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9111.ru
9111.ru

Россияне стали есть меньше мяса

Меньше стали потреблять россияне и мясо птицы (-2%), и говядины (-1,3%). В то же время свинину стали покупать чаще (+5,2%). Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев объяснил снижение спроса на баранину тем, что потребители отдают предпочтение более дешевым мясу птицы и свинине.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Баранине подрезали спрос

По итогам полугодия продажи продукта снизились на 9,1%, до 56,4 тыс. тонн. Негативно на спросе также могло сказаться закрытие рынков и небольших магазинов из-за пандемии COVID-19 и переключение потребителей на более дешевую альтернативу — мясо птицы и свинину.
Коммерсантъ18:31
Подробнее о событии
Давыдов.Индекс

Сергей Илюха (Москва): Баранина — вид мяса, который не ассоциируется с домашним потреблением, поэтому карантинные меры привели к снижению «дачного» потребления баранины

Давыдов.Индекс14:01
9111.ru

Россияне стали есть меньше мяса

9111.ru12:14
АБН

В России упало потребление баранины

АБН03:12
Lenta.ru

Россияне стали есть меньше мяса

Lenta.ru09:39
Глас Народа

Россияне стали есть меньше мяса

Глас Народа04:13
Кавказ Пост

Самоизоляция в красках показала жизнь в «мире Греты Тунберг»

Кавказ Пост10:25
Коммерсантъ

Баранине подрезали спрос

Коммерсантъ18:31

В Перми сообщили об угрозе взрыва ТЭЦ

Пермь, 24 августа 2020, 16:30 — REGNUM В Перми 24 августа из-за поступившей информации об угрозе взрыва пришлось в экстренном порядке эвакуировать сотрудников ТЭЦ, сообщают СМИ.
REGNUM09:30

Путин и Лукашенко обсудили меры по стабилизации ситуации в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным рассказал ему о мерах, которые принимаются для стабилизации ситуации в республике.
Газета.Ru11:22
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Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России

В понедельник вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, благодаря которым страховые компании теперь могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя.
РИА Новости22:29
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В Минздраве России обсудили смертность в Дагестане

Пресс-служба Минздрава РД, сообщила, что эпидемиологическую ситуацию в Дагестане и меры по снижению смертности в регионе обсудили на совещании под руководством заместителя министра здравоохранения РФ Евгения Камкина.
Новое дело11:03
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Крупные устья кротовых нор позволят человеку пережить приливные силы

В результате физики установили, что пережить воздействие приливных сил человек способен при размере устья кротовой норы не менее полутора тысяч километров — это сопоставимо с размерами карликовых планет.
N+103:06
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СК возбудил дело после гибели пяти человек в канализационной яме

Село Новая Усмань, Воронежская область, 24 августа 2020, 11:17 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели пяти человек в поселке совхоз «Воронежский» Новоусманского района Воронежской области возбуждено следственными органами региона, сообщили 24 августа в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.
REGNUM04:17
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В Башкирии снизился индекс промышленного производства

Уфа, 24 августа 2020, 09:56 — REGNUM В Башкирии индекс промышленного производства по итогам семи месяцев снизился на один процент и составил 97,8%. Об этом 24 августа сообщил глава республики Радий Хабиров на совещании в республиканском правительстве.
REGNUM02:56
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Разработчик «Новичка» заявил, что боевыми отравляющими веществами Навального отравить не могли

Один из разработчиков семейства отравляющих веществ «Новичок» Владимир Углев в беседе с BBC высказал мнение, что Навального не могли отравить боевым отравляющим веществом.
Фонтанка.Ру13:59

Проект сухогрузного района в Тамани исключат из национального плана

Правительство планирует исключить новый сухогрузный район морского порта Тамань стоимостью 183 млрд рублей из комплексного плана модернизации инфраструктуры (КПМИ), пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документы заседания правкомиссии по транспорту, которую возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Интерфакс03:04
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