Экономика
Гудвилл.онлайнРоссияне стали меньше экономить
Согласно информации, жители России стали реже обращать внимание на цену продуктов, но повысили свое внимание к их качеству и ассортименту. Тем не менее, намеченная тенденция к ослаблению стремления сэкономить выражена не слишком ярко, считают эксперты.
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с чего всё началось
Доля россиян, не имеющих сбережений, в четвертом квартале 2019 года сократилась с 41% до 36%, сообщила пресс-служба Сбербанка по итогам обзора «Потребительский индекс Иванова».Коммерсантъвчера в 06:09
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Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Волочковой снова вышла в свет с мачехой
В светской тусовке стали замечать, что 14-летняя дочь Анастасии Волочковой в последнее время все чаще появляется на людях с мачехой, ведущей "Доброго утра" Еленой Николаевой, чем с родной матерью.
Политика
На гербе Белоруссии станет меньше России и больше Европы
Над изменениями работал геральдический совет при президенте Белоруссии, этот совет провел оценку действующей символики и пришел к выводу, что изображение герба нуждается "в совершенствовании", рассказал глава ведомства.
Биатлон
Резцову обидела реакция Фуркада на её слова
Общество
Адвокат Водонаевой прокомментировала вызов телеведущей в полицию
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас показали ребенка на фото в роддоме
Социальные сети взорвались от восторженных поклонников. Они единогласно желали счастья и здоровья семье и малышке.
Авто
Названы сроки появления в России нового Haval H5
Китайский внедорожник Haval H5 может добраться до России уже в первой половине текущего года.
Происшествия
В Японии и на Курилах произошло землетрясение магнитудой 7,0
Землетрясение магнитудой 7,0 произошло на северо-востоке Японии, эпицентр находился к югу от острова Итуруп (южные Курилы), передало в четверг, 13 февраля, центральное метеорологическое агентство Японии.
Авто
Fitch: Автомобильный сектор пострадает от коронавируса в 2020 году
"Вспышка коронавируса может привести к снижению продаж новых автомобилей в Китае и перебоям в глобальных цепочках поставок, что усугубит проблемы автомобильного сектора в 2020 году", — полагает агентство.
Культура
Создатели фильма «Дау» подали в суд на Минкульт
Продюсерский коллектив картины Ильи Хржановского обратился в Арбитражный суд с требованием признать незаконным решение Минкульта РФ об отказе выдать «Дау» прокатное удостоверение.
Культура
Стивен Кинг объяснил продажу прав на съёмку школьнице из Томска
Американский писатель Стивен Кинг рассказал, почему решил продать права на экранизацию своего рассказа «Женщина в комнате» томской школьнице за доллар.
Армия и оружие
Рассекречены документы об освобождении Будапешта
Кино
В сети опубликовали первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
Пользователи поделились первыми видео со съемок популярного сериала "Сваты".
Политика
Песков прокомментировал обращение учёных из-за дела «Сети»
Как сообщает RT, Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на данное обращение в СМИ.
Авто
Toyota Land Cruiser получил спецсерию Sahara Horizon
Полуанилиновые кожаные сиденья со специальной строчкой и тиснением «Land Cruiser» на спинке, кожаное рулевое колесо с функцией обогрева, уникальная прошивка дверных карт, черный потолок с хромированными вставками, значок Horizon и логотип Land Cruiser, который проецируется на землю при открытии дверей, подчеркивают уникальность данной модели.
Общество
Россиянам предложили «гаражную амнистию» в 2021 году
Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство РФ законопроект о так называемой гаражной амнистии.
Армия и оружие
СМИ сообщили об отражении ПВО Сирии атаки по Дамаску
Здоровье
Китайские врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса
Примененная китайскими врачами методика переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19 доказала свою эффективность для лечения зараженных пациентов, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местных медиков.
Политика
Программа «Схемы» Радио Свобода опубликовала большой
Программа «Схемы» Радио Свобода опубликовала большой материал про отдых Зеленского в Омане.
Здоровье
Врач назвал основные симптомы инсульта у женщин
Врач Кристиан Нольте из Центра медицинских исследований CSB в Германии назвал признаки инсульта.
Гаджеты
Названы автоматические функции в смартфонах, которые лучше отключить
Часто мешают работе смартфона так называемы «такс киллеры» (Task Killers).
Экономика
Правительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ
Правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
Политика
США ввели санкции против трех российских предприятий
США ввели с 3 февраля санкции против трех российских организаций, следует из документа, размещенного Госдепартаментом США в Федеральном реестре.
Игры
Diablo 4 подождёт – эффектный трейлер Wolcen: Lords of Mayhem
В сети появился релизный трейлер финальной версии дьяблоида Wolcen: Lords of Mayhem на движке Cry Engine.
Кино
Бекмамбетов хочет снять первый в мире «вертикальный» блокбастер
Режиссер Тимур Бекмамбетов снимет первый в мире блокбастер в вертикальном формате, пишет Deadline.
Политика
Кадыров оценил слова Путина о семье и браке
Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал слова президента России Владимира Путина о том, что брак является союзом между мужчиной и женщиной.