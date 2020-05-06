Экономика

Ivbg.ruIvbg.ruРоссияне стали хуже оценивать свое материальное положение

Порядка 42% опрошенных россиян сообщили об ухудшении своего материального положения во второй половине апреля, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу ЦБ РФ.
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Исследование: инфляционные ожидания россиян к концу апреля стабилизировались

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РБК 08:34
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"По оценкам Банка России, сам по себе один полный нерабочий месяц может вычесть из годового ВВП от 1,5 до 2,0% (или от 4,5 до 6% из ВВП соответствующего квартала)", - отмечается в докладе.
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Ученые-медики из Медицинской школы при больнице Маунт-Синай в Нью-Йорке сравнили показатели выживаемости и длительности лечения среди пациентов, получавших и не получавших во время госпитализации тромболитические препараты.
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Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
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