвчера в 23:39

Средний чек россиян за поход в магазин в январе снизился на 11%

ПРАЙМвчера в 19:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 14:30, Ашберн
Происшествия

Двоих детей унесло в открытое море в Сочи

Газета.Ru 13:58
Футбол

УЕФА может отменить или перенести Евро-2020 из-за коронавируса

УЕФА может отменить или перенести Чемпионат Европы по футболу 2020 года и другие турниры, если ухудшится ситуация с распространением коронавируса.
Комсомольская правда 10:38
Политика

Захарова раскритиковала поведение грузинских журналисток

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что журналистки из Грузии "набросились" на членов российской делегации в Отделении ООН в Женеве.
Газета.Ru 13:11
Культура

«Пляски зомби»: Лобода шокировала фанатов странным видео

Комсомольская правда 12:14
Хоккей

Ковальчук поделился ожиданиями от игры с Овечкиным

Газета.Ru 06:43
Наука

У деревьев нашли способность «передавать знания» по наследству

ТАСС Наука 10:35
Общество

Из-за коронавируса россияне начали отказываться от туров в Италию

Российские туристы на фоне информации о распространении коронавируса начали подавать заявки на аннуляцию туров в Италию, при этом в этой стране уже находятся до 7 тыс. организованных туристов из России.
МонаВиста 11:56
Политика

Политика времен Януковича рассмотрят на пост премьера Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко на пост украинского премьера, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в правительстве.
Lenta.ru 14:03
Футбол

В Парагвае вратарь сделал чудовищную ошибку и забил глупейший автогол

Вратарь "Хенераль Диас" Густаво Сердан в матче чемпионата Парагвая против "Гуареньи" допустил ошибку и забил нелепый гол в собственные ворота.
РИА Новости 08:09
Политика

МИД РФ отреагировал на заявление об очевидце запуска ракеты по MH17

Напомним, 24 февраля нидерландский прокурор Фред Вестербеке в разговоре с журналистами телеканала CBS заявил, что совместная следственная группа по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе располагает свидетелем запуска ракеты «Бук», сбившей данный авиалайнер.
REGNUM вчера в 11:47
Общество

Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Известия 11:22
Политика

Российские спецслужбы отпустили украинских рыбаков

Право.ру 10:56
Экономика

Богатейшие люди за день потеряли $139 миллиардов из-за коронавируса

Самые богатые люди мира потеряли 139 миллиардов долларов в понедельник из-за опасений на фондовых рынках, что коронавирус ударит по мировой экономике.
РИА Новости 00:59
Происшествия

Полицейские изъяли у москвича самодельный «бэтмобиль»

РИА Новости 14:03
Политика

ВЦИОМ: 66% россиян планируют участвовать в голосовании по Конституции

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян заявили о возможном участии в голосовании по поправкам к Конституции, которое пройдёт этой весной, причём 41% опрошенных выражают крайнюю степень уверенности в этом.
RT на русском 04:28
Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала похожую на подростка маму

Ольга Бузова показала поклонникам снимок своей мамы, которая, несмотря на возраст, до сих пор похожа на подростка.
Актуальные Новости вчера в 13:00
Общество

В ВОЗ заявили о потенциале пандемии коронавируса

Вспышка коронавируса, которая была зафиксирована в конце прошлого года в китайском Ухане, не является пандемией, но может ею стать.
ТК Звезда вчера в 10:47
Общество

В Калининграде начали строить филиалы Большого театра и Третьяковки

Российская газета 10:00
Шоу-бизнес

Ксения Собчак ответила на обвинения Любови Успенской

Ксения Собчак попыталась разобраться в ситуации, однако все закончилось полным провалом. Певица в истерике покинула программу.
RuNews24.ru вчера в 04:50
Здоровье

В США обнаружена первая в мире женщина, которая мочится алкоголем

Плюс один +1 08:56
Происшествия

Магистральный газопровод прорвало в Пермском крае

Прорыв магистрального газопровода "Ямбург - Елец-2" с факельным горением произошел в Пермском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Газета.Ru 12:31
Политика

Помпео пообещал ответить России в случае вмешательства в выборы США

Вашингтон примет ответные меры в случае, если Россия или любое другое государство попытается вмешаться в президентские выборы в США в этом году.
РБК 13:36
Политика

Путин рассказал о прошлых разногласиях с Кудриным

Президент Владимир Путин пояснил, почему Алексей Кудрин на посту главы Счетной палаты думает совсем по-другому, чем на должности министра финансов, и это вызывает недоумение у его "учеников".
Российская газета 04:20
Футбол

«Ливерпулю» осталось пять побед до рекорда «Арсенала»

Газета.Ru вчера в 17:17
Политика

Соловьев ответил главе СНБО Украины на слова о «скором развале» России

Журналист прокомментировал высказывание главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрея Данилова о «скором развале» России из-за внутренних проблем.
ФАН 12:45
Происшествия

Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика

Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Газета.Ru 07:51
Хоккей

Стали известны все участники плей-офф Восточной конференции КХЛ

Хоккеисты китайского "Куньлунь Ред Стар" в матче регулярного чемпионата КХЛ против рижского "Динамо" не смогли обыграть одного из аутсайдера Западной конференции, уступив латвийской команде со счетом 1:2. Таким образом, "драконы" лишили себя шансов попасть в плей-офф Кубка Гагарина.
Вести.Ru вчера в 07:09
Происшествия

В Ленобласти школьный автобус с мертвым водителем вылетел в кювет

Во вторник, 25 февраля, в 16:15 в Лужском районе (Ленобласть) за рулем школьного автобуса марки ПАЗ скончался 50-летний водитель.
Московский Комсомолец 12:42
Хоккей

СКА на выезде обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

РИА Новости 13:52
Финансы

ВТБ поменяет схему выплаты дивидендов

ВТБ не раз прогнозировал прибыль за 2019 год на уровне 200 млрд руб. — таким образом, дивиденды могут составить порядка 100 млрд руб. Основные финансовые показатели банк раскроет в отчетности в среду, 26 февраля.
РБК 09:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное