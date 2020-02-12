Экономика

Вести.RuВести.RuРоссияне стали меньше экономить и выбирать более качественные продукты

Россияне стали более уверены и в покупке дорогих товаров. Растущую потребительскую уверенность россиян подтвердили и выросшие предновогодние траты примерно на 17 процентов. При этом расходы на покупку продуктов питания выросли на 10 процентов.
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с чего всё началось
Доля россиян, не имеющих сбережений, в четвертом квартале 2019 года сократилась с 41% до 36%, сообщила
 пресс-служба Сбербанка по итогам обзора «Потребительский индекс Иванова».
Коммерсантъ06:09

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Доля не имеющих сбережений россиян уменьшилась до 36%

Коммерсантъ06:09

В калининградской торговле ухудшились настроения

Новый Калининград.Ru10 февраля в 11:41

Сбербанк заметил у россиян снижение стремления экономить

РБК04:24

Исследование: россияне стали меньше экономить на продуктах

ТАСС04:11

ВШЭ: улучшение потребительских настроений приостановилось

Банки.ру10 февраля в 14:39

Граждане России стали меньше экономить на продуктах

News.ru04:35

Индекс качества: рост за счет вагонов

РЖД-Партнер10 февраля в 05:10
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Политика

Facebook разоблачила сеть связанных с «российской разведкой» аккаунтов

Компания Facebook обнаружила целую группу фейковых аккаунтов, которые связаны, как считают в социальной сети, с российской военной разведкой.
РБК 10:58
Хоккей

Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ

Lenta.ru 12:42
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН скончался в зале суда на глазах у медиков

Совершивший попытку самоубийства после оглашения приговора экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов к моменту прибытия врачей в Чертановский суд Москвы был еще жив, но фельдшерам не удалось его спасти — признанный виновным в вымогательстве скончался от большой кровопотери.
Вести.Ru 07:41
Общество

Врач объяснил установку видеокамер в гинекологических кабинетах

Главный врач калининградского роддома №4 Олег Седнев, в женской консультации которого в кабинетах ультразвуковой диагностики установлены видеокамеры, объяснил их наличие.
Газета.Ru 11:43
Политика

Во фракции «Слуга народа» заявили о хронической усталости у Зеленского

Глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия считает, что Владимир Зеленский за время президентства стал жёстче и у него появилась хроническая усталость.
РИА Новости 10:57
Армия и оружие

НАТО возьмет на себя все функции подготовки иракских военных

"Министры подтвердили поддержку Ирака и договорились активизировать миссию НАТО по учебной подготовке, а также что НАТО возьмет на себя текущие учебные мероприятия по коалиции", - сказал генсек Североатлантического альянса.
РИА Новости 13:13
Армия и оружие

Турция перебрасывает ракетные комплексы к границе Идлиба

«Колонна грузовиков с системами РСЗО из различных войсковых частей Турции достигла района Рейханлы в провинции Хатай на границе с сирийским Идлибом», — указывается в заявлении.
RT на русском 10:30
Хоккей

Потерявший сознание хоккеист «Сент-Луиса» перенёс сердечный приступ

У защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Джея Боумистера во время матча произошел сердечный приступ, сообщает телеканал «360».
Петербургский дневник 03:01
Экономика

Топ-менеджер «Нафтогаза» добивается премии за соглашения с «Газпромом»

Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил о задержке выплаты ему премии за декабрьские соглашения с "Газпромом", намерен добиваться ее через "компетентные органы".
РИА Новости вчера в 08:42
Экономика

Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»

Газета.Ru вчера в 10:21
Политика

Встреча контактной группы по Донбассу завершилась в Минске

В Минске завершилась очередная встреча представителей трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, и вновь практически безрезультатно.
Газета.Ru 12:27
Происшествия

Уволен тюменский следователь, отмечавший повышение под блатной жаргон

RT на русском 11:43
Происшествия

Истерика напавшей на московского таксиста пассажирки попала на видео

Lenta.ru 11:01
Армия и оружие

Перестрелка военных США с курдами в Сирии попала на видео

REGNUM 09:16
Шоу-бизнес

Степаненко получила от Петросяна миллиард рублей

News.ru вчера в 23:03
Общество

ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра

Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Lenta.ru 02:18
Армия и оружие

Красный навал: как два сторожевика выгнали корабли США из Черного моря

Российская газета 05:14
Общество

ФСИН начала проверку фото застолья в колонии с убийцей Немцова

Газета.Ru 12:09
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Ксения Столбова объявила о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка фигуристка Ксения Столбова, выступавшая в парном катании, завершила карьеру.
ТАСС Спорт 06:15
Культура

Шоу телеведущей Ксении Собчак на Первом канале раскритиковали

Новое телевизионное шоу «Док-Ток», которое Ксения Собчак ведет вместе с Александром Гордоном, раскритиковали зрители.
Дни24 вчера в 02:48
Экономика

Центробанк планирует продать Сбербанк

Согласно документу, принадлежащий ЦБ контрольный пакет акций Сбербанка приобретет государство за счет ФНБ (Фонда национального благосостояния), по рыночной цене.
ГЛАС.RU вчера в 08:31
Политика

Рейтинг доверия Путину упал вдвое

За последние два года рейтинг доверия Владимиру Путину упал почти в два раза – в декабре 2017 года он составлял 60%.
АМИТЕЛ 02:44
Космос

NASA начало создавать систему связи с экспедициями на Луну и Марс

Межпланетная связь В начале 2010 годов руководство NASA решило расширить DSN, так как существующих антенн не хватало для того, чтобы поддерживать постоянную связь с тремя десятками аппаратов в дальнем космосе.
ТАСС 10:20
Политика

В Кремле прокомментировали «иконы» с изображением Путина

Кремль, как и сам Владимир Путин, не приветствует распространение «икон» с изображением главы государства.
Мой Брянск 08:52
Политика

Среди кандидатов в президенты США не осталось афроамериканцев

Президентские выборы в США пройдут в ноябре 2020 года.
News.ru 13:37
Игры

Ubisoft анонсировала Prince of Persia: The Dagger of Time, и это «побег из комнаты»

Игромания.ру 12:48
Культура

Пугачева отреагировала на эвакуацию на премьере фильма «Лед-2»

Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры "Лед-2" При этом так совпало, что в момент, когда сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой запела песню "Озеро надежды" Пугачевой.
Газета.Ru вчера в 01:42
Происшествия

В Югре жители многоэтажки выселили граждан Китая в больницу

В Нефтеюганске (ХМАО) жители многоэтажного дома, расположенного в микрорайоне 12, вынудили соседей, граждан Китая, пройти карантин в инфекционном отделении местной больницы.
REGNUM 10:19
Экономика

По разным причинам: премьер Украины признал подорожание услуг ЖКХ в январе

В январе жилищно-коммунальные услуги обойдутся украинцам «немножко дороже», чем в декабре прошлого года, заявил 12 февраля на брифинге премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
REGNUM 08:04
Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Газета.Ru вчера в 05:45
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