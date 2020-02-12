Экономика
Гудвилл.онлайнРоссияне стали меньше экономить
Согласно информации, жители России стали реже обращать внимание на цену продуктов, но повысили свое внимание к их качеству и ассортименту. Тем не менее, намеченная тенденция к ослаблению стремления сэкономить выражена не слишком ярко, считают эксперты.
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с чего всё началось
Доля россиян, не имеющих сбережений, в четвертом квартале 2019 года сократилась с 41% до 36%, сообщила пресс-служба Сбербанка по итогам обзора «Потребительский индекс Иванова».Коммерсантъвчера в 06:09
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Политика
Путин оценил идею закрепить в Конституции статус страны-победительницы
Президент России Владимир Путин, комментируя предложение закрепить за страной в Конституции статус державы-победительницы, отметил, что над идеей стоит подумать.
Общество
В Госдуме оценили возможность аннулирования ГИБДД карты о техосмотре
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков прокомментировал «Известиям» новость о том, что сотрудники ГИБДД смогут аннулировать диагностическую карту, если выяснится, что техосмотр (ТО) проводился с нарушениями либо не проводился вовсе.
Политика
США ввели санкции против трех российских компаний
США ввели санкции против трех организаций из РФ по закону о нераспространении оружия массового уничтожения.
Армия и оружие
Путин заявил, что у России есть гиперзвуковое оружие
Ядерное оружие может однажды стать неэффективным и бессмысленным, над чем сейчас работают зарубежные эксперты, но у России, в свою очередь, появилось гиперзвуковое оружие, сказал президент России Владимир Путин.
Космос
65 лет назад началась история космодрома Байконур
Экономика
Правительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ
Правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
Космос
NASA опубликовало снимок Земли с расстояния 6 млрд километров
Сотрудники NASA отредактировали снимок Земли, сделанный зондом «Вояджер-1» ровно 30 лет назад, 14 февраля 1990 года, с рекордного расстояния – около 6 миллиардов километров.
Футбол
Агент Кокорина подтвердил аренду футболиста в «Сочи»
Хоккей
Гол Овечкина назвали лучшим в истории НХЛ
Авто
Составлен топ-10 самых ликвидных подержанных автомобилей в России
Все ликвидные машины эксперты разделили по трем возрастным категориям: от 3 до 5 лет, от 6 до 10 лет и от 11 до 15 лет.
Политика
Комитет Рады считает «невозможными» поставки воды в Крым
Комитет Верховной рады по правам человека принял решение о невозможности поставок воды в Крым.
Политика
Путин принял отставку губернатора Калужской области
Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
Общество
Мосгорсуд признал законным условный приговор Егору Жукову
Мосгорсуд оставил в силе условный приговор осуждённому за публичные призывы к экстремистской деятельности студенту Высшей школы экономики (ВШЭ) Егору Жукову.
Общество
Коронавирус обнаружен ещё у 34 пассажиров круизного судна Diamond Princess
Пневмония, вызванная коронавирусом, обнаружена ещё у 34 пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое находится на двухнедельном карантине в порту Йокогама, а также у сотрудника карантинной службы.
Биатлон
Сборная Норвегии победила в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону
Гаджеты
В смартфонах Samsung Galaxy S20 нашли ограничения на съёмку
В смартфонах нашли ограничения на съёмку в 8K.
Футбол
Дзюба и Слуцкий устроили перепалку в Инстаграме
Шоу-бизнес
Сын Сенчуковой и Рыбина удивил всех своей красотой
Сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина удивил пользователей социальных сетей внешними данными.
Общество
В Казахстане прокомментировали резонансные посты внука Назарбаева
Резонансные посты в социальной сети Facebook внука первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултана написаны под влиянием определенных людей, которые пользуются тем, что он проходит лечение от наркозависимости, обсуждать их неэтично, считает министр информации и общественного развития Даурен Абаев.
Происшествия
Следствие назвало причину ДТП под Псковом, где погибли 8 человек
По данным ведомства, водитель автомобиля Mercedes превысил скорость. В результате ДТП погибли восемь человек.
Футбол
Комитет по этике РФС рассмотрит шутку Тарасова про коронавирус
Instagram Обращение в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) по поводу шутки российского футболиста Дмитрия Тарасова про коронавирус будет принято в четверг или пятницу.
Политика
В Госдуме заявили о продвижении силами НПО идеи легализации наркотиков
Около десяти неправительственных организаций, которые признаны в России нежелательными, продвигают в стране идею легализации употребления наркотиков, заявил глава комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Василий Пискарёв.
Политика
Министр юстиции Нидерландов признал жалобы информаторов
Из письма явствует, что жалобы на цензурирование докладов систематически не принимались всерьёз.
Происшествия
На сбежавшую из больницы петербурженку подают в суд
Главный санитарный врач Санкт-Петербурга подал иск в суд на Аллу Ильину, сбежавшую из клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина, где она находилась на карантине после возвращения из Китая, передает телеканал "Россия 24".
Общество
В Японии зафиксирована первая смерть от нового коронавируса
Японские власти зафиксировали первый на территории страны летальный исход из-за заражения новым коронавирусом Covid-19, сообщает телеканал NHK.
Шоу-бизнес
Галкин показал, как Пугачева и дети встречают его после работы
Российский шоумен Максим Галкин опубликовал домашнее видео, запечатлевшее, как Алла Пугачева и дети встречают его после работы.
Общество
Суд заочно арестовал Бориса Минца
Басманный суд заочно арестовал бизнесмена, владельца O1 Group Бориса Минца, рассказала «Ведомостям» пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Авто
Названы самые надежные трехлетние автомобили
Происшествия
Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты
Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.