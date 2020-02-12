с чего всё началось

Согласно информации, жители России стали реже обращать внимание на цену продуктов, но повысили свое внимание к их качеству и ассортименту. Тем не менее, намеченная тенденция к ослаблению стремления сэкономить выражена не слишком ярко, считают эксперты.

Общество В Госдуме оценили возможность аннулирования ГИБДД карты о техосмотре Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков прокомментировал «Известиям» новость о том, что сотрудники ГИБДД смогут аннулировать диагностическую карту, если выяснится, что техосмотр (ТО) проводился с нарушениями либо не проводился вовсе.

Политика США ввели санкции против трех российских компаний США ввели санкции против трех организаций из РФ по закону о нераспространении оружия массового уничтожения.

Армия и оружие Путин заявил, что у России есть гиперзвуковое оружие Ядерное оружие может однажды стать неэффективным и бессмысленным, над чем сейчас работают зарубежные эксперты, но у России, в свою очередь, появилось гиперзвуковое оружие, сказал президент России Владимир Путин.

Космос NASA опубликовало снимок Земли с расстояния 6 млрд километров Сотрудники NASA отредактировали снимок Земли, сделанный зондом «Вояджер-1» ровно 30 лет назад, 14 февраля 1990 года, с рекордного расстояния – около 6 миллиардов километров.

Авто Составлен топ-10 самых ликвидных подержанных автомобилей в России Все ликвидные машины эксперты разделили по трем возрастным категориям: от 3 до 5 лет, от 6 до 10 лет и от 11 до 15 лет.

Политика Путин принял отставку губернатора Калужской области Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.

Общество Мосгорсуд признал законным условный приговор Егору Жукову Мосгорсуд оставил в силе условный приговор осуждённому за публичные призывы к экстремистской деятельности студенту Высшей школы экономики (ВШЭ) Егору Жукову.

Общество Коронавирус обнаружен ещё у 34 пассажиров круизного судна Diamond Princess Пневмония, вызванная коронавирусом, обнаружена ещё у 34 пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое находится на двухнедельном карантине в порту Йокогама, а также у сотрудника карантинной службы.

Общество В Казахстане прокомментировали резонансные посты внука Назарбаева Резонансные посты в социальной сети Facebook внука первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултана написаны под влиянием определенных людей, которые пользуются тем, что он проходит лечение от наркозависимости, обсуждать их неэтично, считает министр информации и общественного развития Даурен Абаев.

Футбол Комитет по этике РФС рассмотрит шутку Тарасова про коронавирус Instagram Обращение в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) по поводу шутки российского футболиста Дмитрия Тарасова про коронавирус будет принято в четверг или пятницу.

Политика В Госдуме заявили о продвижении силами НПО идеи легализации наркотиков Около десяти неправительственных организаций, которые признаны в России нежелательными, продвигают в стране идею легализации употребления наркотиков, заявил глава комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Василий Пискарёв.

Происшествия На сбежавшую из больницы петербурженку подают в суд Главный санитарный врач Санкт-Петербурга подал иск в суд на Аллу Ильину, сбежавшую из клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина, где она находилась на карантине после возвращения из Китая, передает телеканал "Россия 24".