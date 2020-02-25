Общество
Piter.tvРоссияне стали экономить на продуктах
Россияне стали экономить на продуктах. В среднем чек за поход в магазин у местного населения составляет 552 рубля. Этот показатель уменьшился на 67,5 рубля по сравнению с декабрем 2019 года.
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с чего всё началось
"Ромир" объясняет сокращение среднего чека в первую очередь сезонным фактором — высокой базой декабря. "При этом, несмотря на годовую инфляцию, средний чек по сравнению с прошлым годом снижается. Это значит, что за одну покупку россияне покупают все меньше товаров", — добавляет холдинг.РИА Новостивчера в 21:04
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Хоккей
Ковальчук заявил, что сам выбрал вариант с «Вашингтоном»
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию в нежелании устанавливать перемирие в Сирии
Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что Россия вместе с Тегераном и Дамаском тормозит процесс установления перемирия в Сирии.
Экономика
Три российских сахарных завода приостанавливают работу
Издание "Ведомости" сообщает со ссылкой на председателя правления Союзроссахара Андрея Бодина, что в этом сельскохозяйственном сезоне из-за низких цен на сахар не будут работать сахарные заводы суммарной мощностью 150 тысяч тонн — Мелеузовский (Башкирия), Нурлатский (Татарстан) и Товарковский (Тульская область).
Авто
BMW отзывает в России около 200 автомобилей
Официальный представитель BMW в России «БМВ Русланд трейдинг» отзывает 191 автомобиль M5 и M8, сообщает Росстандарт.
Общество
Расследование «Медузы» подтвердило виновность террористов
Общество
В Курганской области ждут Мишустина с министрами
В Курганской области 25 февраля около полудня ожидается рабочий визит председателя правительства России Михаила Мишустина, который собирается прилететь вместе с министром экономического развития Максимом Решетниковым и министром здравоохранения Михаилом Мурашко.
Общество
Какие изменения ждут россиян после 1 марта
С 1 марта в России вступает в силу ряд поправок в различные законодательные акты, которые существенно повлияют на жизнь россиян.
Политика
Бывший украинский дипломат заявила о новой эре в отношениях с Россией
Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
Шоу-бизнес
Певица Валерия в «откровенном» платье задумалась о нескромности
Российская певица Валерия выложила в Instagram фото в своем новом платье золотого цвета с глубоким декольте.
Политика
В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке
Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.
Экономика
ЦБ обнулил комиссии для банков в Системе быстрых платежей
Комиссии для банков за переводы между физлицами в Системе быстрых платежей отменены до 30 июня 2022 года.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе
Павел Прилучный и Агата Муценице сделали заявление в Инстаграм о том, что они разводятся после 8 лет семейной жизни.
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Иванова вышла замуж за Джаника Файзиева
Появилась информация, что российская актриса театра и кино Светлана Иванова и режиссер Джаник Файзиев спустя восемь лет отношений стали законными мужем и женой.
Здоровье
У американки в мочевом пузыре начал вырабатываться алкоголь
Политика
В Госдуму внесли поправки о принципах голосования по Конституции
В Госдуму внесены поправки, которые определяют принципы проведения всероссийского голосования по изменениям в Конституции, сообщил депутат Павел Крашенинников.
Общество
Генпрокуратура впервые обжаловала дело об оскорблении власти в России
Замгенпрокурора РФ Леонид Коржинек обратился в Верховный суд с требованием прекратить производство по делу об оскорблении губернатора Архангельской области Игоря Орлова, сообщил в Telegram глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Происшествия
Украинский суд арестовал участников беспорядков в Новых Санжарах
На Украине суд арестовал четырех участников беспорядков в полтавском поселке Новые Санжары, вспыхнувших из-за размещения в местном санатории эвакуированных из охваченного коронавирусом Китая.
Происшествия
В Пермском крае прорвало магистральный газопровод
Политика
В сенате просят Помпео ввести новые санкции против России
Лидеры Демократической партии в сенате США рассказали об отправке письма госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с требованием ввести санкции против России - и, возможно, самого президента России Владимира Путина - за якобы попытку повлиять на президентские выборы 2020 года.
Шоу-бизнес
Беременная Катя Жужа вышла замуж за миллионера Артема Маркелова
Несколько часов назад стало известно, что 31-летняя Катя Жужа вышла замуж за 25-летнего Артёма Маркелова.
Спорт
Большунов порвал на себе стартовую майку после поражения на «Ски Туре»
Несмотря на поражение на «Ски Туре», Большунов сохранил уверенное лидерство в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам.
Происшествия
Создателя «Красной кнопки» Литреева арестовали по делу о наркотиках
Суд арестовал основателя компании по кибербезопасности Vee Security Александра Литреева, которого накануне задержали в Екатеринбурге по подозрению в приобретении и хранении наркотиков.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри выходят из королевского дома с апреля
Принц Гарри и Меган Маркл наконец обнародовали планы своего выхода из королевской семьи на официальном сайте Sussex Royal, получив на это её высочайшее разрешение.
Баскетбол
Церемония прощания с Коби Брайантом состоялась в Лос-Анджелесе
В понедельник, 24 февраля, на арене «Стейплс-центр» в Лос-Анджелесе состоялась церемония прощания с легендарным баскетболистом Коби Брайантом.
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