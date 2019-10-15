Общество
Газета.RuРоссияне стали лояльнее относиться к теневой экономике
Россияне стали лояльнее относиться к работе в "тени". За два года почти в полтора раза выросло число тех, кто приветствует неформальную занятость, свидетельствует исследование РАНХИГС. Россиян не пугает незаконность зарплаты в конверте.
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Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
REGNUM 14 октября в 15:12
Политика
Журналист из Токио призвал Россию признать ошибкой разгром Японии в 1945-м
В августе-начале сентября 1945 года была проведена Маньчжурская стратегическая наступательная операция советских войск с целью разгрома японской Квантунской армии, освобождения северо‑восточных и северных провинций Китая (Маньчжурии и Внутренней Монголии), Ляодунского полуострова, Кореи, ликвидации плацдарма агрессии и крупной военно-экономической базы Японии на азиатском континенте.
РИА Новости вчера в 21:00
Транспорт
«Победа» объявила о повышении цен на 40% из-за решения суда
Авиакомпания «Победа» приняла решение поднять стоимость билетов на рейсы, выполняемые из зарубежных аэропортов в Россию.
РБК вчера в 20:45
Происшествия
Пропавшую в Екатеринбурге Ксению Каторгину нашли мертвой
Тело 27-летней жительницы Екатеринбурга обнаружено на Уралмаше.
Московский Комсомолец вчера в 04:25
Шоу-бизнес
Заворотнюк отказалась от чудо-вакцины, которой лечили Фриске
По словам людей из ближнего круга актрисы, медики предлагали делать инъекции американской вакцины и Заворотнюк.
Комсомольская правда вчера в 18:00
Наука
Названы неожиданные последствия глобального потепления
Специалисты СФУ в последствии внесли некоторые изменения в нее.
iReactor вчера в 23:21
Политика
США провели кибератаку против Ирана, сообщили СМИ
США провели секретную операцию в киберпространстве в отношении Ирана после того, как нефтяные объекты Саудовской Аравии подверглись нападениям, за которыми, по мнению Вашингтона, стоит Тегеран, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных американских чиновников.
РИА Новости 01:48
Общество
Мама убитой в Саратове девочки опубликовала видеообращение
Мать убитой в Саратове девятилетней девочки записала видеообращение, в котором поблагодарила всех местных жителей за поддержку и отметила, что город наполнен добрыми, сильными людьми, на которых можно опереться в трудную минуту.
Свободная Пресса 14 октября в 12:26
Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru вчера в 14:48
Политика
РБК: в Кремле обсуждают создание зеленой партии
В администрации президента России обсуждают возможность создания зеленой партии для работы с экологической повесткой, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 02:16
Происшествия
Главу Новочеркасска задержали за взятку в 2,6 миллиона рублей
Российская газета 01:28
Общество
Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
Кино
Нил Патрик Харрис присоединился к актерскому составу новой «Матрицы»
Народные новости вчера в 20:27
Политика
Владимир Путин прибыл в Объединенные Арабские Эмираты
Сегодня с государственным визитом российский лидер прибыл в Объединённые Арабские Эмираты, передает "ТВ Центр".
ТВ Центр вчера в 04:45
Политика
В Кремле рассказали о скором визите Эрдогана в Россию
Днем ранее российский лидер Владимир Путин пригласил Эрдогана в Россию с визитом во время телефонной беседы, и приглашение было принято.
Известия 02:31
Политика
Путин и король Саудовской Аравии обменялись подарками
Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Эр-Рияд передал королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду кречета, а от него получил картину.
Ruposters.ru 14 октября в 11:26
Происшествия
В крови насмерть сбитого полицейскими ребенка нашли алкоголь
7. В первом случае алкоголь появился по вине эксперта 14 августа источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что врач подмосковного бюро судебно-медицинской экспертизы Михаил Клейменов, который нашел алкоголь в крови погибшего в результате наезда автомобиля в Балашихе шестилетнего мальчика, перепутал порядок действий при отборе пробы, что привело к ошибочным результатам.
Lenta.ru вчера в 13:33
Общество
Россиянам пообещали теплый ноябрь
В ноябре в России ожидается температура выше нормы.
Lenta.ru 01:05
Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Известия вчера в 22:40
Кино
«Джокер» снова возглавил российский прокат
Фильм "Джокер" Тодда Филлипса снова возглавил российский бокс-офис на второй неделе после премьеры, сообщает kinobusiness.com.
Газета.Ru 14 октября в 04:23
Шоу-бизнес
Сальма Хайек отметила 12 миллионов подписчиков иглоукалыванием
Актриса выложила откровенное фото Число подписчиков Сальмы Хайек в "Инстаграме" недавно достигло 12 миллионов.
WomanHit.ru вчера в 10:36
Политика
В ООН рассказали о пытках Ассанжа
Основателя WikiLeaks журналиста Джулиана Ассанжа подвергали жестоким психологическим пыткам и систематически нарушали его права.
Lenta.ru 02:23
Хоккей
Сын Овечкина впервые посетил матч отца
Годовалый сын российского капитана и нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина впервые посетил матч отца.
Газета.Ru вчера в 03:34
Политика
Байден предрек распад НАТО в случае переизбрания Трампа
Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден считает, что в случае переизбрания президента Дональда Трампа в 2020 году альянс НАТО перестанет существовать.
РИА Новости вчера в 22:08
Общество
Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах
VSE42.RU 14 октября в 06:46
Гаджеты
Google представила смартфоны Pixel 4 и 4 XL
Swipe to skip a song, silence a call with a flick of your hand, and unlock your phone super fast with face unlock. #madebygoogle pic.twitter.com/HAIBtBUsxE — Google (@Google) October 15, 2019 Смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL отличаются размерами и качеством дисплеев.
iXBT.com вчера в 10:39
Армия и оружие
ВМС Швеции перепутали сигнал сломанного буя с иностранной подлодкой
Шведская подводная лодка спутала сигнал метеорологического буя с иностранной субмариной и спровоцировала проведение масштабной военной операции.
Известия вчера в 21:41
Авто
Автомобили УАЗ получат новые опции
Для задних пассажиров новая опция предложит порты зарядки USB. Кроме того, автомобили в будущем получат два вида мультимедийных систем.
SpeedMe вчера в 06:40
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк впервые рассказала о состоянии здоровья актрисы
В записи родные впервые подробно рассказали о состоянии звезды «Моей прекрасной няни», о здоровье которой в СМИ ходят самые страшные слухи.
WMJ.ru вчера в 06:28