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РБК
РБК

Россияне стали массово отказываться от пластиковых банковских карт

Количество депозитных и кредитных карт, которые используют россияне, за II квартал 2020 года (апрель, май, июнь) упало на рекордный за последние пять лет показатель. Об этом со ссылкой на Банк России (ЦБ) сообщает «РИА Новости».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Россияне стали массово отказываться от банковских карт

Количество банковских карт в использовании по итогам второго квартала текущего года сократилось на 2,3%, - до 190,3 миллиона карт. Последний раз подобное снижение фиксировалось в кризисном 2015 году - тогда в первом квартале число используемых россиянами карт упало на четыре миллиона единиц.
РИА Новости17:10
Подробнее о событии
РБК

Россияне стали массово отказываться от пластиковых банковских карт

РБК20:14
RT на русском

Россияне стали реже использовать банковские карты

RT на русском20:09
Газета.Ru

Россияне отказываются от банковских карт

Газета.Ru17:20
Lenta.ru

Россияне стали отказываться от банковских карт

Lenta.ru18:15
Российская газета

Россияне стали отказываться от банковских карт

Российская газета17:40
Коммерсантъ

В России сократилось число используемых банковских карт

Коммерсантъ19:26
РИА Новости

Россияне стали массово отказываться от банковских карт

РИА Новости17:10

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