Экономика

РБКРБКБанки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

С 27 марта банк "Восточный" поднял ставку по продукту "Накопительный счет" сразу на 1 п. п. — до 7% годовых, он сообщил об этом на своем сайте. В тот же день банк "ДОМ.РФ" улучшил условия по акционному вкладу "Сезонный".
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с чего всё началось

Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной (есть у РБК, подлинность подтвердил представитель ассоциации).
РБК26 марта в 17:00

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Россияне стали чаще снимать наличные

РИА Новостивчера в 13:50

Рекомендации ЦБ РФ спровоцировали бегство наличности из банков?

REGNUMвчера в 09:58

АБР: налог на процентные доходы по вкладам может вызвать набег россиян на банки

Вести.Ruвчера в 04:24

Введение налога на проценты по вкладам привело к оттоку средств из банков, которые просят ЦБ вмешаться в ситуацию

Эхо Москвывчера в 07:10

Российские банки отмечают рост заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных со счетов

ТАССвчера в 03:50

Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

РБК26 марта в 17:00

Финансистов огорчили идеи Путина по поддержке экономики

Lenta.ru25 марта в 22:24
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Происшествия

В Оренбурге умер заражённый коронавирусом мужчина

Оренбург, 28 марта 2020, 10:54 — REGNUM В Оренбурге скончался мужчина, заражённый коронавирусом. Об этом сообщает областной минздрав.
REGNUM 03:54
Футбол

Воробьев: если голосование по Конституции перенесли, то и футбол можно

Если переносят такой важный для жизни страны форум, как поправки в Конституцию (РФ), то, наверное, и футбольными матчами можно пожертвовать.
РИА Новости 02:15
Общество

Правительство обсудило возможность ограничения передвижения по России

Правительство рассматривает возможность ограничения передвижения по России, а также остановки пассажирских авиационных и железнодорожных перевозок, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.
РБК 03:43
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд России (ПФР) досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель.
Lenta.ru вчера в 19:29
Политика

В Сирию вывод беженцев из-за рубежа за сутки не осуществлялся

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств вывод беженцев не осуществлялся", - говорится в тексте бюллетеня.
РИА Новости 04:10
Общество

Юрий Грымов рассказал, как родина встречает возвращенцев из-за рубежа

Российский режиссёр театра и кино Юрий Грымов был удивлён, вернувшись на родину после гастролей в Токио.
News.ru вчера в 18:33
Экономика

Глава МВФ предупредила о мировой рецессии из-за коронавируса

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что глобальная экономика погрузилась в рецессию, подобную той, что была в 2009 году.
BFM.ru вчера в 13:06
Политика

«Логово змей и шакалов»: Италия разозлена и говорит о выходе из ЕС

26 марта лидеры стран — членов ЕС отклонили предложение Италии и еще ряда стран о коллективной финансовой взаимопомощи в борьбе с последствиями коронавируса.
REGNUM вчера в 15:59
Шоу-бизнес

Актера Николая Губенко госпитализировали в больницу в Коммунарке

Народный артист РСФСР, депутат Московской городской думы Николай Губенко был госпитализирован в медицинский центр в Коммунарке, где проходят лечение заболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК вчера в 04:30
Общество

В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное

26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Известия 26 марта в 05:13
Здоровье

Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, добавив в них возможные к назначению взрослым препараты.
RT на русском вчера в 08:52
Происшествия

В Костроме подтвержден первый случай коронавируса у ребенка

По результатам двух первых проб у одного из детей выявлен коронавирус, - сообщили в обладминистрации.
Российская газета 03:56
Политика

Савченко рассказала о «глотке воздуха перед смертью» для украинцев

Бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что денежные средства, которые Украина получит от Международного валютного фонда (МВФ) за принятие закона о продаже земли, подарит гражданам «глоток воздуха перед смертью».
Lenta.ru 01:52
Происшествия

Грузчики в Шереметьево потеряли золотые слитки на 57,9 млн рублей

Грузчики в московском аэропорту Шереметьево потеряли золотые слитки общей стоимостью 57,9 млн рублей.
Известия 26 марта в 06:33
Политика

Украинцы образовали многокилометровые очереди на границе с Польшей

Желающие вернуться домой украинцы образовали многокилометровые очереди на границе.
Российская газета вчера в 20:55
Общество

Более 700 россиян вывезли из Украины спецпоездом из-за коронавируса

РИА Новости 03:25
Общество

В Карелии приостановили работу общественного транспорта

Серьезные ограничения на работу разных организаций предпринимаются и властями других регионов.
Новые Известия вчера в 10:56
Происшествия

На Брянщине подтвержден третий случай заражения коронавирусом

В Брянской области официально зарегистрирован третий случай заражения коронавирусом.
Рассвет (п.Суземка) 02:43
Политика

Опубликовано видео работы российских военных врачей в Италии

Министерство обороны России показало видеозапись, на которой запечатлен процесс дезинфекции, осуществляемый российскими военными специалистами в итальянской области Ломбардия.
Lenta.ru 01:20
Общество

Москву обработают дезинфицирующими растворами

Если в подъезде есть случаи заражения или карантина — протирают поручни, перила, ручки, кнопки, выключатели дезинфицирующими растворами, передает ТАСС.
Вести.Ru 03:45
Общество

Банки обязали с 28 марта сообщать клиентам о блокировке их средств и причинах

Российские банки с 28 марта обязаны информировать клиентов о блокировке счета и причине такого решения.
ТАСС вчера в 17:15
Происшествия

В Челябинской области зафиксированы 10 новых случаев коронавируса

В Челябинской области зафиксированы 10 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Известия 04:01
Происшествия

Под Владимиром задержан причастный к гибели псковских десантников

Правоохранительные органы задержали во Владимирской области бывшего боевика, причастного к гибели в 2000 году в Чечне 84 псковских десантников.
RT на русском 26 марта в 07:16
Армия и оружие

Террористы нарушили перемирие в провинции Идлиб

Перемирие в сирийской провинции Идлиб нарушили связанные с Турцией группировки оппозиции 27 марта, сообщает источник ИА Красная Весна в Сирии.
Красная весна вчера в 16:24
Экономика

Каждая пятая компания намерена сократить зарплаты

Каждая пятая компания в России планирует урезать зарплаты сотрудникам, сообщает РБК со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок.
РИА Новости вчера в 06:21
Здоровье

Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса

Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению.
РИА Новости 25 марта в 15:56
Шоу-бизнес

Жена госпитализированного Игоря Николаева обратилась к общественности

Ранее стало известно, что Николаев обратился в больницу в Коммунарке, где у него обнаружили очаговую пневмонию.
Газета.Ru вчера в 07:06
Происшествия

В петербургском детском саду погибла трехлетняя девочка

Трехлетняя девочка погибла в одном из детских садов Санкт-Петербурга, сообщили в Следственном комитете.
Газета.Ru вчера в 11:04
Спорт

Михайловский: в Италии не понимали серьезность ситуации

Российский футболист итальянского клуба "Вастоджирарди" Владимир Михайловский рассказал о том, как изначально отнеслись к коронавирусу в Италии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:56
Армия и оружие

МО РФ опровергло нарушение российским самолетом границ над Балтикой

Красная весна вчера в 14:01
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