с чего всё началось

Россияне стали меньше экономить на продуктах

Экономика Силуанов рассказал об использовании средств от продажи акций Сбербанка Средства от продажи пакета Центробанка в Сбербанке будут направлены в бюджет для финансирования социальных инициатив, обозначенных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

Происшествия Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.

Происшествия СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.

Общество В Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКХ Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату коммунальных услуг для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.

Происшествия Названа возможная причина смертельного ДТП под Псковом По словам Васильковой, водитель микроавтобуса мог заснуть за рулем, однако официально причины ДТП пока не названы, отмечает телеканал «Звезда».

Экономика Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой Ранее в феврале в правительстве Мишустина назвали преступлением текущий уровень ставок по ипотеке в России.

Политика Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.

Политика В Раде категорически опровергли возможность поставок воды в Крым Комитет Верховной рады Украины по правам человека категорически не поддерживает идею возобновления поставок воды в Крым, сообщил председатель Херсонской областной администрации Юрий Гусев 12 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.

Происшествия Родственники отказались от четверых детей из аварийного дома в Чите Родные четырех детей, которые жили с отцом в заброшенном здании Чите, отказались взять их к себе из-за нехватки денег, сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в РФ Анну Кузнецову.

Политика Нидерланды отказались передать России дело подозреваемых по MH17 Нидерланды отказались от предложения Москвы провести в России судебный процесс над подозреваемыми по делу о крушении летевшего рейсом МН17 самолёта Boeing 777 в июле 2014 года.

Гаджеты Результаты тестирования AMD Navi 12 пролили свет на статус этого ГП Источник не называет конкретных результатов тестирования, но утверждает, что по уровню быстродействия Navi 12 не так далёк от Radeon RX 5500M — мобильного графического решения начального уровня.

Общество В России предложили запретить шуметь днем В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.

Кино Михаила Калашникова увидят на Берлинском кинофестивале В ближайшее время в рамках Берлинского кинофестиваля покажут картину о знаменитом конструкторе Калашникове, но ее название изменят.