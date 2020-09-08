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РИА Новости
РИА Новости

Россияне стали массово отказываться от банковских карт

Количество банковских карт в использовании по итогам второго квартала текущего года сократилось на 2,3%, - до 190,3 миллиона карт. Последний раз подобное снижение фиксировалось в кризисном 2015 году - тогда в первом квартале число используемых россиянами карт упало на четыре миллиона единиц.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Россияне стали массово отказываться от банковских карт

Россияне во втором квартале 2020 года начали отказываться от депозитных и кредитных карт: число используемого "пластика" сократилось на рекордный за последние пять лет показатель - сразу на 4,5 миллиона единиц, следует из данных Банка России.
РИА Новости17:10
Подробнее о событии
Российская газета

Россияне стали отказываться от банковских карт

Российская газета17:40
Коммерсантъ

Россияне стали меньше использовать банковские карты

Коммерсантъ19:26
Комсомольская правда

В России стали отказываться от банковских карт

Комсомольская правда18:43
Lenta.ru

Россияне стали отказываться от банковских карт

Lenta.ru18:15
URA.Ru

Россияне массово отказываются от банковских карт

URA.Ru19:30
Газета.Ru

Россияне отказываются от банковских карт

Газета.Ru17:20
РИА Новости

Россияне стали массово отказываться от банковских карт

РИА Новости17:10

Футболисты «Тамбова» пригрозили забастовкой из-за долгов по зарплате

Игроки футбольного клуба «Тамбов» составили и отправили письмо губернатору города, в котором говорится о задержке зарплаты на 3 месяца, а также о невыплате бонусов и премиальных за 2019-ый год.
Футболисты «Тамбова» пригрозили забастовкой из-за долгов по зарплате
CT newsвчера в 05:52

Эрдоган оценил объем запасов газа на новом месторождении в Черном море

Анкара, 8 сентября 2020, 04:05 — REGNUM Месторождение природного газа «Сакарья», обнаруженное Турцией в Черном море, является вторым по величине источником голубого топлива, открытым в этом году в мире, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции.
REGNUMвчера в 21:05

Шура без зубов, смерть «Иванушки» и рождение MTV: кто развлекал Россию в год страшного кризиса

На очереди — 1998 год, который запомнился россиянам в первую очередь страшным экономическим кризисом: рубль упал, многие предприятия закрылись, тысячи людей остались без работы и средств к существованию.
Lenta.ru7 сентября в 13:00
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Штаб Бабарико узнал местонахождение задержанной Колесниковой

В штабе бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико заявили, что глава штаба, член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана и в настоящее время находится в Мозырском погранотряде.
РИА Новостивчера в 10:18
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Алина Загитова стала ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале

Любопытно, что, по словам Рената Лайшева - директора школы "Самбо-70", выпускницей которой является Загитова, - олимпийская чемпионка могла вести это шоу не с Ягудиным, а с ее главной соперницей на Играх в Пхенчхане - Евгенией Медведевой.
Газета.Ruвчера в 13:48
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Законопроект о компенсациях за недоплаченные пенсии внесен в Госдуму

Москва, 8 сентября 2020, 12:34 — REGNUM Законопроект, обязывающий Пенсионный фонд России (ПФР) выплачивать пенсионерам пени за недоначисленные пенсии, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября.
REGNUMвчера в 05:34
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Компания AstraZeneca приостановила испытания вакцины от коронавируса

Лондон, 9 сентября 2020, 02:06 — REGNUM Возможный побочный эффект у одного из участников клинических испытаний вакцины против коронавируса в Великобритании заставил англо-шведсую фармацевтическую компанию AstraZeneca прервать исследования, сообщает портал Stat News со ссылкой на представителя фармкомпании.
REGNUM19:06