Треть респондентов сократили расходы почти на все, в том числе на алкоголь, мебель, электронику, детские товары, бытовую химию и товары для строительства и ремонта. Также потребители стали больше совершать покупки через интернет.

Россияне стали экономить почти на всем

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