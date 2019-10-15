Россияне стали лояльнее относиться к работе в "тени". За два года почти в полтора раза выросло число тех, кто приветствует неформальную занятость, свидетельствует исследование РАНХИГС. Россиян не пугает незаконность зарплаты в конверте.

Политика Журналист из Токио призвал Россию признать ошибкой разгром Японии в 1945-м В августе-начале сентября 1945 года была проведена Маньчжурская стратегическая наступательная операция советских войск с целью разгрома японской Квантунской армии, освобождения северо‑восточных и северных провинций Китая (Маньчжурии и Внутренней Монголии), Ляодунского полуострова, Кореи, ликвидации плацдарма агрессии и крупной военно-экономической базы Японии на азиатском континенте.

Шоу-бизнес Заворотнюк отказалась от чудо-вакцины, которой лечили Фриске По словам людей из ближнего круга актрисы, медики предлагали делать инъекции американской вакцины и Заворотнюк.

Наука Названы неожиданные последствия глобального потепления Специалисты СФУ в последствии внесли некоторые изменения в нее.

Политика США провели кибератаку против Ирана, сообщили СМИ США провели секретную операцию в киберпространстве в отношении Ирана после того, как нефтяные объекты Саудовской Аравии подверглись нападениям, за которыми, по мнению Вашингтона, стоит Тегеран, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Общество Мама убитой в Саратове девочки опубликовала видеообращение Мать убитой в Саратове девятилетней девочки записала видеообращение, в котором поблагодарила всех местных жителей за поддержку и отметила, что город наполнен добрыми, сильными людьми, на которых можно опереться в трудную минуту.

Политика Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.

Политика РБК: в Кремле обсуждают создание зеленой партии В администрации президента России обсуждают возможность создания зеленой партии для работы с экологической повесткой, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Общество Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Политика Владимир Путин прибыл в Объединенные Арабские Эмираты Сегодня с государственным визитом российский лидер прибыл в Объединённые Арабские Эмираты, передает "ТВ Центр".

Политика В Кремле рассказали о скором визите Эрдогана в Россию Днем ранее российский лидер Владимир Путин пригласил Эрдогана в Россию с визитом во время телефонной беседы, и приглашение было принято.

Политика Путин и король Саудовской Аравии обменялись подарками Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Эр-Рияд передал королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду кречета, а от него получил картину.

Происшествия В крови насмерть сбитого полицейскими ребенка нашли алкоголь 7. В первом случае алкоголь появился по вине эксперта 14 августа источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что врач подмосковного бюро судебно-медицинской экспертизы Михаил Клейменов, который нашел алкоголь в крови погибшего в результате наезда автомобиля в Балашихе шестилетнего мальчика, перепутал порядок действий при отборе пробы, что привело к ошибочным результатам.

Общество Россиянам пообещали теплый ноябрь В ноябре в России ожидается температура выше нормы.

Кино «Джокер» снова возглавил российский прокат Фильм "Джокер" Тодда Филлипса снова возглавил российский бокс-офис на второй неделе после премьеры, сообщает kinobusiness.com.

Шоу-бизнес Сальма Хайек отметила 12 миллионов подписчиков иглоукалыванием Актриса выложила откровенное фото Число подписчиков Сальмы Хайек в "Инстаграме" недавно достигло 12 миллионов.

Политика В ООН рассказали о пытках Ассанжа Основателя WikiLeaks журналиста Джулиана Ассанжа подвергали жестоким психологическим пыткам и систематически нарушали его права.

Хоккей Сын Овечкина впервые посетил матч отца Годовалый сын российского капитана и нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина впервые посетил матч отца.

Политика Байден предрек распад НАТО в случае переизбрания Трампа Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден считает, что в случае переизбрания президента Дональда Трампа в 2020 году альянс НАТО перестанет существовать.

Гаджеты Google представила смартфоны Pixel 4 и 4 XL Swipe to skip a song, silence a call with a flick of your hand, and unlock your phone super fast with face unlock. #madebygoogle pic.twitter.com/HAIBtBUsxE — Google (@Google) October 15, 2019 Смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL отличаются размерами и качеством дисплеев.

Армия и оружие ВМС Швеции перепутали сигнал сломанного буя с иностранной подлодкой Шведская подводная лодка спутала сигнал метеорологического буя с иностранной субмариной и спровоцировала проведение масштабной военной операции.

Авто Автомобили УАЗ получат новые опции Для задних пассажиров новая опция предложит порты зарядки USB. Кроме того, автомобили в будущем получат два вида мультимедийных систем.