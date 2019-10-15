Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссияне стали лояльнее к теневой экономике

В последние два года доля россиян, которые позитивно относятся к неформальному сектору занятости и считают теневую экономику полезной для страны, существенно возросла. К такому выводу пришли эксперты Института общественных наук РАНХиГС, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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