Экономика
Вести.RuРоссияне стали меньше экономить и выбирать более качественные продукты
Россияне стали более уверены и в покупке дорогих товаров. Растущую потребительскую уверенность россиян подтвердили и выросшие предновогодние траты примерно на 17 процентов. При этом расходы на покупку продуктов питания выросли на 10 процентов.
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с чего всё началось
Доля россиян, не имеющих сбережений, в четвертом квартале 2019 года сократилась с 41% до 36%, сообщила пресс-служба Сбербанка по итогам обзора «Потребительский индекс Иванова».Коммерсантъ06:09
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Политика
Facebook разоблачила сеть связанных с «российской разведкой» аккаунтов
Компания Facebook обнаружила целую группу фейковых аккаунтов, которые связаны, как считают в социальной сети, с российской военной разведкой.
Хоккей
Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН скончался в зале суда на глазах у медиков
Совершивший попытку самоубийства после оглашения приговора экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов к моменту прибытия врачей в Чертановский суд Москвы был еще жив, но фельдшерам не удалось его спасти — признанный виновным в вымогательстве скончался от большой кровопотери.
Общество
Врач объяснил установку видеокамер в гинекологических кабинетах
Главный врач калининградского роддома №4 Олег Седнев, в женской консультации которого в кабинетах ультразвуковой диагностики установлены видеокамеры, объяснил их наличие.
Политика
Во фракции «Слуга народа» заявили о хронической усталости у Зеленского
Глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия считает, что Владимир Зеленский за время президентства стал жёстче и у него появилась хроническая усталость.
Армия и оружие
НАТО возьмет на себя все функции подготовки иракских военных
"Министры подтвердили поддержку Ирака и договорились активизировать миссию НАТО по учебной подготовке, а также что НАТО возьмет на себя текущие учебные мероприятия по коалиции", - сказал генсек Североатлантического альянса.
Армия и оружие
Турция перебрасывает ракетные комплексы к границе Идлиба
«Колонна грузовиков с системами РСЗО из различных войсковых частей Турции достигла района Рейханлы в провинции Хатай на границе с сирийским Идлибом», — указывается в заявлении.
Хоккей
Потерявший сознание хоккеист «Сент-Луиса» перенёс сердечный приступ
У защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Джея Боумистера во время матча произошел сердечный приступ, сообщает телеканал «360».
Экономика
Топ-менеджер «Нафтогаза» добивается премии за соглашения с «Газпромом»
Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил о задержке выплаты ему премии за декабрьские соглашения с "Газпромом", намерен добиваться ее через "компетентные органы".
Экономика
Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»
Политика
Встреча контактной группы по Донбассу завершилась в Минске
В Минске завершилась очередная встреча представителей трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, и вновь практически безрезультатно.
Происшествия
Уволен тюменский следователь, отмечавший повышение под блатной жаргон
Шоу-бизнес
Степаненко получила от Петросяна миллиард рублей
Общество
ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра
Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Армия и оружие
Красный навал: как два сторожевика выгнали корабли США из Черного моря
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Ксения Столбова объявила о завершении карьеры
Олимпийская чемпионка фигуристка Ксения Столбова, выступавшая в парном катании, завершила карьеру.
Культура
Шоу телеведущей Ксении Собчак на Первом канале раскритиковали
Новое телевизионное шоу «Док-Ток», которое Ксения Собчак ведет вместе с Александром Гордоном, раскритиковали зрители.
Экономика
Центробанк планирует продать Сбербанк
Согласно документу, принадлежащий ЦБ контрольный пакет акций Сбербанка приобретет государство за счет ФНБ (Фонда национального благосостояния), по рыночной цене.
Политика
Рейтинг доверия Путину упал вдвое
За последние два года рейтинг доверия Владимиру Путину упал почти в два раза – в декабре 2017 года он составлял 60%.
Космос
NASA начало создавать систему связи с экспедициями на Луну и Марс
Межпланетная связь В начале 2010 годов руководство NASA решило расширить DSN, так как существующих антенн не хватало для того, чтобы поддерживать постоянную связь с тремя десятками аппаратов в дальнем космосе.
Политика
В Кремле прокомментировали «иконы» с изображением Путина
Кремль, как и сам Владимир Путин, не приветствует распространение «икон» с изображением главы государства.
Политика
Среди кандидатов в президенты США не осталось афроамериканцев
Президентские выборы в США пройдут в ноябре 2020 года.
Игры
Ubisoft анонсировала Prince of Persia: The Dagger of Time, и это «побег из комнаты»
Культура
Пугачева отреагировала на эвакуацию на премьере фильма «Лед-2»
Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры "Лед-2" При этом так совпало, что в момент, когда сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой запела песню "Озеро надежды" Пугачевой.
Происшествия
В Югре жители многоэтажки выселили граждан Китая в больницу
В Нефтеюганске (ХМАО) жители многоэтажного дома, расположенного в микрорайоне 12, вынудили соседей, граждан Китая, пройти карантин в инфекционном отделении местной больницы.
Экономика
По разным причинам: премьер Украины признал подорожание услуг ЖКХ в январе
В январе жилищно-коммунальные услуги обойдутся украинцам «немножко дороже», чем в декабре прошлого года, заявил 12 февраля на брифинге премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.