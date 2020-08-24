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Lenta.ru
Lenta.ru

Россияне стали есть меньше мяса

Россияне стали меньше есть и мясо птицы (потребление сократилось на 2 процента, до 2,4 миллиона тонн), говядины — на 1,3 процента (до 755 тысяч тонн). Потребление свинины выросло на 5,2 процента, до 1,93 миллиона тонн.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Баранине подрезали спрос

По итогам полугодия продажи продукта снизились на 9,1%, до 56,4 тыс. тонн. Негативно на спросе также могло сказаться закрытие рынков и небольших магазинов из-за пандемии COVID-19 и переключение потребителей на более дешевую альтернативу — мясо птицы и свинину.
Коммерсантъвчера в 18:31
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Вести Воронеж

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Вести Воронеж03:31
Lenta.ru

Россияне стали есть меньше мяса

Lenta.ruвчера в 09:39
9111.ru

Россияне стали есть меньше мяса

9111.ruвчера в 12:14
Давыдов.Индекс

Сергей Илюха (Москва): Баранина — вид мяса, который не ассоциируется с домашним потреблением, поэтому карантинные меры привели к снижению «дачного» потребления баранины

Давыдов.Индексвчера в 14:01
Глас Народа

Россияне стали есть меньше мяса

Глас Народавчера в 04:13
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В России упало потребление баранины

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Коммерсантъ

Баранине подрезали спрос

Коммерсантъвчера в 18:31

Счетная палата выявила нарушения с выплатой пенсий россиянам

Из-за несвоевременного поступления сведений о смерти и снятия средств с банковского счета родственниками умершего пенсионера, переплаты пенсий только в двух территориальных органах ПФР составили более 377 млн руб.
Газета.Ru02:51
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Россия отправила Белоруссии документы по вакцине от коронавируса

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Доктор Мясников оценил выводы немецких врачей по делу Навального

Глава Информационного центра оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников подверг сомнению выводы врачей немецкой клиники «Шарите» о предполагаемом отравлении основателя ФБК Алексея Навального.
Ведомости05:50
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Росгвардия выразила признательность основателю «Омбудсмена полиции»

Департамент по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии выразил «признательность за конструктивное взаимодействие» создателю проекта «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову.
Коммерсантъ05:49
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