Экономика

АБНАБНРоссияне стали массово забирать вклады из банков

После предложения президента России Владимира Путина ввести налог на проценты по вкладам в размере более 1 млн рублей граждане страны начали массово закрывать вклады в банках и забирать деньги со счетов. В Ассоциации банков России считают, что клиенты просто не поняли суть нововведений.
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с чего всё началось

Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной (есть у РБК, подлинность подтвердил представитель ассоциации).
РБК26 марта в 17:00

Подробнее о событии

Российские банки отмечают рост заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных со счетов

ТАСС27 марта в 03:50

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ForPost27 марта в 09:28

Введение налога на проценты по вкладам привело к оттоку средств из банков, которые просят ЦБ вмешаться в ситуацию

Эхо Москвы27 марта в 07:10

Эксперт оценил информацию о росте числа заявлений о закрытии банковских вкладов

RT на русском27 марта в 14:30

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РИА Новости27 марта в 03:48

Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

РБК26 марта в 17:00

Финансистов огорчили идеи Путина по поддержке экономики

Lenta.ru25 марта в 22:24
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REGNUM 12:31
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Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов

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Общество

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Назван процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет

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Происшествия

Три новых случая заражения коронавирусом выявлены в Липецкой области

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Армия и оружие

ВСУ открыли огонь по участку разведения сил в ДНР

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Препарат для лечения коронавируса разработали в России

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Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.
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Сложившуюся в стране ситуацию пресс-секретарь Путина назвал беспрецедентной.
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