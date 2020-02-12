Экономика
Рифей-ПермьРоссияне стали меньше экономить на продуктах
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с чего всё началось
Доля россиян, не имеющих сбережений, в четвертом квартале 2019 года сократилась с 41% до 36%, сообщила пресс-служба Сбербанка по итогам обзора «Потребительский индекс Иванова».Коммерсантъ06:09
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Общество
В России предложили запретить шуметь днем
В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Экономика
«Ростелеком» получит долю в Tele2
Крупнейший отечественный провайдер цифровых услуг и сервисов «Ростелеком» подписал соглашение с банком ВТБ и его партнерами.
Шоу-бизнес
Александра Яковлева позировала без волос после химиотерапии
Недавно в микроблоге 62-летней кинодивы появились фотографии, где та запечатлена после очередной химиотерапии на ферме у Алены Максимовой.
Политика
Россия отказалась голосовать за резолюцию по Ливии
Россия отказалась голосовать за резолюцию по Ливии, которую утвердил Совбез ООН.
Транспорт
Россия не успевает построить свою часть маршрута из Европы в Китай
По данным Счетной палаты РФ, строительство российской части международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай" удастся завершить только в 2027 году, что на 7 лет позже срока, предусмотренного соглашениями, подписанными на саммите Шанхайской организации сотрудничества.
Происшествия
В Пензе задержали активистов, приехавших поддержать фигурантов дела «Сети»
Экономика
Путин указал на необходимость обеспечения финансирования инвестпланов
Все заявленные социальные и инвестиционные планы должны быть в полном объеме обеспечены финансированием.
Происшествия
Истерика напавшей на московского таксиста пассажирки попала на видео
В Москве местная жительница в истерике побила таксиста кулаками и осыпала мужчину оскорблениями из-за отказа ее везти.
Политика
СМИ узнали о полувековой слежке ЦРУ за секретной перепиской 120 стран
ЦРУ совместно с разведкой ФРГ на протяжении полувека перехватывало секретные сообщения более чем 120 стран.
Экономика
Мишустин и Греф прокомментировали продажу Сбербанка
О сделке по передаче контроля над Сбербанком от ЦБ к правительству стало известно 11 февраля.
Музыка
Группа Aerosmith выступит в Москве 30 июля
30 июля Aerosmith выступят на стадионе «ВТБ Арена».
Экономика
Эксперты оценили размер «зависших» банковских вкладов умерших клиентов
Очень сложно посчитать объем вкладов умерших клиентов, которые зависли в банковской системе, соглашается Елена Веревочкина, управляющий Санкт-Петербургским филиалом РГС Банка.
Авто
Fiat показал новое поколение бюджетного пикапа Fiat Strada
Легендарный пикап Fiat Strada собирается на заводе в Бразилии на протяжении последних 22 лет, однако в ближайшее время состоится премьера обновленной версии.
Политика
Названы последствия отказов россиянам во въезде в Израиль
Посол России в Израиле Анатолий Викторов назвал последствия отказов россиянам во въезде в Израиль в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Политика
Рейтинг доверия Путину упал вдвое
За последние два года рейтинг доверия Владимиру Путину упал почти в два раза – в декабре 2017 года он составлял 60%.
Игры
Над следующей частью Need for Speed будут работать авторы Burnout
Игры
Ubisoft анонсировала Prince of Persia: The Dagger of Time, и это «побег из комнаты»
Музыка
Анна Нетребко стала лауреатом музыкальной премии «Полар»
На сайте сообщается, что музыкальная премия вручается оперной певице Анне Нетребко. Премию также получила Дайан Уоррен.
Культура
Собчак ответила на критику зрителей ее шоу «Док-Ток»
Телеведущая Ксения Собчак ответила зрителям на критику собственного шоу «Док-Ток». Первый выпуск был посвящен истории сестер Хачатурян.
Технологии
Операторы сообщили результаты тестирования «суверенного Рунета»
Напомним, что в законе «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации» с недавних пор появились поправки, которые еще называют "законом о суверенном Рунете", они вступили в силу 01.11.2019 года.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
Армия и оружие
Россия предложила гражданам Турции определить отношения с США
Россия предложила гражданам Турции определить отношения с США. Соответствующую запись разместило Посольство России в Анкаре в Twitter.
Здоровье
В России выписали обоих переболевших коронавирусом пациентов
В Забайкальском крае из больницы выписали гражданина Китая, который переболел коронавирусом нового типа.
Армия и оружие
На Украине подсчитали потери бронетехники в Донбассе
Министерство обороны Украины обнародовало статистику, согласно которой ВСУ за время боевых действий в Донбассе с 2014 по 2016 годы потеряли 2576 единиц бронетехники.
Кино
В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.