Россияне стали есть меньше мяса
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Россияне стали меньше есть и мясо птицы (потребление сократилось на 2 процента, до 2,4 миллиона тонн), говядины — на 1,3 процента (до 755 тысяч тонн). Потребление свинины выросло на 5,2 процента, до 1,93 миллиона тонн.В источнике
С чего всё началось
Баранине подрезали спрос
По итогам полугодия продажи продукта снизились на 9,1%, до 56,4 тыс. тонн. Негативно на спросе также могло сказаться закрытие рынков и небольших магазинов из-за пандемии COVID-19 и переключение потребителей на более дешевую альтернативу — мясо птицы и свинину.
Коммерсантъвчера в 18:31
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