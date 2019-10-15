Общество

Газета.RuГазета.RuРоссияне стали лояльнее относиться к теневой экономике

Россияне стали лояльнее относиться к работе в "тени". За два года почти в полтора раза выросло число тех, кто приветствует неформальную занятость, свидетельствует исследование РАНХИГС. Россиян не пугает незаконность зарплаты в конверте.
Читать в источнике
Комментировать13

Подробнее о событии

Треть россиян трудятся в «тени». И считают это справедливым

Комсомольская правда07:55

Почти треть населения России участвует в теневом рынке труда

Эхо Москвы07:32

Исследование: почти треть россиян участвует в «теневом» рынке труда

ТАСС05:03

Треть России работает на «теневом» рынке

Вести.Ru05:30

РАНХиГС: треть россиян участвует в «теневом» рынке труда

News.ru05:23

В РАНХиГС отметили снижение доли россиян занятых в «теневой» экономике

РИА Новости05:16

Ученые заявили о тревожном росте лояльности россиян к теневым доходам

РБК06:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 14:50, Ашберн
Происшествия

В крови сбитого насмерть российским полицейским ребенка нашли алкоголь

В Кировской области эксперты обнаружили алкоголь в крови ребенка, насмерть сбитого сотрудником полиции.
Lenta.ru 11:59
Авто

Новый кроссовер Geely Icon полностью рассекретили

В продажу Geely Icon в Китае поступит до конца года.
SpeedMe вчера в 02:55
Происшествия

В Барселоне полиция применила силу против демонстрантов

Полиция была вынуждена применить силу против наиболее активных участников демонстраций, передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал "24 орас".
Российская газета вчера в 16:37
Политика

Киев потребовал роспуска ДНР и ЛНР для выполнения Минских соглашений

Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.
РИА Новости 12:05
Политика

Трамп заявил, что введет санкции против Турции

Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени издаст указ о введении санкций против бывших и нынешних турецких чиновников из-за ситуации в Сирии.
Газета.Ru вчера в 16:21
Происшествия

Адвокаты сестёр Хачатурян ответили на вопросы RT об уголовном деле

Адвокаты девушек Мари Давтян, Алексей Липцер, Ярослав Пакулин и Алексей Паршин в беседе с RT ответили на главные вопросы, возникшие за время следствия.
RT на русском 02:11
Политика

Нетаньяху попросил Путина помиловать осужденную в России израильтянку

Ведомости 13:05
Авто

Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на двигатели

Российская газета 09:00
Общество

Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах

VSE42.RU вчера в 06:46
Политика

Партия Качиньского набирает более 45% на выборах в сейм Польши

Правящая партия «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского лидирует на парламентских выборах в Польше после обработки 82,79% протоколов.
RT на русском вчера в 03:58
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Наука

Лекарство для лечения цистита угрожает потерей зрения

Интерстициальный цистит вызывает хронические боли в области мочевого пузыря и таза. В основном этим заболеванием страдают женщины.
ГЛАС.RU 13 октября в 13:15
Политика

Журналист Би-би-си назвал борщ орудием российской пропаганды

Британский журналист Би-би-си Эндрю Эванс назвал популярный в России суп — борщ — орудием российской военной пропаганды.
Известия 09:29
Происшествия

На Урале задержали подозреваемых в убийстве пропавшей женщины

Discover24 04:29
Киберспорт

В Fortnite началась вторая глава

Epic Games запустила вторую главу Fortnite. В игре появилась новая карта, возможность рыбачить и многое другое.
CyberSport.ru 07:14
Наука

Нобелевский лауреат Томас Линдал уверен, что рак непобедим

Нобелевский лауреат в области химии Томас Линдал совершенно уверен, что рак изначально непобедим.
HotGeo 08:53
Армия и оружие

Шойгу и глава Пентагона по телефону обсудили ситуацию в Сирии

Отмечается, что Шойгу и Эсперах обсудили вопросы, которые представляют взаимный интерес государств по ситуации в Сирии.
Ореанда-Новости 14:44
Кино

В России фильм «Джокер» собрал более миллиарда рублей

Свободная Пресса 12 октября в 08:50
Политика

Путин прибыл в ОАЭ с государственным визитом

Президент РФ Владимир Путин прибыл в ОАЭ с государственным визитом, его самолёт приземлился в аэропорту Абу-Даби.
РИА Новости 04:34
Кино

Второму «Веному» нашли ещё одного злодея

Фильм Про 12:07
Здоровье

В Подмосковье в 2019 году выявили 623 случая заболевания раком груди

В Московской области с начала 2019 года выявили 623 случая заболевания раком молочной железы.
REGNUM 14:00
Общество

В Минздраве назвали число половых партнеров у россиян до брака

Алтапресс 11:48
Происшествия

В Москве уволена избивавшая учеников коррекционной школы педагог

Директор московской коррекционной школы № 2124 Ирина Колобаева рассказала 15 октября, что классный руководитель, которая била учеников, уволена, сообщает РИА Новости.
Известия 12:48
Общество

Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве

Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину во вторник, 15 октября, прооперировали в одной из столичных клиник.
Известия 08:01
Футбол

Молодежная сборная России разгромила Эстонию в матче отбора Евро-2021

Молодежная сборная России нанесла разгромное поражение команде Эстонии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года.
Газета.Ru 14:05
Шоу-бизнес

56-летняя Елена Валюшкина взбудоражила фанатов фото в купальнике

56-летняя актриса Елена Валюшкина в последнее время будоражит фанатов своими публикациями.
Вечерний курьер 13:54
Политика

В Белоруссии по запросу США задержана россиянка

"Как сообщили нам наши источники, Богачеву задержал Интерпол по запросу США в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2016 года", — рассказал "Интерфаксу" член Общественной палаты Александр Малькевич.
Вести.Ru 07:53
Экономика

МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики из-за торговых споров

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста мировой экономики в результате торговых споров до 3% в 2019 году и до 3,4% в 2020 году.
ТАСС 09:17
Хоккей

«Авангард» победил СКА в матче КХЛ

Омский «Авангард» одержал победу над санкт-петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 14:37
Происшествия

В Нидерландах обнаружили семью, прятавшуюся в подвале дома девять лет

Полиция в провинции Нидерландов Дренте обнаружила мужчину и шестерых его детей в возрасте от 16 до 25 лет, которые около девяти лет (или многие годы) жили в подвале фермерского дома, сообщает портал NL Times со ссылкой на городские СМИ.
РИА Новости 13:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное