Экономика

РБКРБКЛояльность россиян к банкам оказалась на пятилетнем минимуме

Уровень лояльности оказался самым низким как минимум с 2016 года — именно с этого момента НАФИ публикует статистику.
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с чего всё началось

Лояльность россиян к банкам оказалась на пятилетнем минимуме

Уровень лояльности оказался самым низким как минимум с 2016 года — именно с этого момента НАФИ публикует статистику. Как измеряется лояльность россиян к банкам НАФИ ежегодно проводит всероссийский опрос об отношении клиентов к кредитным организациям.
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Лояльность россиян к банкам оказалась на пятилетнем минимуме

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В Петрозаводске директор школы отчитала ученицу за «толстоватые ноги»

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Уголовное дело в отношении отбившейся от насильника художницы закрыли

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Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
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Силуанов огласил стоимость покупки контрольного пакета акций Сбербанка

Министр финансов России Антон Силуанов назвал стоимость покупки контрольного пакета акций Сбербанка правительством у ЦБ.
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В Хабаровске задержали мужчину, бросившего детей в Шереметьево

В Хабаровске задержали мужчину, который оставил своих несовершеннолетних сыновей в аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте Следственного комитета.
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Минэкономразвития и Росреестр предлагают провести "гаражную амнистию".
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Рентгеновские лазеры прорвались в аттосекундный диапазон

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Премьер-министр России Михаил Мишустин, заявил что ипотека в России остается очень дорогой.
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Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
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Министр юстиции Нидерландов Ферд Граппергаус в письме парламенту сообщил, что Российская Федерация просила Нидерланды передать дело против российских подозреваемых по делу MH17 российскому правосудию.
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На Украине извинились за слова о подаче воды в Крым

Лидер фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия принес на своей странице в Фейсбук извинения за высказанное ранее предложение восстановить подачу воды в российский Крым в обмен на преференции для Украины в переговорах по Донбассу.
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