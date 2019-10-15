Общество
Lenta.ruРоссияне стали лояльнее к теневой экономике
В последние два года доля россиян, которые позитивно относятся к неформальному сектору занятости и считают теневую экономику полезной для страны, существенно возросла. К такому выводу пришли эксперты Института общественных наук РАНХиГС, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Генеральный секретарь ООН разделяет позицию России в связи с отказом США выдать визы российским дипломатам.
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Американский военный самолет перехватил турецкие истребители над Сирией.
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Морские биологи сняли на видео охоту горбатых китов с помощью кольца из пузырьков, сообщается в пресс-релизе Гавайского университета в Маноа.
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Отец погибшего в Уржумском районе мальчика Вани Владимир, рассказал «360», что ребенок летом находился под присмотром бабушки.
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Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.
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Саудовский оркестр удивил Путина фальшивым исполнением гимна России
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Путин пригласил Эрдогана в Россию
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Белорусскую красавицу Барби нокаутировали на турнире в Токио
Боец ММА из Белоруссии Екатерина Вандарьева была нокаутирована на турнире в Токио.
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Бывший защитник французского "Пари Сен-Жемен" Дани Алвес рассказал о расизме в интервью GQ.
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Первые смартфоны Xiaomi уже получили новую MIUI 11
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Режиссер фильма "Терминатор: Темные судьбы" Тим Миллер признался, что не может без слез смотреть финальные сцены своего собственного творения, так как они получились очень эмоционально насыщенными.
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Президент Болгарского футбольного союза ушёл в отставку
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Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Экономика
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Губернатору Амурской области Василию Орлову и замминистра сельского хозяйства Джамбулату Хатуову показали производственные цеха и продукцию завода по переработке сои в регионе.
Происшествия
В Нидерландах семья девять лет ждала апокалипсиса в подвале
Футбол
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39-летний российский рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, стал владельцем профессионального футбольного клуба СКА из его родного города Ростова-на-Дону.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности.
Экономика
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Политика
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкаре поступают предложения по поставкам истребителей вместо американских истребителей пятого поколения F-35.
Авто
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Южнокорейская компания Hyundai сообщила о приближении продаж усовершенствованной модели Solaris.
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Близкие Анастасии Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
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В Fortnite началась вторая глава
Epic Games запустила вторую главу Fortnite. В игре появилась новая карта, возможность рыбачить и многое другое.
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Японец увидел ее на железнодорожной станции, влюбился, проследовал за ней до дома, выяснил, в какой именно квартире живет «жертва», и начал периодически наблюдать за ее жизнью через дверной глазок.
Политика
На Парламентских выборах в Польше лидирует правящая партия
На парламентских выборах в Польше с серьезным отрывом лидирует правящая партия «Право и справедливость», об этом 13 октября сообщает польское издание PAP со ссылкой на данные экзитполов.