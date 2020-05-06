Экономика

Ivbg.ruIvbg.ruРоссияне стали хуже оценивать свое материальное положение

Порядка 42% опрошенных россиян сообщили об ухудшении своего материального положения во второй половине апреля, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу ЦБ РФ.
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Инфляционные ожидания населения РФ во второй половине апреля не изменились

Финмаркет09:58

Оказывается, у людей есть деньги. Три месяца на них можно спокойно продержаться

ИА Клерк.Ру10:59

Россияне во второй половине апреля стали хуже оценивать свое материальное положение

Интерфакс10:44

Исследование: инфляционные ожидания россиян к концу апреля стабилизировались

ПРАЙМ10:02

Почти половина россиян сообщили об ухудшении материального положения

Forbes12:14

Центробанк: инфляционные ожидания россиян во второй половине апреля стабилизировались

Банки.ру09:36

В ЦБ РФ заявили о стабилизации инфляционных ожиданий россиян во II половине апреля

ТАСС09:25
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Происшествия

Группы «Аллтек» и «Сибантрацит» подтвердили гибель Дмитрия Босова

Председатель совета директоров и основной владелец группы "Аллтек", основатель группы "Сибантрацит" Дмитрий Босов трагически погиб в среду в Москве, говорится в сообщении обеих компаний.
ПРАЙМ 14:18
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Общество

Названы условия для снятия ограничений по самоизоляции в России

Глава Роспотребназдора Анна Попова назвала три условия для начала снятия ограничений, введенных в рамках режима всеобщей самоизоляции.
Lenta.ru 09:40
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Армия и оружие

СМИ описали устройство украинской бесшумной системы миномётной стрельбы

СМИ описали устройство украинской бесшумной системы миномётной стрельбы. Её запатентовало конструкторское бюро «Южное».
Ferra 12:05
Космос

Российские ученые опровергли падение Тунгусского метеорита

Российские астрономы заявили, что падения Тунгусского метеорита в Сибири в 1908 году не было.
Профиль вчера в 17:21
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Игры

Electronic Arts выпустит 14 новых видеоигр

Американская компания-разработчик Electronic Arts планирует выпустить 14 новых видеоигр в ближайшие 12 месяцев.
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Политика

Задержанный в Венесуэле американец заявил о планах захватить аэропорт

Один из задержанных в Венесуэле граждан США Люк Денман заявил во время допроса, что задачей его группы был захват аэропорта Каракаса.
РБК 14:22
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Политика

США готовят соглашение о добыче ресурсов на Луне без участия России

Администрация президента США Дональда Трампа готовит проект международного соглашения о добыче полезных ископаемых на поверхности Луны.
Российская газета 04:10
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Здоровье

Глава Минздрава РФ: Мужчины тяжелее женщин переносят коронавирус

На совещании с участием президента РФ Владимира Путина по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что мужчины тяжелее женщин переносят новую коронавирусную инфекцию.
Якутия Daily 09:03
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Происшествия

Брянский чиновник выдавал незаконные пропуска в период пандемии

Документ приостанавливает деятельность объектов розничной торговли, однако чиновник в нарушение закона выдал некоторым коммерческим организациям специальные пропуска, подтверждающие право их деятельности в указанный период.
ТАСС 13:06
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Единоборства

Александр Емельяненко хочет провести бой с Тайсоном

Российский боец ММА Александр Емельяненко сообщил, что не против провести поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе Майком Тайсоном.
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Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала уход российской фигуристки Александры Трусовой в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Lenta.ru 12:59
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Политика

Трамп подтвердил прекращение работы группы по борьбе с коронавирусом

Межведомственная рабочая группа, которая ранее была создана Белым домом для борьбы с новым коронавирусом в США, прекратит свою работу, но на ее место придет другая группа, которая займется восстановлением экономики страны.
Известия вчера в 19:16
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Наука

Создан прототип двигателя, работающий на воздушной плазме без выхлопов

Разработан уникальный прототип двигателя, работающий на воздушной плазме без выхлопов.
Evo-rus.com 13:56
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Происшествия

Пожаривших шашлыки в центре Петербурга оштрафовали

Известия 10:59
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Политика

Президент Чехии нашел виновных в сносе памятника Коневу

Виновных в сносе нашел президент Чехии Милош Земан в эфире Чешского радио, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 13:23
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Общество

Как лето повлияет на эпидемию коронавируса

Вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в телепередаче на Пятом канале рассказал, как приход лета может повлиять на эпидемию коронавируса.
Питерские заметки 11:23
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Общество

Москве предрекли массовый снос торговых центров

Lenta.ru 08:35
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Политика

Путин поручил проработать усиление ответственности за пожары

Президент России Владимир Путин поручил правительству и МЧС до 1 июня представить предложения о повышении ответственности за нарушения требований пожарной безопасности, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
РИА Новости 12:54
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Происшествия

Экс-начальник уфимской колонии получил срок за взятки

В Уфе экс-начальник колонии №13 и инспектор отдела безопасности получили сроки за взятки.
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Футбол

СМИ узнали о решении досрочно завершить чемпионат России по футболу

Футбольный сезон в России будет завершен досрочно. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс», не раскрывая источника информации.
РБК 13:40
Шоу-бизнес

Утяшева и Воля показали подросшую дочку

Из-за коронавирусной пандемии не удалось отметить день рождения в парке или кафе, но Воля и Утяшева подготовили праздничную домашнюю атмосферу с воздушными шариками и подарками.
RuNews24.ru 10:08
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Экономика

Поступления налогов в России упали на треть

Поступления налогов в апреле резко снизились.
Российская газета 10:11
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Происшествия

Десятилетний томич угнал джип, чтобы прокатить сестру

Российская газета 05:33
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Общество

Собянин пообещал открыть кафе и бары в Москве в «последнюю очередь»

В Москве кафе и рестораны будут открыты в последнюю очередь, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «Первому каналу».
РБК 12:04
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Культура

Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни

Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
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Политика

Посол США сообщил об ответе Трампа на идею Путина о «ядерном саммите»

Президент США Дональд Трамп оценил предложение президента России Владимира Путина провести саммит пяти ядерных держав как «хорошее», сообщил посол США в России Джон Салливан, передает «Интерфакс».
РБК 06:29
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Экономика

«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА

Совет директоров АО «Почта России» одобрил сделку аренды офисных площадей в бизнес-центре «ВЭБ-арена», сообщила компания и подтвердил представитель ВЭБ.РФ.
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Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
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Политика

Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
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Шоу-бизнес

Виктория Боня заявила, что ее не селили в дом для прислуги в Каннах

Примечательно, что несколько дней назад в СМИ действительно появилась информация о том, что Виктория Боня прилетела к своему бывшему возлюбленному и отцу ее дочери Александру Смерфиту в Канны, однако тот поселил ее в домике, где проживает прислуга.
Bimru.ru 12:55
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