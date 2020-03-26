Экономика
РБКБанки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов
С 27 марта банк "Восточный" поднял ставку по продукту "Накопительный счет" сразу на 1 п. п. — до 7% годовых, он сообщил об этом на своем сайте. В тот же день банк "ДОМ.РФ" улучшил условия по акционному вкладу "Сезонный".
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с чего всё началось
Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной (есть у РБК, подлинность подтвердил представитель ассоциации).РБК26 марта в 17:00
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АБР: налог на процентные доходы по вкладам может вызвать набег россиян на банки
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В Оренбурге умер заражённый коронавирусом мужчина
Оренбург, 28 марта 2020, 10:54 — REGNUM В Оренбурге скончался мужчина, заражённый коронавирусом. Об этом сообщает областной минздрав.
Футбол
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Правительство обсудило возможность ограничения передвижения по России
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Актера Николая Губенко госпитализировали в больницу в Коммунарке
Народный артист РСФСР, депутат Московской городской думы Николай Губенко был госпитализирован в медицинский центр в Коммунарке, где проходят лечение заболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Минздрав России обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, добавив в них возможные к назначению взрослым препараты.
Происшествия
В Костроме подтвержден первый случай коронавируса у ребенка
По результатам двух первых проб у одного из детей выявлен коронавирус, - сообщили в обладминистрации.
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Происшествия
Грузчики в Шереметьево потеряли золотые слитки на 57,9 млн рублей
Грузчики в московском аэропорту Шереметьево потеряли золотые слитки общей стоимостью 57,9 млн рублей.
Политика
Украинцы образовали многокилометровые очереди на границе с Польшей
Желающие вернуться домой украинцы образовали многокилометровые очереди на границе.
Общество
В Карелии приостановили работу общественного транспорта
Серьезные ограничения на работу разных организаций предпринимаются и властями других регионов.
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Опубликовано видео работы российских военных врачей в Италии
Министерство обороны России показало видеозапись, на которой запечатлен процесс дезинфекции, осуществляемый российскими военными специалистами в итальянской области Ломбардия.
Общество
Москву обработают дезинфицирующими растворами
Если в подъезде есть случаи заражения или карантина — протирают поручни, перила, ручки, кнопки, выключатели дезинфицирующими растворами, передает ТАСС.
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В Челябинской области зафиксированы 10 новых случаев коронавируса
В Челябинской области зафиксированы 10 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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Под Владимиром задержан причастный к гибели псковских десантников
Правоохранительные органы задержали во Владимирской области бывшего боевика, причастного к гибели в 2000 году в Чечне 84 псковских десантников.
Армия и оружие
Террористы нарушили перемирие в провинции Идлиб
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Экономика
Каждая пятая компания намерена сократить зарплаты
Каждая пятая компания в России планирует урезать зарплаты сотрудникам, сообщает РБК со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок.
Здоровье
Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса
Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению.
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Происшествия
В петербургском детском саду погибла трехлетняя девочка
Трехлетняя девочка погибла в одном из детских садов Санкт-Петербурга, сообщили в Следственном комитете.
Спорт
Михайловский: в Италии не понимали серьезность ситуации
Российский футболист итальянского клуба "Вастоджирарди" Владимир Михайловский рассказал о том, как изначально отнеслись к коронавирусу в Италии, передает РИА "Новости".
Армия и оружие