Россияне стали есть меньше мяса
Меньше стали потреблять россияне и мясо птицы (-2%), и говядины (-1,3%). В то же время свинину стали покупать чаще (+5,2%). Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев объяснил снижение спроса на баранину тем, что потребители отдают предпочтение более дешевым мясу птицы и свинине.В источнике
С чего всё началось
Баранине подрезали спрос
По итогам полугодия продажи продукта снизились на 9,1%, до 56,4 тыс. тонн. Негативно на спросе также могло сказаться закрытие рынков и небольших магазинов из-за пандемии COVID-19 и переключение потребителей на более дешевую альтернативу — мясо птицы и свинину.
Коммерсантъвчера в 18:31
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