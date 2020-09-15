Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа разместил на рекламных плакатах, призывающих поддержать американские войска, изображения истребителей МиГ-29 и оружия российского производства, пишет 14 сентября Politico.
В ходе пресс-конференции в НСН 14 сентября защитник артиста отметил, что если бы не адвокат Александр Добровинский, представлявший родственников погибшего в ДТП с Ефремовым курьера Сергея Захарова, то потерпевшие получили бы компенсации, а актер — условный срок.
Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи 14 сентября сообщил, что Москва предоставит Минску государственный кредит в размере 1,5 млрд долларов.
Иммунолог отметила, что бета-каротин может запасаться в печени, а при необходимости ― трансформироваться в витамин А. Кроме того, по ее словам, другим важным элементом для организма в осенний период является витамин С, благодаря которому улучшается клеточный иммунитет, а сами клетки организма защищены от повреждений.
Банк России хочет исправить ситуацию – ведь такая обязанность возложена на банки в подавляющем большинстве стран мира – и поддерживает введение законодательной нормы, согласно которой банк или иная финансовая организация, получив обращение потребителя, будет обязана в течение ограниченного времени рассмотреть его по существу и содержательно ответить.
Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на представителя Минздрава РФ, теперь все детские поликлиники обяжут следовать новым правилам, а к концу года ими станут руководствоваться 70 процентов взрослых лечебных заведений.
«В Свердловской области за неделю с 7 по 13 сентября 2020 г. зарегистрировано 32,3 тыс. случаев заболевания ОРВИ (случаев гриппа не зарегистрировано), показатель составил 77,2 на 10 тыс. населения, что на 15,7% выше уровня эпидпорога по совокупному населению, заболеваемость выше уровня прошлой недели на 77%», — заявили в ведомстве.