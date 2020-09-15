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Lenta.ru
Lenta.ru

Россияне стали есть меньше рыбы

Эксперты рыбного рынка рассказали, что россияне в целом стали потреблять меньше рыбы, при этом стали отдавать предпочтение более дешевой продукции, в частности, минтаю.В источнике
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МИР 24

Россияне из-за пандемии стали отказываться от дорогой рыбы

МИР 2400:51
НИА-Калининград

Жители России отказываются от рыбы

НИА-Калининград00:26
Вечерняя Москва

Пандемия заставила россиян сократить потребление рыбы

Вечерняя Москва21:14
Lenta.ru

Россияне стали есть меньше рыбы

Lenta.ru23:11
ПРАЙМ

Эксперты рассказали, какую рыбу предпочитают россияне

ПРАЙМ20:15
АгроБизнес

Онлайн-конференция «Мировой рыбный рынок: международное сотрудничество против пандемии» пройдет 22 сентября

АгроБизнесвчера в 07:51

Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа разместил на рекламных плакатах, призывающих поддержать американские войска, изображения истребителей МиГ-29 и оружия российского производства, пишет 14 сентября Politico.
Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей
Известия00:22
16

Пашаев назвал «виновного» в приговоре Ефремову

В ходе пресс-конференции в НСН 14 сентября защитник артиста отметил, что если бы не адвокат Александр Добровинский, представлявший родственников погибшего в ДТП с Ефремовым курьера Сергея Захарова, то потерпевшие получили бы компенсации, а актер — условный срок.
Известия23:00
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Кремль прокомментировал кредит Белоруссии на $1,5 млрд

Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи 14 сентября сообщил, что Москва предоставит Минску государственный кредит в размере 1,5 млрд долларов.
Народные новостивчера в 13:07
26

Иммунолог назвала самые важные витамины в осенний период

Иммунолог отметила, что бета-каротин может запасаться в печени, а при необходимости ― трансформироваться в витамин А. Кроме того, по ее словам, другим важным элементом для организма в осенний период является витамин С, благодаря которому улучшается клеточный иммунитет, а сами клетки организма защищены от повреждений.
Известия00:36

Банк России перестанет рассматривать жалобы граждан на банки

Банк России хочет исправить ситуацию – ведь такая обязанность возложена на банки в подавляющем большинстве стран мира – и поддерживает введение законодательной нормы, согласно которой банк или иная финансовая организация, получив обращение потребителя, будет обязана в течение ограниченного времени рассмотреть его по существу и содержательно ответить.
Ведомости17:13
33

Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам

Правительство России продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъвчера в 09:20
268

Российские поликлиники переходят на «бережливое производство»

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на представителя Минздрава РФ, теперь все детские поликлиники обяжут следовать новым правилам, а к концу года ими станут руководствоваться 70 процентов взрослых лечебных заведений.
RuNews24.ru21:45
11

Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области выросла на 77%

«В Свердловской области за неделю с 7 по 13 сентября 2020 г. зарегистрировано 32,3 тыс. случаев заболевания ОРВИ (случаев гриппа не зарегистрировано), показатель составил 77,2 на 10 тыс. населения, что на 15,7% выше уровня эпидпорога по совокупному населению, заболеваемость выше уровня прошлой недели на 77%», — заявили в ведомстве.
Политсовет00:39