Экономика
Гудвилл.онлайнРоссияне стали меньше экономить
Согласно информации, жители России стали реже обращать внимание на цену продуктов, но повысили свое внимание к их качеству и ассортименту. Тем не менее, намеченная тенденция к ослаблению стремления сэкономить выражена не слишком ярко, считают эксперты.
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с чего всё началось
Доля россиян, не имеющих сбережений, в четвертом квартале 2019 года сократилась с 41% до 36%, сообщила пресс-служба Сбербанка по итогам обзора «Потребительский индекс Иванова».Коммерсантъвчера в 06:09
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Кино
В сети опубликовали первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
Политика
США ввели санкции против трёх организаций из России
Американские власти ввели санкции против трёх организаций из России, которые, по мнению Вашингтона, нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
Политика
Путин призвал сделать день голосования по Конституции выходным
Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции заявил, что день общероссийского голосования по соответствующим изменениям надо провести в будний день, сделав его выходным.
Политика
Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании
Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища.
Шоу-бизнес
Джо Джонас и Софи Тернер станут родителями
Софи Тернер и Джо Джонас ждут ребенка.
Авто
В России вновь отзывают 20-летние автомобили BMW
Общество
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКХ
Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату коммунальных услуг для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Гаджеты
Xiaomi официально представила флагманскую линейку Mi 10
Китайская компания Xiaomi официально представила линейку флагманских смартфонов Mi 10, трансляция мероприятия велась на странице компании в Weibo.
Хоккей
Гол Овечкина назвали лучшим в истории НХЛ
Авто
Названа стоимость начальной комплектации Skoda Karoq в РФ
Как рассказал представитель компании российским журналистам, начальная комплектация автомобиля с названием Active выйдет в продажу только в четвертом квартале этого года.
Политика
Песков усомнился в объективности соцопросов
Пескова спросили, что в Кремле думают о результатах социологического исследования, которые провели совместно «Левада-центр» и Киевский международный институт социологии в декабре-январе.
Авто
Bentley Mulliner Bacalar станет самой дорогой моделью марки
По слухам, гранд-турер с открытым кокпитом выйдет тиражом всего 12 экземпляров по цене более 1,5 миллиона фунтов стерлингов каждый (122,5 миллиона рублей), что сделает его самым дорогим новым автомобилем Bentley.
Футбол
Умер советский арбитр Валерий Бутенко
Политика
НАТО обратилась к Зеленскому для прекращения огня в Донбассе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом приложить усилия для урегулирования конфликта в Донбассе.
Шоу-бизнес
Лена Ленина выходит замуж в платье за 10 миллионов
Как стало известно корреспонденту Sobesednik.ru, перед гостями Лена Ленина появится в роскошном свадебном платье стоимостью 10 миллионов рублей.
Общество
Мосгорсуд признал законным условный приговор Егору Жукову
Мосгорсуд оставил в силе условный приговор осуждённому за публичные призывы к экстремистской деятельности студенту Высшей школы экономики (ВШЭ) Егору Жукову.
Происшествия
Бросивший своих детей в Шереметьево мужчина задержан
Сотрудники Следственного комитета задержали жителя Хабаровского края, который бросил двух своих сыновей в московском аэропорту Шереметьево.
Общество
На гербе Белоруссии Россию заменят на Европу
Изменения носят художественный характер. Контур Евразии, где видна в основном Россия, заменят на очертания Европы.
Здоровье
Названы продукты, восстанавливающие здоровье кишечника
Происшествия
Экс-главу Махачкалы освободили из-под стражи
Суд освободил из-под ареста бывшего и.о. мэра Махачкалы Магомеда Сулейманова, подозреваемого в создании преступного сообщества, сообщает пресс-служба Верховного суда Дагестана.
Общество
Умер легендарный разведчик Алексей Ботян
Происшествия
Российские врачи скорой выбросили пациента в снег и уехали
В Каменск-Уральском Свердловской области врачи выбросили пациента из машины скорой в снег.
Общество
ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра
В правилах не уточняются действия страховщиков, которым будут сообщать об аннулировании карты. Новые поправки заработают с 8 июня 2020 года.
Политика
Министр юстиции Нидерландов признал жалобы информаторов
Из письма явствует, что жалобы на цензурирование докладов систематически не принимались всерьёз.