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Lenta.ru
Lenta.ru

Россияне стали есть меньше рыбы

Эксперты рыбного рынка рассказали, что россияне в целом стали потреблять меньше рыбы, при этом стали отдавать предпочтение более дешевой продукции, в частности, минтаю.В источнике
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АгроБизнес

Онлайн-конференция «Мировой рыбный рынок: международное сотрудничество против пандемии» пройдет 22 сентября

АгроБизнесвчера в 07:51
Вечерняя Москва

Пандемия заставила россиян сократить потребление рыбы

Вечерняя Москва21:14
ПРАЙМ

Россияне снижают потребление рыбы и переходят на минтай - эксперты

ПРАЙМ20:15
Lenta.ru

Россияне стали есть меньше рыбы

Lenta.ru23:11

Песков рассказал, на что Белоруссии будет выделен новый кредит

Белоруссии будет выделен новый кредит на 1,5 миллиарда долларов, часть пойдёт на рефинансирование прежних долгов, часть - новые средства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков рассказал, на что Белоруссии будет выделен новый кредит
РИА Новостивчера в 13:07
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Макрон заявил Путину о необходимости урегулирования в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о необходимости поддержать политическое урегулирование ситуации в Белоруссии, сообщает Елисейский дворец.
РИА Новостивчера в 08:24
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Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам

Правительство России продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъвчера в 09:20
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Российские поликлиники переходят на «бережливое производство»

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на представителя Минздрава РФ, теперь все детские поликлиники обяжут следовать новым правилам, а к концу года ими станут руководствоваться 70 процентов взрослых лечебных заведений.
RuNews24.ru21:45
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Координационный совет назвал численность белорусской оппозиции

Публичной позицией для белорусской оппозиции, которую транслирует координационный совет, стало «прекратить насилие, освободить политических заключенных и провести новые честные выборы».
ИА Красная Весна17:37
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Минтранс подготовил масштабный проект изменений в ПДД

Минтранс разработал масштабный проект поправок к правилам дорожного движения, согласно которому изменяются правила парковки и стоянки, соблюдения скоростного режима, эксплуатации автобусов, а для электросамокатов и моноколес вводится новый термин, пишет в понедельник "Коммерсантъ", который ознакомился с этим документом.
Интерфаксвчера в 03:17
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