Число используемых депозитных и кредитных карт во втором квартале 2020 г. снизилось на 4,5 млн штук, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на ЦБ. По данным регулятора, снижение стало наибольшим за последние пять лет.

С чего всё началось Россияне стали массово отказываться от пластиковых банковских карт Россияне во втором квартале 2020 года начали отказываться от депозитных и кредитных карт: число используемого "пластика" сократилось на рекордный за последние пять лет показатель - сразу на 4,5 миллиона единиц, следует из данных Банка России. РИА Новости 17:10