Общество
Lenta.ruРоссияне стали экономить на продуктах
Россияне стали экономить на продуктах — средний чек за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился по сравнению с декабрем 2019-го на 67,5 рубля (минус 10,9 процента) и составил 552 рубля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».
Читать в источнике
Оценить342
с чего всё началось
"Ромир" объясняет сокращение среднего чека в первую очередь сезонным фактором — высокой базой декабря. "При этом, несмотря на годовую инфляцию, средний чек по сравнению с прошлым годом снижается. Это значит, что за одну покупку россияне покупают все меньше товаров", — добавляет холдинг.РИА Новостивчера в 21:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 14:30, Ашберн
Происшествия
Двоих детей унесло в открытое море в Сочи
Футбол
УЕФА может отменить или перенести Евро-2020 из-за коронавируса
УЕФА может отменить или перенести Чемпионат Европы по футболу 2020 года и другие турниры, если ухудшится ситуация с распространением коронавируса.
Политика
Захарова раскритиковала поведение грузинских журналисток
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что журналистки из Грузии "набросились" на членов российской делегации в Отделении ООН в Женеве.
Культура
«Пляски зомби»: Лобода шокировала фанатов странным видео
Хоккей
Ковальчук поделился ожиданиями от игры с Овечкиным
Общество
Из-за коронавируса россияне начали отказываться от туров в Италию
Российские туристы на фоне информации о распространении коронавируса начали подавать заявки на аннуляцию туров в Италию, при этом в этой стране уже находятся до 7 тыс. организованных туристов из России.
Политика
Политика времен Януковича рассмотрят на пост премьера Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко на пост украинского премьера, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в правительстве.
Футбол
В Парагвае вратарь сделал чудовищную ошибку и забил глупейший автогол
Вратарь "Хенераль Диас" Густаво Сердан в матче чемпионата Парагвая против "Гуареньи" допустил ошибку и забил нелепый гол в собственные ворота.
Политика
МИД РФ отреагировал на заявление об очевидце запуска ракеты по MH17
Напомним, 24 февраля нидерландский прокурор Фред Вестербеке в разговоре с журналистами телеканала CBS заявил, что совместная следственная группа по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе располагает свидетелем запуска ракеты «Бук», сбившей данный авиалайнер.
Общество
Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Экономика
Богатейшие люди за день потеряли $139 миллиардов из-за коронавируса
Самые богатые люди мира потеряли 139 миллиардов долларов в понедельник из-за опасений на фондовых рынках, что коронавирус ударит по мировой экономике.
Происшествия
Полицейские изъяли у москвича самодельный «бэтмобиль»
Политика
ВЦИОМ: 66% россиян планируют участвовать в голосовании по Конституции
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян заявили о возможном участии в голосовании по поправкам к Конституции, которое пройдёт этой весной, причём 41% опрошенных выражают крайнюю степень уверенности в этом.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала похожую на подростка маму
Ольга Бузова показала поклонникам снимок своей мамы, которая, несмотря на возраст, до сих пор похожа на подростка.
Общество
В ВОЗ заявили о потенциале пандемии коронавируса
Вспышка коронавируса, которая была зафиксирована в конце прошлого года в китайском Ухане, не является пандемией, но может ею стать.
Общество
В Калининграде начали строить филиалы Большого театра и Третьяковки
Шоу-бизнес
Ксения Собчак ответила на обвинения Любови Успенской
Ксения Собчак попыталась разобраться в ситуации, однако все закончилось полным провалом. Певица в истерике покинула программу.
Происшествия
Магистральный газопровод прорвало в Пермском крае
Прорыв магистрального газопровода "Ямбург - Елец-2" с факельным горением произошел в Пермском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Политика
Помпео пообещал ответить России в случае вмешательства в выборы США
Вашингтон примет ответные меры в случае, если Россия или любое другое государство попытается вмешаться в президентские выборы в США в этом году.
Политика
Путин рассказал о прошлых разногласиях с Кудриным
Президент Владимир Путин пояснил, почему Алексей Кудрин на посту главы Счетной палаты думает совсем по-другому, чем на должности министра финансов, и это вызывает недоумение у его "учеников".
Футбол
«Ливерпулю» осталось пять побед до рекорда «Арсенала»
Политика
Соловьев ответил главе СНБО Украины на слова о «скором развале» России
Журналист прокомментировал высказывание главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрея Данилова о «скором развале» России из-за внутренних проблем.
Происшествия
Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика
Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Хоккей
Стали известны все участники плей-офф Восточной конференции КХЛ
Хоккеисты китайского "Куньлунь Ред Стар" в матче регулярного чемпионата КХЛ против рижского "Динамо" не смогли обыграть одного из аутсайдера Западной конференции, уступив латвийской команде со счетом 1:2. Таким образом, "драконы" лишили себя шансов попасть в плей-офф Кубка Гагарина.
Происшествия
В Ленобласти школьный автобус с мертвым водителем вылетел в кювет
Во вторник, 25 февраля, в 16:15 в Лужском районе (Ленобласть) за рулем школьного автобуса марки ПАЗ скончался 50-летний водитель.
Хоккей
СКА на выезде обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ
Финансы
ВТБ поменяет схему выплаты дивидендов
ВТБ не раз прогнозировал прибыль за 2019 год на уровне 200 млрд руб. — таким образом, дивиденды могут составить порядка 100 млрд руб. Основные финансовые показатели банк раскроет в отчетности в среду, 26 февраля.