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9111.ru
9111.ru

Россияне стали есть меньше мяса

Меньше стали потреблять россияне и мясо птицы (-2%), и говядины (-1,3%). В то же время свинину стали покупать чаще (+5,2%). Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев объяснил снижение спроса на баранину тем, что потребители отдают предпочтение более дешевым мясу птицы и свинине.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Баранине подрезали спрос

По итогам полугодия продажи продукта снизились на 9,1%, до 56,4 тыс. тонн. Негативно на спросе также могло сказаться закрытие рынков и небольших магазинов из-за пандемии COVID-19 и переключение потребителей на более дешевую альтернативу — мясо птицы и свинину.
Коммерсантъвчера в 18:31
Подробнее о событии
Давыдов.Индекс

Сергей Илюха (Москва): Баранина — вид мяса, который не ассоциируется с домашним потреблением, поэтому карантинные меры привели к снижению «дачного» потребления баранины

Давыдов.Индексвчера в 14:01
9111.ru

Россияне стали есть меньше мяса

9111.ruвчера в 12:14
Коммерсантъ

Баранине подрезали спрос

Коммерсантъвчера в 18:31
Lenta.ru

Россияне стали есть меньше мяса

Lenta.ruвчера в 09:39
Глас Народа

Россияне стали есть меньше мяса

Глас Народавчера в 04:13
АБН

В России упало потребление баранины

АБНвчера в 03:12
Кавказ Пост

Самоизоляция в красках показала жизнь в «мире Греты Тунберг»

Кавказ Поствчера в 10:25

В Росавиации не комментируют возобновление авиасообщения с рядом стран

Как ранее сообщало ИА REGNUM со ссылкой на СМИ, Россия планирует возобновить авиасообщение с рядом стран, среди которых — Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, Иордания, Египет (только Каир) и Китай (только Шанхай).
REGNUMвчера в 03:26
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Спутник компании Planet запечатлел на фото российскую базу в Арктике

Как следует из публикации, объект будет работать круглый год, а удлинение взлетно-посадочной полосы позволит принимать на аэродром военной базы «Арктический трилистник» любой самолет, находящийся на вооружение российской армии, в том числе тактические боевые самолеты, такие как истребитель-перехватчик МиГ-31.
Военное дело22 августа в 06:50
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Минобороны Белоруссии приведет в высшую степень готовности часть армии

Ряд воинских частей Вооруженных сил Белоруссии будут приведены в высшую степень боевой готовности в ходе третьего этапа комплексной проверки армии, который начался в понедельник, 24 августа.
Lenta.ruвчера в 14:37
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Омские врачи выяснят причину расхождения с Charite по анализам Навального

Заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи N1 в Омске Анатолий Калиниченко пока воздерживается от комментариев по поводу заявления немецкой клиники Charite о том, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен.
Интерфаксвчера в 14:13
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