Россияне стали есть меньше мяса

Меньше стали потреблять россияне и мясо птицы (-2%), и говядины (-1,3%). В то же время свинину стали покупать чаще (+5,2%). Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев объяснил снижение спроса на баранину тем, что потребители отдают предпочтение более дешевым мясу птицы и свинине.