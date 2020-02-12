с чего всё началось

Согласно информации, жители России стали реже обращать внимание на цену продуктов, но повысили свое внимание к их качеству и ассортименту. Тем не менее, намеченная тенденция к ослаблению стремления сэкономить выражена не слишком ярко, считают эксперты.

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Политика На гербе Белоруссии станет меньше России и больше Европы Над изменениями работал геральдический совет при президенте Белоруссии, этот совет провел оценку действующей символики и пришел к выводу, что изображение герба нуждается "в совершенствовании", рассказал глава ведомства.

Авто Fitch: Автомобильный сектор пострадает от коронавируса в 2020 году "Вспышка коронавируса может привести к снижению продаж новых автомобилей в Китае и перебоям в глобальных цепочках поставок, что усугубит проблемы автомобильного сектора в 2020 году", — полагает агентство.

Культура Создатели фильма «Дау» подали в суд на Минкульт Продюсерский коллектив картины Ильи Хржановского обратился в Арбитражный суд с требованием признать незаконным решение Минкульта РФ об отказе выдать «Дау» прокатное удостоверение.

Авто Toyota Land Cruiser получил спецсерию Sahara Horizon Полуанилиновые кожаные сиденья со специальной строчкой и тиснением «Land Cruiser» на спинке, кожаное рулевое колесо с функцией обогрева, уникальная прошивка дверных карт, черный потолок с хромированными вставками, значок Horizon и логотип Land Cruiser, который проецируется на землю при открытии дверей, подчеркивают уникальность данной модели.

Здоровье Китайские врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса Примененная китайскими врачами методика переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19 доказала свою эффективность для лечения зараженных пациентов, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местных медиков.

Политика США ввели санкции против трех российских предприятий США ввели с 3 февраля санкции против трех российских организаций, следует из документа, размещенного Госдепартаментом США в Федеральном реестре.