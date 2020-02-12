с чего всё началось

Согласно информации, жители России стали реже обращать внимание на цену продуктов, но повысили свое внимание к их качеству и ассортименту. Тем не менее, намеченная тенденция к ослаблению стремления сэкономить выражена не слишком ярко, считают эксперты.

Политика США ввели санкции против трёх организаций из России Американские власти ввели санкции против трёх организаций из России, которые, по мнению Вашингтона, нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

Политика Путин призвал сделать день голосования по Конституции выходным Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции заявил, что день общероссийского голосования по соответствующим изменениям надо провести в будний день, сделав его выходным.

Политика Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища.

Общество В Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКХ Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату коммунальных услуг для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.

Гаджеты Xiaomi официально представила флагманскую линейку Mi 10 Китайская компания Xiaomi официально представила линейку флагманских смартфонов Mi 10, трансляция мероприятия велась на странице компании в Weibo.

Авто Названа стоимость начальной комплектации Skoda Karoq в РФ Как рассказал представитель компании российским журналистам, начальная комплектация автомобиля с названием Active выйдет в продажу только в четвертом квартале этого года.

Политика Песков усомнился в объективности соцопросов Пескова спросили, что в Кремле думают о результатах социологического исследования, которые провели совместно «Левада-центр» и Киевский международный институт социологии в декабре-январе.

Авто Bentley Mulliner Bacalar станет самой дорогой моделью марки По слухам, гранд-турер с открытым кокпитом выйдет тиражом всего 12 экземпляров по цене более 1,5 миллиона фунтов стерлингов каждый (122,5 миллиона рублей), что сделает его самым дорогим новым автомобилем Bentley.

Политика НАТО обратилась к Зеленскому для прекращения огня в Донбассе Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом приложить усилия для урегулирования конфликта в Донбассе.

Общество Мосгорсуд признал законным условный приговор Егору Жукову Мосгорсуд оставил в силе условный приговор осуждённому за публичные призывы к экстремистской деятельности студенту Высшей школы экономики (ВШЭ) Егору Жукову.

Происшествия Бросивший своих детей в Шереметьево мужчина задержан Сотрудники Следственного комитета задержали жителя Хабаровского края, который бросил двух своих сыновей в московском аэропорту Шереметьево.

Происшествия Экс-главу Махачкалы освободили из-под стражи Суд освободил из-под ареста бывшего и.о. мэра Махачкалы Магомеда Сулейманова, подозреваемого в создании преступного сообщества, сообщает пресс-служба Верховного суда Дагестана.