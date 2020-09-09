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ЦБ зафиксировал рекордное снижение числа используемых банковских карт

Число используемых депозитных и кредитных карт во втором квартале 2020 г. снизилось на 4,5 млн штук, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на ЦБ. По данным регулятора, снижение стало наибольшим за последние пять лет.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Россияне стали массово отказываться от пластиковых банковских карт

Россияне во втором квартале 2020 года начали отказываться от депозитных и кредитных карт: число используемого "пластика" сократилось на рекордный за последние пять лет показатель - сразу на 4,5 миллиона единиц, следует из данных Банка России.
РИА Новости17:10
Подробнее о событии
Российская газета

Россияне стали отказываться от банковских карт

Российская газета17:40
RT на русском

Россияне стали реже использовать банковские карты

RT на русском20:09
Коммерсантъ

В России сократилось число используемых банковских карт

Коммерсантъ19:26
Lenta.ru

Россияне стали отказываться от банковских карт

Lenta.ru18:15
РБК

Россияне стали массово отказываться от пластиковых банковских карт

РБК20:14
Газета.Ru

Россияне отказываются от банковских карт

Газета.Ru17:20
РИА Новости

Россияне стали массово отказываться от пластиковых банковских карт

РИА Новости17:10

В ОСК рассказали о разработке проектов подлодок «Калина» и «Хаски»

В интервью РИА Новости глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что разработка проектов строительства новейших подлодок пятого поколения — атомной проекта «Хаски» и дизельной «Калина» — ведется по инициативе и за счет самой корпорации.
В ОСК рассказали о разработке проектов подлодок «Калина» и «Хаски»
Военное дело22:35
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НАФИ: более половины водителей пытаются снизить расходы на топливо

Более половины российских автовладельцев (56%) стараются уменьшить траты на топливо, сообщает РБК со ссылкой на опрос аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).
Коммерсантъ22:49
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Над Балтикой перехвачены самолеты-разведчики ВВС США и Швеции

Москва, 8 сентября 2020, 17:18 — REGNUM Российский истребитель Су-27 над акваторией Балтийского моря перехватил два самолета-разведчика США и Швеции, сообщает 8 сентября российский Национальный центр управления обороной.
REGNUMвчера в 10:18
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«Роскосмос» опроверг отказ НАСА от российских «Союзов» после 2020 года

«Роскосмос» опроверг отказ НАСА покупать место на российском пилотируемом космическом корабле «Союз МС», которое будет использовано весной 2021 года для отправки американского астронавта на Международную космическую станцию (МКС).
Lenta.ruвчера в 15:33
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Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфаксвчера в 08:48
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Американская киноакадемия вводит «расовый стандарт» в премию «Оскар»

Беверли-Хиллз, США, 9 сентября 2020, 07:14 — REGNUM Претендующие на премию «Оскар» фильмы с 2024 года должны будут соответствовать новым правилам, в частности, не притеснять расовые этнические, сексуальные и прочие меньшинства.
REGNUM00:14
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На сколько критичен для россиян взлет курса евро выше 100 рублей

Специально для "Российской газеты" Иван Капустянский, ведущий аналитик Forex Optimum, дал прогноз по дальнейшему ослаблению рубля и рассказал, как рекордный рост иностранных валют скажется на населении: - В рамках среды курс доллара может попытаться укрепиться в рамках коррекционного движения с целью 76 рублей.
Российская газета23:00
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