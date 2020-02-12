Экономика

Гудвилл.онлайнГудвилл.онлайнРоссияне стали меньше экономить

Согласно информации, жители России стали реже обращать внимание на цену продуктов, но повысили свое внимание к их качеству и ассортименту. Тем не менее, намеченная тенденция к ослаблению стремления сэкономить выражена не слишком ярко, считают эксперты.
Читать в источнике
Комментировать92
с чего всё началось
Доля россиян, не имеющих сбережений, в четвертом квартале 2019 года сократилась с 41% до 36%, сообщила
 пресс-служба Сбербанка по итогам обзора «Потребительский индекс Иванова».
Коммерсантъвчера в 06:09

Подробнее о событии

Исследование: россияне стали меньше экономить на продуктах

ТАССвчера в 04:11

Доля не имеющих сбережений россиян уменьшилась до 36%

Коммерсантъвчера в 06:09

Граждане России стали меньше экономить на продуктах

News.ruвчера в 04:35

Сбербанк заметил у россиян снижение стремления экономить

РБКвчера в 04:24

Часть россиян перестала экономить

Lenta.ruвчера в 06:17

Доля россиян без сбережений сократилась до исторического минимума

Forbesвчера в 04:02

«Потребительский индекс Иванова» стабильно рос на протяжении всего 2019 года

ПРАЙМвчера в 03:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 11:19, Ашберн
Политика

Путин оценил идею закрепить в Конституции статус страны-победительницы

Президент России Владимир Путин, комментируя предложение закрепить за страной в Конституции статус державы-победительницы, отметил, что над идеей стоит подумать.
RT на русском 08:12
Общество

В Госдуме оценили возможность аннулирования ГИБДД карты о техосмотре

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков прокомментировал «Известиям» новость о том, что сотрудники ГИБДД смогут аннулировать диагностическую карту, если выяснится, что техосмотр (ТО) проводился с нарушениями либо не проводился вовсе.
Известия вчера в 05:01
Политика

США ввели санкции против трех российских компаний

США ввели санкции против трех организаций из РФ по закону о нераспространении оружия массового уничтожения.
Вести.Ru 10:23
Армия и оружие

Путин заявил, что у России есть гиперзвуковое оружие

Ядерное оружие может однажды стать неэффективным и бессмысленным, над чем сейчас работают зарубежные эксперты, но у России, в свою очередь, появилось гиперзвуковое оружие, сказал президент России Владимир Путин.
РИА Новости 09:58
Космос

65 лет назад началась история космодрома Байконур

Газета.Ru вчера в 01:50
Экономика

Правительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

Правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
RT на русском 06:22
Космос

NASA опубликовало снимок Земли с расстояния 6 млрд километров

Сотрудники NASA отредактировали снимок Земли, сделанный зондом «Вояджер-1» ровно 30 лет назад, 14 февраля 1990 года, с рекордного расстояния – около 6 миллиардов километров.
МИР 24 08:44
Культура

Захарова объяснила свое отсутствие на новом шоу Собчак

iReactor 09:43
Футбол

Агент Кокорина подтвердил аренду футболиста в «Сочи»

RT на русском 09:33
Хоккей

Гол Овечкина назвали лучшим в истории НХЛ

КМВ Новости вчера в 13:00
Авто

Составлен топ-10 самых ликвидных подержанных автомобилей в России

Все ликвидные машины эксперты разделили по трем возрастным категориям: от 3 до 5 лет, от 6 до 10 лет и от 11 до 15 лет.
Автоновости дня 07:24
Политика

Комитет Рады считает «невозможными» поставки воды в Крым

Комитет Верховной рады по правам человека принял решение о невозможности поставок воды в Крым.
REGNUM 03:20
Политика

Путин принял отставку губернатора Калужской области

Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
Интерфакс 11:09
Общество

Мосгорсуд признал законным условный приговор Егору Жукову

Мосгорсуд оставил в силе условный приговор осуждённому за публичные призывы к экстремистской деятельности студенту Высшей школы экономики (ВШЭ) Егору Жукову.
RT на русском 09:25
Общество

Коронавирус обнаружен ещё у 34 пассажиров круизного судна Diamond Princess

Пневмония, вызванная коронавирусом, обнаружена ещё у 34 пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое находится на двухнедельном карантине в порту Йокогама, а также у сотрудника карантинной службы.
Вести ФМ 11 февраля в 23:15
Биатлон

Сборная Норвегии победила в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону

RT на русском 09:53
Гаджеты

В смартфонах Samsung Galaxy S20 нашли ограничения на съёмку

В смартфонах нашли ограничения на съёмку в 8K.
Ferra 10:41
Футбол

Дзюба и Слуцкий устроили перепалку в Инстаграме

Kazanfirst.ru вчера в 09:02
Шоу-бизнес

Сын Сенчуковой и Рыбина удивил всех своей красотой

Сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина удивил пользователей социальных сетей внешними данными.
Актуальные Новости вчера в 13:00
Общество

В Казахстане прокомментировали резонансные посты внука Назарбаева

Резонансные посты в социальной сети Facebook внука первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултана написаны под влиянием определенных людей, которые пользуются тем, что он проходит лечение от наркозависимости, обсуждать их неэтично, считает министр информации и общественного развития Даурен Абаев.
РИА Новости 10:22
Происшествия

Следствие назвало причину ДТП под Псковом, где погибли 8 человек

По данным ведомства, водитель автомобиля Mercedes превысил скорость. В результате ДТП погибли восемь человек.
Российская газета 10:06
Футбол

Комитет по этике РФС рассмотрит шутку Тарасова про коронавирус

Instagram Обращение в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) по поводу шутки российского футболиста Дмитрия Тарасова про коронавирус будет принято в четверг или пятницу.
РЕН ТВ 07:41
Политика

В Госдуме заявили о продвижении силами НПО идеи легализации наркотиков

Около десяти неправительственных организаций, которые признаны в России нежелательными, продвигают в стране идею легализации употребления наркотиков, заявил глава комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Василий Пискарёв.
RT на русском 10:46
Политика

Министр юстиции Нидерландов признал жалобы информаторов

Из письма явствует, что жалобы на цензурирование докладов систематически не принимались всерьёз.
REGNUM 01:57
Происшествия

На сбежавшую из больницы петербурженку подают в суд

Главный санитарный врач Санкт-Петербурга подал иск в суд на Аллу Ильину, сбежавшую из клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина, где она находилась на карантине после возвращения из Китая, передает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 02:58
Общество

В Японии зафиксирована первая смерть от нового коронавируса

Японские власти зафиксировали первый на территории страны летальный исход из-за заражения новым коронавирусом Covid-19, сообщает телеканал NHK.
Интерфакс 07:14
Шоу-бизнес

Галкин показал, как Пугачева и дети встречают его после работы

Российский шоумен Максим Галкин опубликовал домашнее видео, запечатлевшее, как Алла Пугачева и дети встречают его после работы.
Культуромания вчера в 09:19
Общество

Суд заочно арестовал Бориса Минца

Басманный суд заочно арестовал бизнесмена, владельца O1 Group Бориса Минца, рассказала «Ведомостям» пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Ведомости 03:59
Авто

Названы самые надежные трехлетние автомобили

Quto.ru 04:59
Происшествия

Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты

Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Газета.Ru вчера в 13:54
Как работают Яндекс.Новости?
Главное