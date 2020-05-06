Экономика

Ivbg.ruIvbg.ruРоссияне стали хуже оценивать свое материальное положение

Порядка 42% опрошенных россиян сообщили об ухудшении своего материального положения во второй половине апреля, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу ЦБ РФ.
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Ускорение годовых темпов инфляции в России продолжится, но это не станет устойчивым трендом

ПРАЙМ04:32

На ухудшение материального положения в кризис пожаловалось уже 42% россиян

Ведомостивчера в 16:04

Центробанк: инфляционные ожидания россиян во второй половине апреля стабилизировались

Банки.рувчера в 09:36

Россияне во второй половине апреля стали хуже оценивать свое материальное положение

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Инфляционные ожидания населения РФ во второй половине апреля не изменились

Финмаркетвчера в 09:58

Почти половина россиян сообщили об ухудшении материального положения

Forbesвчера в 12:14

В ЦБ РФ заявили о стабилизации инфляционных ожиданий россиян во II половине апреля

ТАССвчера в 09:25
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Общество

В Италии заявили о создании способной убить коронавирус вакцины

Итальянские исследователи утверждают, что разработали первую в мире вакцину, которая способна убить коронавирус, и намерены в ближайшее время испытать ее на людях.
Известия вчера в 21:55
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Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
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Общество

В России зафиксировано 10 102 новых случая коронавируса

Чукотский АО 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 155370 случаев (+ 7, 0 %) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Российская газета 05 мая в 03:57
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Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости вчера в 11:18
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Общество

Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
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Футбол

Владелец «Спартака» Леонид Федун попал в больницу с коронавирусом

Совладелец нефтяной компании «Лукойл» и владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован после заражения коронавирусом.
Lenta.ru 05:23
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Авто

Новая Mazda CX-5 получит название Mazda CX-50

Новая Mazda CX-5 третьего поколения, выход которого ожидается в 2022 году, сменит название на CX-50 и перейдет с «малой» архитектуры на «большую».
Автоновости дня 05 мая в 13:55
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Общество

Собянин назвал «реальное число» заразившихся коронавирусом

Больных коронавирусом в Москве больше, чем пока выявлено, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
РИА Новости 05:25
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Общество

Кто потерял работу, а кто доход за месяц самоизоляции: итоги опроса НГС

С начала самоизоляции бизнесмены говорили о падении доходов, и многие уже ощутили это на себе.
НГС 06:05
Происшествия

Количество заболевших коронавирусом в Курской области достигло 997

В Курской области количество заболевших коронавирусной инфекцией достигло 997 человек, сообщает оперативный штаб по региону.
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Финансы

Астрономический долг: США займут больше, чем суммарно за последние 5 лет

Суммарно же в 2020 году Штаты планируют разместить облигации на $4,4 триллиона – это больше, чем за последние пять лет, вместе взятых, и почти в два с половиной раза больше, чем предыдущий рекорд.
Вести.Ru 04 мая в 22:27
Политика

В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией

Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их.
РИА Новости 01:56
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Наука

Мозг человека воспроизводит во сне свой опыт бодрствования

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Политика

В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву

Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
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Пенсионную реформу могут отменить в России

Эксперт не исключает, что Кремль использует "тяжелую артилеррию" в виде отмены пенсионной реформы, чтобы нивелировать последствия кризиса, поделился политолог в разговоре с изданием "Свободная пресса".
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Авто

Назвали кроссоверы, которые не уступают на бездорожье внедорожникам

Еще каких-то 10-15 лет назад производители создавали городские кроссоверы, которые при необходимости могли достойно показать себя и на бездорожье.
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Общество

Девятиклассники в России могут остаться без ОГЭ

Девятиклассники в России в этом году могут остаться без основного государственного экзамена (ОГЭ).
Сусанин 05 мая в 09:30
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Авто

Sollers запустила сервис подписки на автомобили УАЗ и Ford

Российская группа Sollers запустила сервис платной подписки на автомобили УАЗ и Ford отечественной сборки.
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Космос

На Солнце обнаружен протуберанец больших размеров

Ученые заявили о нахождении очень большого протуберанца на поверхности Солнца.
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Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом

Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации.
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Шоу-бизнес

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Вторым мужем звезды сериала "Тайны следствия" стал миллионер Олег Капустин. В 2010 году актриса подарила любимому сына Добрыню.
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Полиция ищет женщину, залившую Вечный огонь на Марсовом поле

Санкт-Петербург, 7 мая 2020, 11:28 — REGNUM Полицейские Санкт-Петербурга ищут женщину, которая газированной водой и пустыми бутылками затушила Вечный огонь на Марсовом поле.
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Гаджеты

Xiaomi начала тестирование международной версии MIUI 12

Компания Xiaomi выпустила обновление фирменной ОС MIUI 12 и сразу после этого начала тестирование бета-версий для международного рынка.
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Экономика

Сбербанк снизил минимальные ставки по ипотеке

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Способ уменьшить смертность от коронавируса среди мужчин найден

Реальный способ уменьшить смертность от опасной инфекции коронавируса среди мужчин найден. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Назван размер штрафа за нахождение в транспорте Москвы без маски

Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков заявил, что штраф за нахождение в общественном транспорте без маски составит 4 тыс. рублей.
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Главврач московской поликлиники скончалась от коронавируса

В Москве главный врач поликлиники № 180 Юлия Сергеева скончалась после болезни, вызванной коронавирусной инфекцией.
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Товарам и услугам в России предсказали рост цен после окончания карантина

После окончания карантина в России могут подорожать импортные товары и услуги парикмахеров и салонов красоты, рассказал агентству «Прайм» председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.
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Покупка автомобилей после отмены самоизоляции станет невыгодной

Эксперты советуют отложить покупку машины на конец года, когда начинают действовать выгодные предложения на фоне необходимости выполнения планов по продажам.
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