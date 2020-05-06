Экономика
Ivbg.ruРоссияне стали хуже оценивать свое материальное положение
Порядка 42% опрошенных россиян сообщили об ухудшении своего материального положения во второй половине апреля, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу ЦБ РФ.
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Россияне во второй половине апреля стали хуже оценивать свое материальное положение
Интерфаксвчера в 10:44
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Общество
В Италии заявили о создании способной убить коронавирус вакцины
Итальянские исследователи утверждают, что разработали первую в мире вакцину, которая способна убить коронавирус, и намерены в ближайшее время испытать ее на людях.
Известия вчера в 21:55
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
Общество
В России зафиксировано 10 102 новых случая коронавируса
Чукотский АО 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 155370 случаев (+ 7, 0 %) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Российская газета 05 мая в 03:57
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости вчера в 11:18
Общество
Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
Футбол
Владелец «Спартака» Леонид Федун попал в больницу с коронавирусом
Совладелец нефтяной компании «Лукойл» и владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован после заражения коронавирусом.
Lenta.ru 05:23
Авто
Новая Mazda CX-5 получит название Mazda CX-50
Новая Mazda CX-5 третьего поколения, выход которого ожидается в 2022 году, сменит название на CX-50 и перейдет с «малой» архитектуры на «большую».
Автоновости дня 05 мая в 13:55
Общество
Собянин назвал «реальное число» заразившихся коронавирусом
Больных коронавирусом в Москве больше, чем пока выявлено, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
РИА Новости 05:25
Общество
Кто потерял работу, а кто доход за месяц самоизоляции: итоги опроса НГС
С начала самоизоляции бизнесмены говорили о падении доходов, и многие уже ощутили это на себе.
НГС 06:05
Происшествия
Количество заболевших коронавирусом в Курской области достигло 997
В Курской области количество заболевших коронавирусной инфекцией достигло 997 человек, сообщает оперативный штаб по региону.
АиФ - Черноземье 04 мая в 06:14
Финансы
Астрономический долг: США займут больше, чем суммарно за последние 5 лет
Суммарно же в 2020 году Штаты планируют разместить облигации на $4,4 триллиона – это больше, чем за последние пять лет, вместе взятых, и почти в два с половиной раза больше, чем предыдущий рекорд.
Вести.Ru 04 мая в 22:27
Политика
В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией
Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их.
РИА Новости 01:56
Наука
Мозг человека воспроизводит во сне свой опыт бодрствования
МедиаПоток 02:28
Политика
В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву
Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
Общество
Пенсионную реформу могут отменить в России
Эксперт не исключает, что Кремль использует "тяжелую артилеррию" в виде отмены пенсионной реформы, чтобы нивелировать последствия кризиса, поделился политолог в разговоре с изданием "Свободная пресса".
IrkutskMedia 05:35
Авто
Назвали кроссоверы, которые не уступают на бездорожье внедорожникам
Еще каких-то 10-15 лет назад производители создавали городские кроссоверы, которые при необходимости могли достойно показать себя и на бездорожье.
Тарантас Ньюс вчера в 01:13
Общество
Девятиклассники в России могут остаться без ОГЭ
Девятиклассники в России в этом году могут остаться без основного государственного экзамена (ОГЭ).
Сусанин 05 мая в 09:30
Авто
Sollers запустила сервис подписки на автомобили УАЗ и Ford
Российская группа Sollers запустила сервис платной подписки на автомобили УАЗ и Ford отечественной сборки.
Автоновости дня вчера в 23:06
Космос
На Солнце обнаружен протуберанец больших размеров
Ученые заявили о нахождении очень большого протуберанца на поверхности Солнца.
OAnews вчера в 04:40
Общество
Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом
Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации.
Известия 01:07
Шоу-бизнес
Анна Ковальчук показала подросшего сына от мужа-миллионера
Вторым мужем звезды сериала "Тайны следствия" стал миллионер Олег Капустин. В 2010 году актриса подарила любимому сына Добрыню.
Комсомольская правда вчера в 10:35
Происшествия
Полиция ищет женщину, залившую Вечный огонь на Марсовом поле
Санкт-Петербург, 7 мая 2020, 11:28 — REGNUM Полицейские Санкт-Петербурга ищут женщину, которая газированной водой и пустыми бутылками затушила Вечный огонь на Марсовом поле.
REGNUM 04:28
Гаджеты
Xiaomi начала тестирование международной версии MIUI 12
Компания Xiaomi выпустила обновление фирменной ОС MIUI 12 и сразу после этого начала тестирование бета-версий для международного рынка.
NewInform вчера в 08:14
Экономика
Сбербанк снизил минимальные ставки по ипотеке
Приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6,2%, на вторичном рынке — от 8,1% годовых, говорится в сообщении на сайте банка.
Коммерсантъ вчера в 07:28
Наука
Способ уменьшить смертность от коронавируса среди мужчин найден
Реальный способ уменьшить смертность от опасной инфекции коронавируса среди мужчин найден. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:03
Общество
Назван размер штрафа за нахождение в транспорте Москвы без маски
Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков заявил, что штраф за нахождение в общественном транспорте без маски составит 4 тыс. рублей.
RT на русском 06:37
Здоровье
Главврач московской поликлиники скончалась от коронавируса
В Москве главный врач поликлиники № 180 Юлия Сергеева скончалась после болезни, вызванной коронавирусной инфекцией.
Известия 06:28
Политика
Путин: Мишустин идет на поправку
Господин Путин сообщил, что Михаил Мишустин участвует в текущей работе, в подготовке всех решений.
Коммерсантъ вчера в 08:39
Экономика
Товарам и услугам в России предсказали рост цен после окончания карантина
После окончания карантина в России могут подорожать импортные товары и услуги парикмахеров и салонов красоты, рассказал агентству «Прайм» председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.
Lenta.ru вчера в 23:10
Авто
Покупка автомобилей после отмены самоизоляции станет невыгодной
Эксперты советуют отложить покупку машины на конец года, когда начинают действовать выгодные предложения на фоне необходимости выполнения планов по продажам.
Tvoe-avto.com 04 мая в 03:59