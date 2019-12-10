Экономика

Мой БрянскМой БрянскВ России резко сократилась выдача кредитов населению

Причиной стал рост расходов населения на фоне сокращения реальных доходов. Специалисты рассказали, что в России снизилась выдача кредитов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Кредитование граждан сократилось в ожидании праздников

Кредитование граждан сократилось в ожидании праздников Бюро кредитных историй (БКИ) зафиксировали резкое сокращение выдач кредитов населению. Объемы по итогам октября сократились до значений трех–девятимесячной давности.
Коммерсантъ09 декабря в 17:46

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Россияне перед праздниками стали брать меньше кредитов

ФедералПрессвчера в 04:24

Кредитование граждан сократилось в ожидании праздников

Коммерсантъ09 декабря в 17:46

Россияне стали брать меньше кредитов - «Коммерсантъ»

Аргументы и Фактывчера в 02:57

В России резко сократилась выдача кредитов населению

Реальное времявчера в 00:44

Внедрение ПДН привело к сокращению выдачи кредитов

Саминвестор09 декабря в 23:59

«Снизился аппетит к риску»: банки резко сократили кредитование населения

Forbesвчера в 03:40

Стратегия-2020 и сокращение расходов

Давыдов.Индекс09 декабря в 06:30
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Единоборства

Российские боксеры отказались ехать на Олимпиаду без флага и гимна

По словам Кремлева, спортсмены не видят смысла участвовать в Олимпиаде в Японии без флага и гимна.
РБК 00:49
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

Вести.Ru вчера в 04:43
Происшествия

Шесть человек погибли в результате стрельбы в США

Жертвами стрельбы в американском городе Нью-Джерси стали шесть человек. Об этом сообщает Associated Press.
Lenta.ru вчера в 19:21
Шоу-бизнес

Добронравов рассказал о начале съемок седьмого сезона «Сватов»

Актер сериала "Сваты" Федор Добронравов в беседе с изданием Teleprogramma.pro рассказал о съемках седьмого сезона проекта.
Газета.Ru вчера в 10:02
Политика

Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России

Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Коммерсантъ вчера в 14:52
Экономика

СП: Господдержку аграриям в ЮФО предоставляли с нарушениями

Господдержку предприятиям АПК в Южном федеральном округе в 2017-2019 годах предоставляли с нарушениями, установила Счетная палата (СП) по итогам проверки.
Российская газета вчера в 02:25
Здоровье

Володин о саратовских больницах: «У главврачей были любимые уборщицы, которые получали по 80 тысяч»

В интервью ГТРК «Саратов», фрагмент которого вчера, 10 декабря, был опубликован на YouTube-канале компании, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что проблему с низкими зарплатами учителей и врачей в регионе «удалось с мертвой точки сдвинуть».
FreeNews-Volga 00:52
Политика

Чижов допустил «новое начало» в отношениях России и ЕС

На сегодняшний день отношения РФ и ЕС больше всего, по мнению Чижова, отравляют санкции, различные механизмы сотрудничества «простаивают», при этом зависимость сторон друг от друга остается.
Известия 00:26
Политика

Лавров прокомментировал встречу с Трампом

«Состоялась встреча в Белом доме с президентом Дональдом Трампом, которая прошла в атмосфере, я считаю, взаимопонимания, прежде всего в том, что касается ответственности России и США за положение дел в мире», — приводит слова Лаврова ТАСС.
Известия вчера в 18:28
Космос

Грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС

Американский грузовой корабль Dragon в воскресенье состыковался с Международной космической станцией (МКС).
ТАСС 08 декабря в 08:12
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
РБК вчера в 14:21
Общество

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
Коммерсантъ вчера в 13:10
Экономика

Правительство отложило финансирование БАМа на 2020 год

Средства предполагалось выделить в 2019 году на модернизацию Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской (Транссиб) магистралей, но пока компания получила только около половины суммы — 19,5 млрд руб. Представитель Минтранса подтвердил РБК, что выделение из ФНБ около 20 млрд из 40 млрд руб. на проекты по модернизации БАМа и Транссиба перенесено на 2020 год.
РБК 01:16
Футбол

«Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов

После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Происшествия

Соседка убитой в Москве студентки РУДН раскрыла детали трагедии

Lenta.ru вчера в 23:08
Хоккей

«Каролина» обыграла «Эдмонтон», Свечников набрал 2 очка

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников сделал 2 голевые передачи.
Спорт-Экспресс вчера в 23:43
Политика

Президент Бразилии назвал отродьем Грету Тунберг

Бразильский лидер Жаир Болсонару считает, что шведская экоактивистка Грета Тунберг отродье, которое получает излишне много внимания со стороны журналистов, передает Globo.
Газета.Ru вчера в 15:28
Политика

Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже

Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
RuNews24.ru вчера в 10:37
Политика

Юристы не хотят защищать Украину на слушаниях по керченской провокации

Адвокаты не хотят представлять Украину на слушаниях по провокации в Керченском проливе.
РИА Новости вчера в 21:28
Политика

25 лет назад Москва ввела войска в Чечню

Газета.Ru 00:21
Общество

Спикер ГД поручил проверить околоправительственные структуры в Саратове

Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции инициировать в Саратове проверку правоохранительными органами региональных околоправительственных структур.
Взгляд-инфо вчера в 23:46
Здоровье

Церковь помогла открыть в Иркутске бесплатный медпункт для бездомных

При необходимости пациент будет осмотрен врачом кабинета неотложной помощи городской больницы №3. – Открытие медпункта в Иркутске – это важный шаг по выстраиванию системы практического оказания медицинской помощи бездомным не только в масштабах Иркутской области, но и всей страны.
Фома вчера в 06:03
Здоровье

Тест со стулом позволит выявить рак легких

Ученые назвали простой способ, который позволит выявить заболевание на ранней стадии. Для этого теста понадобится обычный стул.
iReactor вчера в 19:37
Общество

Россияне смогут обращаться в поликлиники без полиса ОМС

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) совместно с территориальным фондом ОМС Московской области разрабатывает сервис, который позволит обращаться в медорганизации без полиса ОМС.
RT на русском вчера в 22:00
Шоу-бизнес

Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Подмосковье Сегодня 09 декабря в 14:17
Культура

На Первом канале продолжается мелодрама «Тест на беременность»

Первый канал 00:06
Политика

В Госдуме заговорили об объединении КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России»

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с предложением о таком объединении выступил депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента.
Новый День вчера в 05:35
Футбол

Худяков рассказал о деталях трансфера Гогуа в ЦСКА

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков рассказал о деталях трансфера ивуарийского игрока линии обороны Седрика Гогуа в столичный ЦСКА.
Газета.Ru вчера в 23:56
Шоу-бизнес

Анна Семенович растрогала подписчиков детской фотографией

Певица Анна Семенович поделилась с подписчиками Instagram архивной фотографией, на которой ей всего двенадцать лет.
Слово и Дело вчера в 00:13
Политика

Меркель назвала Путина «победителем» на саммите в Париже

Газета.Ru вчера в 14:28
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