Общество

Газета.RuГазета.RuКоличество банкротств в России выросло на 57% за 2019 год

В России количество обанкротившихся граждан выросло на 57% за 2019 год. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные "Федресурса". Так, в прошлом году несостоятельными были признаны 69 тысяч жителей России.
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Банкрота вирус: число несостоятельных россиян резко выросло

Количество банкротств граждан в России за год выросло почти на 57%. Это следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия». Всего за 2019-й несостоятельными признаны 69 тыс. россиян.
Известиявчера в 16:01

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Количество банкротств в России за 2019 год выросло почти на 57%

РБКвчера в 19:10

Россияне становились банкротами в 1,6 раз чаще в 2019 году

Интерфаксвчера в 16:14

«Известия»: число банкротов в России в 2019 году выросло на 56,8%

ТАССвчера в 17:35

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Российская газетавчера в 16:01

Граждане банкротятся все активнее

Коммерсантъвчера в 16:01

Количество банкротств россиян за год выросло почти на 57%

Известиявчера в 16:33
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Серия новых скриншотов Half-Life: Alyx попала в Сеть

Один из сотрудников компании Valve выложил в Сеть видеоролик, содержащий 9 новых скриншотов из ожидаемой многими игры Half-Life: Alyx.
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Белоруссия намерена заменить российскую нефть на поставки с Украины

Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
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