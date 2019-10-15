Политика
Discover24Россияне стали лучше относиться к Украине после избрания Зеленского
Отношение граждан РФ к Украине резко изменилось в лучшую сторону, после того как Владимир Зеленский был избран на должность главы государства. На это указывают результаты опроса, которые были проведены специалистами «Левада-центра».
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с чего всё началось
Положительное отношение к соседнему государству декларируют 56% россиян (47% в основном хорошо и 9% очень хорошо), что является максимальным показателем в период начиная с апреля 2014 года. В сентябре 2013 года к Украине относились хорошо 69% респондентов.РБК00:00
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Здоровье
Какой вид орехов самый вредный, выяснили специалисты
Специалисты выяснили, что самым вредным видом орехов является арахис. Он очень часто бывает заражен анатоксином, сообщает "Пишет Омск".
Общество
Приватбанк выиграл апелляцию в Лондоне в споре с Коломойским
Приватбанк, ранее принадлежавший Коломойскому (доля в 41,6%) и Боголюбову (33,2%), был национализирован в декабре 2016 года за символическую сумму в одну гривну.
Экономика
В России задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента
С инициативой о запуске в России льготной ипотеки для жителей сельской местности в мае выступил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Происшествия
Экс-замглавы центра связи ФСИН задержан во Франции
Французские власти задержали по запросу РФ находящегося в международном розыске бывшего заместителя начальника Центра связи ФСИН России Павла Щетинина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
Происшествия
В Орске нашли расчлененное тело женщины
Расчлененное тело женщины нашли в понедельник жители Орска (Оренбургская область).
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком скачке атмосферного давления
Гидрометцентр России сообщил о резком повышении атмосферного давления во вторник, 15 октября, в центральной части страны.
Политика
Журналист Би-би-си назвал борщ орудием российской пропаганды
Британский журналист Би-би-си Эндрю Эванс назвал популярный в России суп — борщ — орудием российской военной пропаганды.
Политика
В Минске задержали россиянку, попавшую под санкции США
Гражданку России Анну Богачеву, попавшую под санкции США по делу о "вмешательстве" в выборы, задержали в Минске.
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
Политика
США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
Новая американская Северная доктрина нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
Общество
Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве
Армия и оружие
Курды договорились с Дамаском разместить войска на границе с Турцией
Общество
В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым
На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
Политика
Володин посоветовал президенту Грузии извиниться перед Россией
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что неправильно восстанавливать авиасообщение между РФ и Грузией без встречных шагов грузинские власти, передает РИА "Новости".
Авто
Составили топ-7 самых надёжных подержанных кроссоверов из Японии
Портал «Njcar.ru» привёл рейтинг японских кроссоверов со вторичного рынка стоимостью до 700 тыс. рублей.
Экономика
МВФ понизил прогноз по росту ВВП России
Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз рста ВВП России в 2019 году.
Общество
Мать убитой девочки в Саратове записала видеообращение
Гараж принадлежал не ему, поэтому злоумышленник испугался и убил девочку.
Общество
Госдума ввела компенсации членам ЖСК при банкротстве застройщика
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении закон о выплате возмещения членам жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), созданных в ходе процедуры банкротства застройщиков.
Киберспорт
В Fortnite началась вторая глава
Epic Games запустила вторую главу Fortnite. В игре появилась новая карта, возможность рыбачить и многое другое.
Общество
Минюст требует ликвидировать движение «За права человека»
Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск с требованиями ликвидировать общественное движение «За права человека» Льва Пономарева и исключить сведения о нем из ЕГРЮЛ.
Культура
Борьба за Пласидо Доминго – борьба за Испанию
Вчера по причинам, далёким от редакционной политики издания, не представилась возможность дать обширный подробный биографический очерк о замечательном явлении природы – Пласидо Доминго.
Происшествия
СК подтвердил задержание нового фигуранта «московского дела»
В Москве следователи задержали нового фигуранта уголовного дела, возбужденного из-за акции протеста 27 июля — Александра Мыльникова.
Гаджеты
Видеокарты Zotac GeForce GTX 1660 Super оснащаются памятью GDDR6
К сожалению, спецификации видеокарт GeForce GTX 1660 Super от компании Zotac не уточняются.
Общество
Против экс-губернатора Челябинской области возбудили уголовное дело
Уголовное дело в отношении экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского было возбуждено по материалам проверки ФАС, заявил руководитель службы Игорь Артемьев.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Шоу-бизнес
Бывший муж Марии Порошиной не признал ее пятого ребенка
Бывший супруг Илья Древнов раскрыл тайну рождения пятого ребенка Марии Порошиной.
Политика
Партия Качиньского набирает более 45% на выборах в сейм Польши
Правящая партия «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского лидирует на парламентских выборах в Польше после обработки 82,79% протоколов.
Политика