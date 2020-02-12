Экономика

Гудвилл.онлайнГудвилл.онлайнРоссияне стали меньше экономить

Согласно информации, жители России стали реже обращать внимание на цену продуктов, но повысили свое внимание к их качеству и ассортименту. Тем не менее, намеченная тенденция к ослаблению стремления сэкономить выражена не слишком ярко, считают эксперты.
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с чего всё началось
Доля россиян, не имеющих сбережений, в четвертом квартале 2019 года сократилась с 41% до 36%, сообщила
 пресс-служба Сбербанка по итогам обзора «Потребительский индекс Иванова».
Коммерсантъвчера в 06:09

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Часть россиян перестала экономить

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ПРАЙМвчера в 03:19

Граждане России стали меньше экономить на продуктах

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Сбербанк заметил у россиян снижение стремления экономить

РБКвчера в 04:24

Исследование: россияне стали меньше экономить на продуктах

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Доля россиян без сбережений сократилась до исторического минимума

Forbesвчера в 04:02

Доля не имеющих сбережений россиян уменьшилась до 36%

Коммерсантъвчера в 06:09
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Оскорбившая таксиста пассажирка объяснила свой поступок

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В сети опубликовали первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»

Neva.Today вчера в 22:38
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США ввели санкции против трёх организаций из России

Американские власти ввели санкции против трёх организаций из России, которые, по мнению Вашингтона, нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
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Путин призвал сделать день голосования по Конституции выходным

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции заявил, что день общероссийского голосования по соответствующим изменениям надо провести в будний день, сделав его выходным.
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Lenta.ru 08:48
Политика

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Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища.
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Софи Тернер и Джо Джонас ждут ребенка.
ИА InterMedia вчера в 12:40
Армия и оружие

Новые проблемы ВВС США: на учения в Японии опоздали Osprey MV-22

Pravda.Ru 06:06
Происшествия

СК проверит видео застолья с участием своих офицеров под выкрики «АУЕ»

РБК вчера в 05:36
Авто

В России вновь отзывают 20-летние автомобили BMW

110km.ru 08:49
Общество

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКХ

Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату коммунальных услуг для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Известия 02:06
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Xiaomi официально представила флагманскую линейку Mi 10

Китайская компания Xiaomi официально представила линейку флагманских смартфонов Mi 10, трансляция мероприятия велась на странице компании в Weibo.
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Хоккей

Гол Овечкина назвали лучшим в истории НХЛ

КМВ Новости вчера в 13:00
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В Кремле не видели фотографии застолья в колонии с убийцей Немцова

РБК 04:55
Авто

Названа стоимость начальной комплектации Skoda Karoq в РФ

Как рассказал представитель компании российским журналистам, начальная комплектация автомобиля с названием Active выйдет в продажу только в четвертом квартале этого года.
Tvoe-avto.com 09:22
Политика

Песков усомнился в объективности соцопросов

Пескова спросили, что в Кремле думают о результатах социологического исследования, которые провели совместно «Левада-центр» и Киевский международный институт социологии в декабре-январе.
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Авто

Bentley Mulliner Bacalar станет самой дорогой моделью марки

По слухам, гранд-турер с открытым кокпитом выйдет тиражом всего 12 экземпляров по цене более 1,5 миллиона фунтов стерлингов каждый (122,5 миллиона рублей), что сделает его самым дорогим новым автомобилем Bentley.
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Умер советский арбитр Валерий Бутенко

Взгляд.ру 07:59
Политика

НАТО обратилась к Зеленскому для прекращения огня в Донбассе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом приложить усилия для урегулирования конфликта в Донбассе.
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Общество

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Бросивший своих детей в Шереметьево мужчина задержан

Сотрудники Следственного комитета задержали жителя Хабаровского края, который бросил двух своих сыновей в московском аэропорту Шереметьево.
Газета.Ru 06:17
Общество

На гербе Белоруссии Россию заменят на Европу

Изменения носят художественный характер. Контур Евразии, где видна в основном Россия, заменят на очертания Европы.
Lenta.ru 07:32
Здоровье

Названы продукты, восстанавливающие здоровье кишечника

ToDay News Ufa 11 февраля в 06:33
Происшествия

Экс-главу Махачкалы освободили из-под стражи

Суд освободил из-под ареста бывшего и.о. мэра Махачкалы Магомеда Сулейманова, подозреваемого в создании преступного сообщества, сообщает пресс-служба Верховного суда Дагестана.
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Общество

Умер легендарный разведчик Алексей Ботян

Вести.Ru 00:35
Происшествия

Российские врачи скорой выбросили пациента в снег и уехали

В Каменск-Уральском Свердловской области врачи выбросили пациента из машины скорой в снег.
Lenta.ru 07:58
Общество

ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра

В правилах не уточняются действия страховщиков, которым будут сообщать об аннулировании карты. Новые поправки заработают с 8 июня 2020 года.
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Политика

Министр юстиции Нидерландов признал жалобы информаторов

Из письма явствует, что жалобы на цензурирование докладов систематически не принимались всерьёз.
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