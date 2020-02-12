Экономика

Гудвилл.онлайнГудвилл.онлайнРоссияне стали меньше экономить

Согласно информации, жители России стали реже обращать внимание на цену продуктов, но повысили свое внимание к их качеству и ассортименту. Тем не менее, намеченная тенденция к ослаблению стремления сэкономить выражена не слишком ярко, считают эксперты.
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с чего всё началось
Доля россиян, не имеющих сбережений, в четвертом квартале 2019 года сократилась с 41% до 36%, сообщила
 пресс-служба Сбербанка по итогам обзора «Потребительский индекс Иванова».
Коммерсантъвчера в 06:09

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Часть россиян перестала экономить

Lenta.ruвчера в 06:17

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ПРАЙМвчера в 03:19

Граждане России стали меньше экономить на продуктах

News.ruвчера в 04:35

Сбербанк заметил у россиян снижение стремления экономить

РБКвчера в 04:24

Исследование: россияне стали меньше экономить на продуктах

ТАССвчера в 04:11

Доля россиян без сбережений сократилась до исторического минимума

Forbesвчера в 04:02

Доля не имеющих сбережений россиян уменьшилась до 36%

Коммерсантъвчера в 06:09
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Политика

Путин призвал сделать день голосования по Конституции выходным

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции заявил, что день общероссийского голосования по соответствующим изменениям надо провести в будний день, сделав его выходным.
RT на русском 07:53
Армия и оружие

Турецкие танки ударили по сирийской армии вместе с террористами

Новые Ведомости 04:50
Общество

Московский суд оштрафовал Facebook вслед за Twitter

Мировой суд в Москве оштрафовал Facebook на 4 млн рублей за отказ предоставлять сведения о локализации базы данных российских пользователей.
Газета.Ru 07:57
Здоровье

В Алтайском крае выросла заболеваемость раком

За последние 10 лет заболеваемость раком в Алтайском крае выросла на 29%.
Алтайская правда 03:05
Происшествия

В Челябинске таксист избил пассажира за просьбу изменить маршрут

Известия 07:16
Общество

В России предложили запретить шуметь днем

В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Известия вчера в 16:03
Общество

Защита обвиняемых по делу MH17 примет участие в заседании суда в Гааге

Защита обвиняемых по делу о крушении на Украине в 2014 году малайзийского Boeing 777 примет участие в судебном заседании в Гааге, несмотря на отказ Нидерландов от российского предложения судить фигурантов дела в России.
Известия 06:22
Происшествия

СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Известия вчера в 11:13
Политика

Социологи заметили ухудшение отношения россиян к Украине

Предыдущий опрос социологи проводили в сентябре 2019 года, тогда они зафиксировали рекордное в «посткрымский» период улучшение отношения россиян к Украине: 56% опрошенных заявили, что хорошо относятся к соседней стране (31% — плохо).
РБК вчера в 23:00
Экономика

В «Газпроме» назвали крупнейших должников за газ

Компания «Газпром межрегионгаз» составила список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ по состоянию на 1 января.
РБК вчера в 13:13
Футбол

«Ливерпуль» хочет перехватить Санчо у «Ман Сити»

Ранее появлялись слухи, что «Ман Сити» собирался купить зимой англичанина. Но этот трансфер так и не произошел.
Все про Спорт ру 05:12
Общество

Директор школы в Петрозаводске отчитала ученицу за «толстоватые» ноги

Известия 02:09
Общество

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКХ

Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату коммунальных услуг для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Известия 02:06
Общество

Оскорбившая таксиста пассажирка объяснила свой поступок

Известия 07:11
Происшествия

Бросивший своих детей в Шереметьево мужчина задержан

Газета.Ru 06:17
Общество

Россию заменят на Европу на гербе Белоруссии

Контур Евразии, где видна в основном Россия, заменят на очертания Европы.
Газета.Ru 05:24
Политика

В Крыму ответили на отказ Рады поставлять воду на полуостров

Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram сообщил, что парламентский комитет по вопросам прав человека принял решение о невозможности поставок воды в Крым "до его деоккупации".
Российская газета 06:43
Футбол

Головина дисквалифицировали на одну игру чемпионата Франции

Российского полузащитника футбольного клуба "Монако" Александра Головина дисквалифицировали на одну игру чемпионата Франции.
Газета.Ru вчера в 23:32
Шоу-бизнес

Дочь Романа Абрамовича показала неидеальную фигуру на яхте

Дочь Романа Абрамовича Софья обнародовала снимок в купальнике, который вызвал массу критики со стороны ее подписчиков в Instagram.
Актуальные Новости 07:13
Авто

Деньги на льготные автокредиты могут закончиться в марте

Что происходит 11 февраля в 12:06
Экономика

Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2

Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости вчера в 04:39
Происшествия

Еще одна посылка взорвалась в Амстердаме

Очередная посылка со взрывчатым веществом взорвалась в Амстердаме. Об этом сообщила в четверг в Twitter нидерландская полиция.
ТАСС 07:16
Кино

Disney снимет сиквел к полнометражному «Аладдину»

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Политика

Опубликована последняя серия архивных фотографий Путина

Газета.Ru 07:40
Политика

Премьер Польши намерен посетить Смоленск в годовщину катастрофы Ту-154

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий намерен посетить Смоленск в десятую годовщину авиакатастрофы Ту-154, в которой погиб польский президент Лех Качиньский.
RT на русском 02:48
Экономика

Правительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

Правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
RT на русском 06:22
Экономика

Набиуллина: «Мы не хотим, чтобы у нас на рынке были цифровые финансовые монополии»

Превращение банков с доминирующим положением на рынке в сверхмощные экосистемы является вызовом для конкуренции в российском банковском секторе.
Банки.ру 08:06
Биатлон

Мартен Фуркад вступил в словесную перепалку с Анфисой Резцовой

За несколько часов до начала чемпионата мира по биатлону разгорелся конфликт между лидером французской сборной Мартеном Фуркадом и прославленной советской биатлонисткой, трехкратной олимпийской чемпионкой Анфисой Резцовой.
Вести.Ru 05:37
Биатлон

IBU открыл дело против биатлониста Устюгова

Международный союз биатлонистов (IBU) возбудил дело в отношении российского биатлониста Евгения Устюгова.
Вести.Ru 07:39
Общество

Умер советский разведчик Алексей Ботян

Разведчик, спасший от уничтожения Краков в 1945 году, Герой России Алексей Ботян ушел из жизни в возрасте 103 лет.
ТАСС 00:44
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