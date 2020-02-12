Экономика
Гудвилл.онлайнРоссияне стали меньше экономить
Согласно информации, жители России стали реже обращать внимание на цену продуктов, но повысили свое внимание к их качеству и ассортименту. Тем не менее, намеченная тенденция к ослаблению стремления сэкономить выражена не слишком ярко, считают эксперты.
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с чего всё началось
Доля россиян, не имеющих сбережений, в четвертом квартале 2019 года сократилась с 41% до 36%, сообщила пресс-служба Сбербанка по итогам обзора «Потребительский индекс Иванова».Коммерсантъвчера в 06:09
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Политика
Путин призвал сделать день голосования по Конституции выходным
Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции заявил, что день общероссийского голосования по соответствующим изменениям надо провести в будний день, сделав его выходным.
Армия и оружие
Турецкие танки ударили по сирийской армии вместе с террористами
Общество
Московский суд оштрафовал Facebook вслед за Twitter
Мировой суд в Москве оштрафовал Facebook на 4 млн рублей за отказ предоставлять сведения о локализации базы данных российских пользователей.
Здоровье
В Алтайском крае выросла заболеваемость раком
За последние 10 лет заболеваемость раком в Алтайском крае выросла на 29%.
Общество
В России предложили запретить шуметь днем
В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Общество
Защита обвиняемых по делу MH17 примет участие в заседании суда в Гааге
Защита обвиняемых по делу о крушении на Украине в 2014 году малайзийского Boeing 777 примет участие в судебном заседании в Гааге, несмотря на отказ Нидерландов от российского предложения судить фигурантов дела в России.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Политика
Социологи заметили ухудшение отношения россиян к Украине
Предыдущий опрос социологи проводили в сентябре 2019 года, тогда они зафиксировали рекордное в «посткрымский» период улучшение отношения россиян к Украине: 56% опрошенных заявили, что хорошо относятся к соседней стране (31% — плохо).
Экономика
В «Газпроме» назвали крупнейших должников за газ
Компания «Газпром межрегионгаз» составила список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ по состоянию на 1 января.
Футбол
«Ливерпуль» хочет перехватить Санчо у «Ман Сити»
Ранее появлялись слухи, что «Ман Сити» собирался купить зимой англичанина. Но этот трансфер так и не произошел.
Общество
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКХ
Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату коммунальных услуг для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Общество
Россию заменят на Европу на гербе Белоруссии
Контур Евразии, где видна в основном Россия, заменят на очертания Европы.
Политика
В Крыму ответили на отказ Рады поставлять воду на полуостров
Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram сообщил, что парламентский комитет по вопросам прав человека принял решение о невозможности поставок воды в Крым "до его деоккупации".
Футбол
Головина дисквалифицировали на одну игру чемпионата Франции
Российского полузащитника футбольного клуба "Монако" Александра Головина дисквалифицировали на одну игру чемпионата Франции.
Шоу-бизнес
Дочь Романа Абрамовича показала неидеальную фигуру на яхте
Дочь Романа Абрамовича Софья обнародовала снимок в купальнике, который вызвал массу критики со стороны ее подписчиков в Instagram.
Авто
Деньги на льготные автокредиты могут закончиться в марте
Экономика
Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2
Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
Происшествия
Еще одна посылка взорвалась в Амстердаме
Очередная посылка со взрывчатым веществом взорвалась в Амстердаме. Об этом сообщила в четверг в Twitter нидерландская полиция.
Политика
Премьер Польши намерен посетить Смоленск в годовщину катастрофы Ту-154
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий намерен посетить Смоленск в десятую годовщину авиакатастрофы Ту-154, в которой погиб польский президент Лех Качиньский.
Экономика
Правительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ
Правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
Экономика
Набиуллина: «Мы не хотим, чтобы у нас на рынке были цифровые финансовые монополии»
Превращение банков с доминирующим положением на рынке в сверхмощные экосистемы является вызовом для конкуренции в российском банковском секторе.
Биатлон
Мартен Фуркад вступил в словесную перепалку с Анфисой Резцовой
За несколько часов до начала чемпионата мира по биатлону разгорелся конфликт между лидером французской сборной Мартеном Фуркадом и прославленной советской биатлонисткой, трехкратной олимпийской чемпионкой Анфисой Резцовой.
Биатлон
IBU открыл дело против биатлониста Устюгова
Международный союз биатлонистов (IBU) возбудил дело в отношении российского биатлониста Евгения Устюгова.
Общество
Умер советский разведчик Алексей Ботян
Разведчик, спасший от уничтожения Краков в 1945 году, Герой России Алексей Ботян ушел из жизни в возрасте 103 лет.