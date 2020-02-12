с чего всё началось

Россияне стали более уверены и в покупке дорогих товаров. Растущую потребительскую уверенность россиян подтвердили и выросшие предновогодние траты примерно на 17 процентов. При этом расходы на покупку продуктов питания выросли на 10 процентов.

Россияне стали меньше экономить и выбирать более качественные продукты

Происшествия Экс-глава управления ФСИН скончался в зале суда на глазах у медиков Совершивший попытку самоубийства после оглашения приговора экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов к моменту прибытия врачей в Чертановский суд Москвы был еще жив, но фельдшерам не удалось его спасти — признанный виновным в вымогательстве скончался от большой кровопотери.

Общество Врач объяснил установку видеокамер в гинекологических кабинетах Главный врач калининградского роддома №4 Олег Седнев, в женской консультации которого в кабинетах ультразвуковой диагностики установлены видеокамеры, объяснил их наличие.

Политика Во фракции «Слуга народа» заявили о хронической усталости у Зеленского Глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия считает, что Владимир Зеленский за время президентства стал жёстче и у него появилась хроническая усталость.

Армия и оружие НАТО возьмет на себя все функции подготовки иракских военных "Министры подтвердили поддержку Ирака и договорились активизировать миссию НАТО по учебной подготовке, а также что НАТО возьмет на себя текущие учебные мероприятия по коалиции", - сказал генсек Североатлантического альянса.

Армия и оружие Турция перебрасывает ракетные комплексы к границе Идлиба «Колонна грузовиков с системами РСЗО из различных войсковых частей Турции достигла района Рейханлы в провинции Хатай на границе с сирийским Идлибом», — указывается в заявлении.

Хоккей Потерявший сознание хоккеист «Сент-Луиса» перенёс сердечный приступ У защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Джея Боумистера во время матча произошел сердечный приступ, сообщает телеканал «360».

Политика Встреча контактной группы по Донбассу завершилась в Минске В Минске завершилась очередная встреча представителей трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, и вновь практически безрезультатно.

Общество ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.

Экономика Центробанк планирует продать Сбербанк Согласно документу, принадлежащий ЦБ контрольный пакет акций Сбербанка приобретет государство за счет ФНБ (Фонда национального благосостояния), по рыночной цене.

Политика Рейтинг доверия Путину упал вдвое За последние два года рейтинг доверия Владимиру Путину упал почти в два раза – в декабре 2017 года он составлял 60%.

Космос NASA начало создавать систему связи с экспедициями на Луну и Марс Межпланетная связь В начале 2010 годов руководство NASA решило расширить DSN, так как существующих антенн не хватало для того, чтобы поддерживать постоянную связь с тремя десятками аппаратов в дальнем космосе.

Культура Пугачева отреагировала на эвакуацию на премьере фильма «Лед-2» Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры "Лед-2" При этом так совпало, что в момент, когда сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой запела песню "Озеро надежды" Пугачевой.