ЦБ зафиксировал рекордное снижение числа используемых банковских карт
Число используемых депозитных и кредитных карт во втором квартале 2020 г. снизилось на 4,5 млн штук, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на ЦБ. По данным регулятора, снижение стало наибольшим за последние пять лет.В источнике
С чего всё началось
Россияне стали массово отказываться от пластиковых банковских карт
Россияне во втором квартале 2020 года начали отказываться от депозитных и кредитных карт: число используемого "пластика" сократилось на рекордный за последние пять лет показатель - сразу на 4,5 миллиона единиц, следует из данных Банка России.
РИА Новости17:10
Подробнее о событии