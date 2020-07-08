Коронавирус
Lenta.ruРоссияне стали экономить почти на всем
Треть респондентов сократили расходы почти на все, в том числе на алкоголь, мебель, электронику, детские товары, бытовую химию и товары для строительства и ремонта. Также потребители стали больше совершать покупки через интернет.
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Политика
ФСБ задержала советника Рогозина по обвинению в госизмене
Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело в отношении советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова по статье «Государственная измена».
Национальные Интересы вчера в 11:05
Общество
Суд огласит приговор главе карельского «Мемориала» Дмитриеву 22 июля
Интерфакс - Россия 08:43
Общество
Гарвардский университет подал в суд на Белый дом из-за ограничений на въезд в США для иностранных студентов
Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт подали в суд на Белый дом из-за ограничений на въезд в США для иностранных студентов.
Эхо Москвы 11:34
Армия и оружие
Помпео заявил о перехвате груза иранского оружия для хуситов
США перехватили очередной груз иранского оружия, предназначавшегося для йеменских повстанцев-хуситов, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
РИА Новости 11:09
Происшествия
Глава «Газпром трансгаз Нижний Новгород» задержан по делу о взятке
По подозрению во взяточничестве в крупном размере задержан генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Вячеслав Югай.
Российская газета 09:13
Общество
Минздрав РФ одобрил третий препарат для лечения коронавируса
Минздрав России одобрил для лечения коронавируса третий препарат - "Коронавир", следует из госреестра лекарственных средств.
Интерфакс 11:30
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом
25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me 04:47
Общество
Никиту Джигурду задержали у Дивеевского монастыря
"На территорию Дивеевского монастыря прибыл наряд сотрудников полиции, которые проводят проверку по факту прохождения нами - внимание! - блокпостов в мирном городе в мирное время!" - пожаловалась она.
Газета.Ru 11:18
Общество
Пляжи и аттракционы откроются в Подмосковье к 15 июля
Российская газета 10:53
Происшествия
Суд в Крыму арестовал четырёх исламистов «Хизб ут-Тахрир»
В Крыму суд арестовал до сентября четырёх исламистов террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.
RT на русском 11:45
Общество
На Кубани смерч в Черном море повредил пляжную инфраструктуру
В станице Голубицкой Темрюкского района Кубани зафиксировано формирование смерча в Черном море с последующим выходом его на сушу.
Российская газета 09:17
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
Автоспорт
Квят объяснил отказ становиться на колено перед Гран-при Австрии
Российский гонщик команды "Альфа Таури" Даниил Квят объяснил отказ становиться на колено перед стартом Гран-при Австрии в рамках чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе "Формулы-1".
Газета.Ru 04:45
Происшествия
В Москве задержали Петра Верзилова
Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в среду, что его вновь задержали в Москве, по какому поводу – пока неясно.
РИА Новости 11:04
Общество
На территории ЦМТ в Москве построят 200-метровый небоскреб
200-метровая башня призматической формы по высоте превзойдет некоторые небоскребы «Москва-сити», она расположится со стороны улицы 1905 года и станет вертикальной доминантой всего района (сейчас самое высокое здание на территории ЦМТ достигает 131 м). Второе здание будет построено со стороны Мантулинской улицы.
Ведомости 07:27
Общество
Кабмин разрешил выдавать ваучеры вместо денег за отменённые авиарейсы
Правительство утвердило постановление, которое позволит российским авиакомпаниям изменить условия договора авиаперевозки в случае возникновения чрезвычайной ситуации или при её угрозе, а также в случае введения режима повышенной готовности.
Право.ру вчера в 15:03
Политика
Премьер Чехии выступил за нормализацию отношений с Россией
Чехия заинтересована в нормальных отношениях с Россией, заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш в интервью агентству CTK.
RT на русском 11:54
Политика
МИД РФ жестко ответил дипломатам США о задержаниях в России
Накануне в Москве по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ) был задержан бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», а ныне советник главы Роскосмоса Иван Сафронов.
Ридус 03:41
Футбол
Гендиректор «Зенита» отреагировал на жалобу «Спартака» в РФС
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на жалобу «Спартака» в Российский футбольный союз (РФС) по поводу его комментария об инциденте с участием футболистов Артема Дзюбы и Сердара Азмуна, сымитировавших половой акт в раздевалке.
Lenta.ru 08:04
Футбол
Агент А.Миранчука прокомментировал слухи о переговорах с «Краснодаром»
Вадим Шпинёв, являющийся агентом игроков "Локомотива" братьев Миранчуков, отреагировал на слухи, согласно которым "Краснодар" ведёт переговоры по трансферу Алексея Миранчука.
Sport.ru 09:13
Происшествия
В Альметьевске частично сгорел крупнейший торговый центр
В Татарстане загорелся крупнейший торговый центр Альметьевска — "Панорама".
Вести.Ru 09:06
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv вчера в 02:33
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
РИА Новости вчера в 10:02
Политика
В Литве запретили трансляцию российских телеканалов RT
Подведомственная парламенту Литвы комиссия по радио и телевидению, контролирующая деятельность радио- и телевещателей в стране, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT.
ТАСС 09:40
Политика
Медведев назван вероятным преемником Путина
Венедиктов считает, что если бы Путин сейчас выбирал преемника для себя, то Медведев оказался бы в числе первых кандидатов.
Цензуры.Нет 06:03
Общество
В АТОР рассказали о возможных сроках возобновления зарубежного туризма
Россия возобновит авиаперелеты по популярными туристическим направлениями не раньше конца сентября, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе в эфире радиостанции "Говорит Москва".
РИА Новости 11:07
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru вчера в 13:45