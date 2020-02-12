с чего всё началось

Россияне стали меньше экономить на продуктах

Общество В России предложили запретить шуметь днем В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.

Экономика «Ростелеком» получит долю в Tele2 Крупнейший отечественный провайдер цифровых услуг и сервисов «Ростелеком» подписал соглашение с банком ВТБ и его партнерами.

Шоу-бизнес Александра Яковлева позировала без волос после химиотерапии Недавно в микроблоге 62-летней кинодивы появились фотографии, где та запечатлена после очередной химиотерапии на ферме у Алены Максимовой.

Транспорт Россия не успевает построить свою часть маршрута из Европы в Китай По данным Счетной палаты РФ, строительство российской части международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай" удастся завершить только в 2027 году, что на 7 лет позже срока, предусмотренного соглашениями, подписанными на саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Экономика Мишустин и Греф прокомментировали продажу Сбербанка О сделке по передаче контроля над Сбербанком от ЦБ к правительству стало известно 11 февраля.

Авто Fiat показал новое поколение бюджетного пикапа Fiat Strada Легендарный пикап Fiat Strada собирается на заводе в Бразилии на протяжении последних 22 лет, однако в ближайшее время состоится премьера обновленной версии.

Политика Названы последствия отказов россиянам во въезде в Израиль Посол России в Израиле Анатолий Викторов назвал последствия отказов россиянам во въезде в Израиль в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.

Политика Рейтинг доверия Путину упал вдвое За последние два года рейтинг доверия Владимиру Путину упал почти в два раза – в декабре 2017 года он составлял 60%.

Технологии Операторы сообщили результаты тестирования «суверенного Рунета» Напомним, что в законе «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации» с недавних пор появились поправки, которые еще называют "законом о суверенном Рунете", они вступили в силу 01.11.2019 года.

Армия и оружие На Украине подсчитали потери бронетехники в Донбассе Министерство обороны Украины обнародовало статистику, согласно которой ВСУ за время боевых действий в Донбассе с 2014 по 2016 годы потеряли 2576 единиц бронетехники.