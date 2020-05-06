Экономика
Ivbg.ruРоссияне стали хуже оценивать свое материальное положение
Порядка 42% опрошенных россиян сообщили об ухудшении своего материального положения во второй половине апреля, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу ЦБ РФ.
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 16:39, Ашберн
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
Происшествия
Сын Дмитрия Босова прокомментировал смерть отца
Антон Босов, сын миллиардера Дмитрия Босова, прокомментировал смерть отца в беседе с телеканалом "360".
Газета.Ru 16:12
Общество
Собянин отказался ослабить режим самоизоляции в Москве после 12 мая
Режим самоизоляции в Москве не будет ослаблен после 12 мая.
Lenta.ru 09:32
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Авто
Новый кроссовер Toyota получил название Frontlander
Как сообщает портал "Новые автомобили", модель получила название Toyota Frontlander.
Новые автомобили вчера в 00:44
Музыка
Умер основатель группы Kraftwerk Флориан Шнайдер
Культуромания 13:24
Экономика
Безработные россияне отказались платить по кредитам из-за коронавируса
Доля должников, которые не платят по кредитам из-за финансовых трудностей, выросла до 60 процентов в апреле (на 10 процентных пунктов за месяц).
Lenta.ru 09:06
Политика
В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина
Кремль не склонен полностью доверять соцопросам, которые проводит Левада-центр, из-за их методики.
РБК 08:34
Политика
Земан назвал глупостью снос памятника Коневу в Праге
RT на русском вчера в 14:40
Спорт
ФИФА требует доказательств применения допинга российскими футболистами
Напомним, Всемирная антидопинговая организация (ВАДА) на прошлой неделе снова выступила с заявлением, касающимся российского спорта.
ГЛАС.RU 03:16
Экономика
ЦБ оценил потери ВВП от нерабочего месяца
"По оценкам Банка России, сам по себе один полный нерабочий месяц может вычесть из годового ВВП от 1,5 до 2,0% (или от 4,5 до 6% из ВВП соответствующего квартала)", - отмечается в докладе.
Газета.Ru 15:38
Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала
МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском 16:30
Гаджеты
Первая публичная бета Android 11 выйдет в начале июня
Прямая трансляция начнётся 3 июня в 18:00 по московскому времени и будет посвящена релизу первой публичной бета-версии Android 11.
News.ru 10:55
Шоу-бизнес
Похудевшая Адель поделилась редким фото в честь 32-летия
Певица очаровала поклонников своим видом. Пятого мая Адель отмечала день рождения.
Popcornnews.ru 08:05
Фигурное катание
Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко
Из группы госпожи Тутберидзе одновременно с Трусовой ушел и тренер Сергей Розанов, который также будет работать в академии Евгения Плющенко.
Коммерсантъ 11:01
Общество
В столице могут ввести масочный режим со следующей недели
В столице могут ввести масочный режим со следующей недели Власти Москвы рассматривают возможность ввести уже со следующей недели обязательное ношение масок при появлении в общественных пространствах, включая посещение больниц, магазинов и аптек.
Коммерсантъ 07:12
Политика
Стали известны планы покушавшихся на Мадуро диверсантов
По словам венесуэльского лидера, террористы из Колумбии покушались на его жизнь.
Lenta.ru 14:56
Политика
Аксенову посоветовали уволить чиновника, который нарушал самоизоляцию
Вице-премьера правительства Крыма Евгения Кабанова нужно уволить за прогулки во время всеобщей самоизоляции, считает председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
SM News 09:05
Политика
Путин призвал губернаторов не спешить со снятием ограничений
Президент РФ Владимир Путин призвал губернаторов «не забегать вперед» со снятием ограничений по коронавирусу в своих регионах.
Политсовет 08:54
Здоровье
Доказано, что тромболитики улучшают выживаемость при COVID-19
Ученые-медики из Медицинской школы при больнице Маунт-Синай в Нью-Йорке сравнили показатели выживаемости и длительности лечения среди пациентов, получавших и не получавших во время госпитализации тромболитические препараты.
РИА Новости 14:11
Здоровье
Василий Голубев рассказал о плане поэтапного снятия ограничений
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал об особенностях поэтапного снятия ограничительных мер по коронавирусу.
Правительство Ростовской области вчера в 09:45
Общество
В России предложили решить проблему зарплат общественными работами
В Государственной думе Российской Федерации предложили ввести практику общественных работ в тех предприятиях, где из-за коронавирусной инфекции был остановлен привычный производственный процесс.
Online47.ru вчера в 23:40
Общество
Мурашко рассказал о результатах испытаний вакцины от коронавируса
Вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 проходят доклинические испытания, уже есть обнадёживающие результаты.
RT на русском 05:56
Здоровье
Названы наиболее пораженные коронавирусом районы Воронежской области
Случаи заражения коронавирусом зарегистрированы на территории 30 муниципалитетов Воронежской области.
Горком 09:57
Политика
США готовят соглашение о добыче ресурсов на Луне без участия России
Администрация президента США Дональда Трампа готовит проект международного соглашения о добыче полезных ископаемых на поверхности Луны.
Российская газета 04:10
Политика
План снятия ограничений в Саратовской области подготовят к 8 мая
По последним данным, 135 человек выздоровели, скончались от коронавируса трое, 8 заболевших умерли от иных патологий.
СаратовБизнесКонсалтинг 13:01
Наука
Самая быстрая в мире камера снимает 70 трлн кадров в секунду
Planet Today 03:52
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Политика
Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru вчера в 05:43