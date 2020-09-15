Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа разместил на рекламных плакатах, призывающих поддержать американские войска, изображения истребителей МиГ-29 и оружия российского производства, пишет 14 сентября Politico.
В ходе пресс-конференции в НСН 14 сентября защитник артиста отметил, что если бы не адвокат Александр Добровинский, представлявший родственников погибшего в ДТП с Ефремовым курьера Сергея Захарова, то потерпевшие получили бы компенсации, а актер — условный срок.
Московский арбитражный суд отклонил заявление кинокомпании «Феномен Филмз», просившей обязать Минкульт РФ выдать прокатные удостоверения четырём фильмам проекта Ильи Хржановского «Дау», сообщает РИА Новости.
Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало в ходе онлайн-трансляции на своем Youtube-канале заявил, что группа иностранных юристов готовит документы для привлечения Александра Лукашенко в ответственности в международном суде в Гааге.