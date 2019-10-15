Политика

Discover24Discover24Россияне стали лучше относиться к Украине после избрания Зеленского

Отношение граждан РФ к Украине резко изменилось в лучшую сторону, после того как Владимир Зеленский был избран на должность главы государства. На это указывают результаты опроса, которые были проведены специалистами «Левада-центра».
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с чего всё началось

Отношение россиян к Украине резко улучшилось с избранием Зеленского

Положительное отношение к соседнему государству декларируют 56% россиян (47% в основном хорошо и 9% очень хорошо), что является максимальным показателем в период начиная с апреля 2014 года. В сентябре 2013 года к Украине относились хорошо 69% респондентов.
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