Экономика
АБНРоссияне стали массово забирать вклады из банков
После предложения президента России Владимира Путина ввести налог на проценты по вкладам в размере более 1 млн рублей граждане страны начали массово закрывать вклады в банках и забирать деньги со счетов. В Ассоциации банков России считают, что клиенты просто не поняли суть нововведений.
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с чего всё началось
Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной (есть у РБК, подлинность подтвердил представитель ассоциации).РБК26 марта в 17:00
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Эксперт оценил информацию о росте числа заявлений о закрытии банковских вкладов
RT на русском27 марта в 14:30
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