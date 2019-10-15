Общество
Газета.RuРоссияне стали лояльнее относиться к теневой экономике
Россияне стали лояльнее относиться к работе в "тени". За два года почти в полтора раза выросло число тех, кто приветствует неформальную занятость, свидетельствует исследование РАНХИГС. Россиян не пугает незаконность зарплаты в конверте.
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Происшествия
В крови сбитого насмерть российским полицейским ребенка нашли алкоголь
В Кировской области эксперты обнаружили алкоголь в крови ребенка, насмерть сбитого сотрудником полиции.
Lenta.ru 11:59
Авто
Новый кроссовер Geely Icon полностью рассекретили
В продажу Geely Icon в Китае поступит до конца года.
SpeedMe вчера в 02:55
Происшествия
В Барселоне полиция применила силу против демонстрантов
Полиция была вынуждена применить силу против наиболее активных участников демонстраций, передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал "24 орас".
Российская газета вчера в 16:37
Политика
Киев потребовал роспуска ДНР и ЛНР для выполнения Минских соглашений
Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.
РИА Новости 12:05
Политика
Трамп заявил, что введет санкции против Турции
Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени издаст указ о введении санкций против бывших и нынешних турецких чиновников из-за ситуации в Сирии.
Газета.Ru вчера в 16:21
Происшествия
Адвокаты сестёр Хачатурян ответили на вопросы RT об уголовном деле
Адвокаты девушек Мари Давтян, Алексей Липцер, Ярослав Пакулин и Алексей Паршин в беседе с RT ответили на главные вопросы, возникшие за время следствия.
RT на русском 02:11
Авто
Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на двигатели
Российская газета 09:00
Общество
Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах
VSE42.RU вчера в 06:46
Политика
Партия Качиньского набирает более 45% на выборах в сейм Польши
Правящая партия «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского лидирует на парламентских выборах в Польше после обработки 82,79% протоколов.
RT на русском вчера в 03:58
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Наука
Лекарство для лечения цистита угрожает потерей зрения
Интерстициальный цистит вызывает хронические боли в области мочевого пузыря и таза. В основном этим заболеванием страдают женщины.
ГЛАС.RU 13 октября в 13:15
Политика
Журналист Би-би-си назвал борщ орудием российской пропаганды
Британский журналист Би-би-си Эндрю Эванс назвал популярный в России суп — борщ — орудием российской военной пропаганды.
Известия 09:29
Киберспорт
В Fortnite началась вторая глава
Epic Games запустила вторую главу Fortnite. В игре появилась новая карта, возможность рыбачить и многое другое.
CyberSport.ru 07:14
Наука
Нобелевский лауреат Томас Линдал уверен, что рак непобедим
Нобелевский лауреат в области химии Томас Линдал совершенно уверен, что рак изначально непобедим.
HotGeo 08:53
Армия и оружие
Шойгу и глава Пентагона по телефону обсудили ситуацию в Сирии
Отмечается, что Шойгу и Эсперах обсудили вопросы, которые представляют взаимный интерес государств по ситуации в Сирии.
Ореанда-Новости 14:44
Кино
В России фильм «Джокер» собрал более миллиарда рублей
Свободная Пресса 12 октября в 08:50
Политика
Путин прибыл в ОАЭ с государственным визитом
Президент РФ Владимир Путин прибыл в ОАЭ с государственным визитом, его самолёт приземлился в аэропорту Абу-Даби.
РИА Новости 04:34
Кино
Второму «Веному» нашли ещё одного злодея
Фильм Про 12:07
Здоровье
В Подмосковье в 2019 году выявили 623 случая заболевания раком груди
В Московской области с начала 2019 года выявили 623 случая заболевания раком молочной железы.
REGNUM 14:00
Происшествия
В Москве уволена избивавшая учеников коррекционной школы педагог
Директор московской коррекционной школы № 2124 Ирина Колобаева рассказала 15 октября, что классный руководитель, которая била учеников, уволена, сообщает РИА Новости.
Известия 12:48
Общество
Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве
Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину во вторник, 15 октября, прооперировали в одной из столичных клиник.
Известия 08:01
Футбол
Молодежная сборная России разгромила Эстонию в матче отбора Евро-2021
Молодежная сборная России нанесла разгромное поражение команде Эстонии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года.
Газета.Ru 14:05
Шоу-бизнес
56-летняя Елена Валюшкина взбудоражила фанатов фото в купальнике
56-летняя актриса Елена Валюшкина в последнее время будоражит фанатов своими публикациями.
Вечерний курьер 13:54
Политика
В Белоруссии по запросу США задержана россиянка
"Как сообщили нам наши источники, Богачеву задержал Интерпол по запросу США в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2016 года", — рассказал "Интерфаксу" член Общественной палаты Александр Малькевич.
Вести.Ru 07:53
Экономика
МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики из-за торговых споров
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста мировой экономики в результате торговых споров до 3% в 2019 году и до 3,4% в 2020 году.
ТАСС 09:17
Хоккей
«Авангард» победил СКА в матче КХЛ
Омский «Авангард» одержал победу над санкт-петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 14:37
Происшествия
В Нидерландах обнаружили семью, прятавшуюся в подвале дома девять лет
Полиция в провинции Нидерландов Дренте обнаружила мужчину и шестерых его детей в возрасте от 16 до 25 лет, которые около девяти лет (или многие годы) жили в подвале фермерского дома, сообщает портал NL Times со ссылкой на городские СМИ.
РИА Новости 13:36