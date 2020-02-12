Экономика
Рифей-ПермьРоссияне стали меньше экономить на продуктах
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с чего всё началось
Доля россиян, не имеющих сбережений, в четвертом квартале 2019 года сократилась с 41% до 36%, сообщила пресс-служба Сбербанка по итогам обзора «Потребительский индекс Иванова».Коммерсантъвчера в 06:09
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Политика
Посол России рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль
Около 6 тыс. отказов во въезде россиян в Израиль зафиксировано в 2019 году. Об этом сообщил посол России Анатолий Викторов.
Происшествия
Суд оправдал красноярца по делу об убийстве прабабушки «из жалости»
Суд оправдал красноярца, которого обвиняли в убийстве своей прабабушки, находившейся в беспомощном состоянии, сообщает пресс-служба красноярского краевого суда.
Политика
Песков напомнил о поручении Путина проверить дело «Сети»
Президент России Владимир Путин поручал проверить дело террористического сообщества "Сеть", напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Футбол
Борис Ротенберг: Кокорин проведет весеннюю часть РПЛ в «Сочи»
Экономика
Силуанов рассказал об использовании средств от продажи акций Сбербанка
Средства от продажи пакета Центробанка в Сбербанке будут направлены в бюджет для финансирования социальных инициатив, обозначенных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Общество
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКХ
Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату коммунальных услуг для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Происшествия
Названа возможная причина смертельного ДТП под Псковом
По словам Васильковой, водитель микроавтобуса мог заснуть за рулем, однако официально причины ДТП пока не названы, отмечает телеканал «Звезда».
Общество
Скелет неизвестного существа вынесло ураганом на побережье Шотландии
На восточном побережье Шотландии обнаружили внушительных размеров скелет неизвестного морского существа, пишет РИА Новости.
Гаджеты
Так выглядит Земля через камеру Xiaomi Mi 10 Pro. Фотографии нашей планеты из космоса
Экономика
Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой
Ранее в феврале в правительстве Мишустина назвали преступлением текущий уровень ставок по ипотеке в России.
Общество
В Петрозаводске директор школы отчитала ученицу за «толстоватые ноги»
Жительница Петрозаводска разместила в сети видео, на котором директор местной школы отругала ее дочь за короткую юбку.
Политика
Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.
Политика
В Раде категорически опровергли возможность поставок воды в Крым
Комитет Верховной рады Украины по правам человека категорически не поддерживает идею возобновления поставок воды в Крым, сообщил председатель Херсонской областной администрации Юрий Гусев 12 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.
Происшествия
Родственники отказались от четверых детей из аварийного дома в Чите
Родные четырех детей, которые жили с отцом в заброшенном здании Чите, отказались взять их к себе из-за нехватки денег, сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в РФ Анну Кузнецову.
Теннис
Даниил Медведев: Играл недостаточно хорошо, чтобы победить
Россиянин Даниил Медведев прокомментировал своё поражение в стартовом матче в Роттердаме.
Политика
Трамп не возражает против прекращения военного договора с Филиппинами
Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против расторжения Филиппинами договора с американской стороной об иностранных вооружённых силах.
Политика
Нидерланды отказались передать России дело подозреваемых по MH17
Нидерланды отказались от предложения Москвы провести в России судебный процесс над подозреваемыми по делу о крушении летевшего рейсом МН17 самолёта Boeing 777 в июле 2014 года.
Общество
В России планируют провести «гаражную амнистию»
Минэкономразвития и Росреестр предлагают провести "гаражную амнистию".
Гаджеты
Результаты тестирования AMD Navi 12 пролили свет на статус этого ГП
Источник не называет конкретных результатов тестирования, но утверждает, что по уровню быстродействия Navi 12 не так далёк от Radeon RX 5500M — мобильного графического решения начального уровня.
Общество
В России предложили запретить шуметь днем
В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Происшествия
Уголовное дело в отношении отбившейся от насильника художницы закрыли
"Уголовное дело в отношении Дарьи Агений полностью прекращено по реабилитирующим основаниям – за отсутствием состава преступления", – сказал адвокат.
Экономика
Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
Армия и оружие
Военные США открыли огонь по гражданским в ходе конфликта в Сирии
Американские военные открыли огонь по гражданским лицам в ходе конфликта в сирийской провинции Хасеке, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
Политика
Кремль усомнился в объективности соцопросов
В Кремле считают, что не всем социологическим опросам стоит доверять.
Кино
Михаила Калашникова увидят на Берлинском кинофестивале
В ближайшее время в рамках Берлинского кинофестиваля покажут картину о знаменитом конструкторе Калашникове, но ее название изменят.
Происшествия
Истерика напавшей на московского таксиста пассажирки попала на видео
Ранее в Калуге водитель такси на ходу вытолкал из машины пассажирку с инвалидностью и избил вторую женщину за отказ доплатить тысячу рублей в качестве штрафа за оскорбление.