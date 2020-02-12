Экономика

Гудвилл.онлайнГудвилл.онлайнРоссияне стали меньше экономить

Согласно информации, жители России стали реже обращать внимание на цену продуктов, но повысили свое внимание к их качеству и ассортименту. Тем не менее, намеченная тенденция к ослаблению стремления сэкономить выражена не слишком ярко, считают эксперты.
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с чего всё началось
Доля россиян, не имеющих сбережений, в четвертом квартале 2019 года сократилась с 41% до 36%, сообщила
 пресс-служба Сбербанка по итогам обзора «Потребительский индекс Иванова».
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«Потребительский индекс Иванова» стабильно рос на протяжении всего 2019 года

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