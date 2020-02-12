Россияне стали более уверены и в покупке дорогих товаров. Растущую потребительскую уверенность россиян подтвердили и выросшие предновогодние траты примерно на 17 процентов. При этом расходы на покупку продуктов питания выросли на 10 процентов.

Россияне стали меньше экономить и выбирать более качественные продукты

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