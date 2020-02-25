"Ромир" объясняет сокращение среднего чека в первую очередь сезонным фактором — высокой базой декабря. "При этом, несмотря на годовую инфляцию, средний чек по сравнению с прошлым годом снижается. Это значит, что за одну покупку россияне покупают все меньше товаров", — добавляет холдинг.

с чего всё началось

Россияне стали экономить на продуктах. В среднем чек за поход в магазин у местного населения составляет 552 рубля. Этот показатель уменьшился на 67,5 рубля по сравнению с декабрем 2019 года.

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