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Lenta.ru
Lenta.ru

Россияне стали есть меньше рыбы

Эксперты рыбного рынка рассказали, что россияне в целом стали потреблять меньше рыбы, при этом стали отдавать предпочтение более дешевой продукции, в частности, минтаю.В источнике
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Вечерняя Москва

Пандемия заставила россиян сократить потребление рыбы

Вечерняя Москва21:14
НИА-Калининград

Жители России отказываются от рыбы

НИА-Калининград00:26
Lenta.ru

Россияне стали есть меньше рыбы

Lenta.ru23:11
МИР 24

Россияне из-за пандемии стали отказываться от рыбы

МИР 2400:51
ПРАЙМ

Эксперты рассказали, какую рыбу предпочитают россияне

ПРАЙМ20:15
АгроБизнес

Онлайн-конференция «Мировой рыбный рынок: международное сотрудничество против пандемии» пройдет 22 сентября

АгроБизнесвчера в 07:51

Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа разместил на рекламных плакатах, призывающих поддержать американские войска, изображения истребителей МиГ-29 и оружия российского производства, пишет 14 сентября Politico.
Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей
Известия00:22
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В Саратовской области погибла женщина из-за отравления угарным газом

В поселке Осиновском Марксовского района Саратовской области погибла пожилая женщина, предположительно, в результате отравления угарным газом, еще три человека пострадали, включая девочку семи лет.
РБК01:12

Правительство ФРГ сообщило о начале анализа ОЗХО проб Навального

Как заявило федеральное правительство, специальные лаборатории во Франции и Швеции провели повторные исследования проб Навального и подтвердили отравление веществом, принадлежащем к группе "Новичок".
РИА Новостивчера в 10:00
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Пашаев назвал «виновного» в приговоре Ефремову

В ходе пресс-конференции в НСН 14 сентября защитник артиста отметил, что если бы не адвокат Александр Добровинский, представлявший родственников погибшего в ДТП с Ефремовым курьера Сергея Захарова, то потерпевшие получили бы компенсации, а актер — условный срок.
Известия23:00
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Очереди в больницах Екатеринбурга объяснили дефицитом врачей

В горздраве E1.RU пояснили, что осенью такие очереди в поликлиниках — норма, потому что начинают работу школьные и дошкольные учреждения, а также учреждения дополнительного образования.
Екатеринбург Онлайнвчера в 08:32
11

Суд отклонил требование выдать прокатные удостоверения фильмам «Дау»

Московский арбитражный суд отклонил заявление кинокомпании «Феномен Филмз», просившей обязать Минкульт РФ выдать прокатные удостоверения четырём фильмам проекта Ильи Хржановского «Дау», сообщает РИА Новости.
Аргументы и Фактывчера в 10:58
14

Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам

Правительство России продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъвчера в 09:20
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Цепкало заявил о подготовке документов по Лукашенко для Гааги

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало в ходе онлайн-трансляции на своем Youtube-канале заявил, что группа иностранных юристов готовит документы для привлечения Александра Лукашенко в ответственности в международном суде в Гааге.
Lenta.ru18:18
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