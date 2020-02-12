Экономика

Рифей-ПермьРифей-ПермьРоссияне стали меньше экономить на продуктах

Россияне стали меньше экономить.
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с чего всё началось
Доля россиян, не имеющих сбережений, в четвертом квартале 2019 года сократилась с 41% до 36%, сообщила
 пресс-служба Сбербанка по итогам обзора «Потребительский индекс Иванова».
Коммерсантъ06:09

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Доля не имеющих сбережений россиян уменьшилась до 36%

Коммерсантъ06:09

Индекс качества: рост за счет вагонов

РЖД-Партнер10 февраля в 05:10

Сбербанк заметил у россиян снижение стремления экономить

РБК04:24

Исследование: россияне стали меньше экономить на продуктах

ТАСС04:11

ВШЭ: улучшение потребительских настроений приостановилось

Банки.ру10 февраля в 14:39

В калининградской торговле ухудшились настроения

Новый Калининград.Ru10 февраля в 11:41

Граждане России стали меньше экономить на продуктах

News.ru04:35
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Общество

Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

Lenta.ru 07:44
Общество

В России предложили запретить шуметь днем

В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
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Космос

Определен срок полета российского корабля «Орел» с экипажем на МКС

РИА Новости 17:10
Экономика

«Ростелеком» получит долю в Tele2

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Недавно в микроблоге 62-летней кинодивы появились фотографии, где та запечатлена после очередной химиотерапии на ферме у Алены Максимовой.
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Россия отказалась голосовать за резолюцию по Ливии, которую утвердил Совбез ООН.
Lenta.ru 17:56
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Россия не успевает построить свою часть маршрута из Европы в Китай

По данным Счетной палаты РФ, строительство российской части международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай" удастся завершить только в 2027 году, что на 7 лет позже срока, предусмотренного соглашениями, подписанными на саммите Шанхайской организации сотрудничества.
Московский Комсомолец 16:36
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В Пензе задержали активистов, приехавших поддержать фигурантов дела «Сети»

Коммерсантъ вчера в 14:49
Экономика

Путин указал на необходимость обеспечения финансирования инвестпланов

Все заявленные социальные и инвестиционные планы должны быть в полном объеме обеспечены финансированием.
Известия 06:20
Происшествия

Истерика напавшей на московского таксиста пассажирки попала на видео

В Москве местная жительница в истерике побила таксиста кулаками и осыпала мужчину оскорблениями из-за отказа ее везти.
Lenta.ru 11:01
Армия и оружие

Военные США открыли огонь по гражданским в ходе конфликта в Сирии

RT на русском 14:20
Политика

СМИ узнали о полувековой слежке ЦРУ за секретной перепиской 120 стран

ЦРУ совместно с разведкой ФРГ на протяжении полувека перехватывало секретные сообщения более чем 120 стран.
РБК вчера в 17:25
Экономика

Мишустин и Греф прокомментировали продажу Сбербанка

О сделке по передаче контроля над Сбербанком от ЦБ к правительству стало известно 11 февраля.
Lenta.ru 12:03
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Группа Aerosmith выступит в Москве 30 июля

30 июля Aerosmith выступят на стадионе «ВТБ Арена».
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Армия и оружие

Пентагон включил Россию и Китай в число угроз США в Африке

ТАСС 15:19
Экономика

Эксперты оценили размер «зависших» банковских вкладов умерших клиентов

Очень сложно посчитать объем вкладов умерших клиентов, которые зависли в банковской системе, соглашается Елена Веревочкина, управляющий Санкт-Петербургским филиалом РГС Банка.
Газета.Ru 00:14
Авто

Fiat показал новое поколение бюджетного пикапа Fiat Strada

Легендарный пикап Fiat Strada собирается на заводе в Бразилии на протяжении последних 22 лет, однако в ближайшее время состоится премьера обновленной версии.
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Политика

Названы последствия отказов россиянам во въезде в Израиль

Посол России в Израиле Анатолий Викторов назвал последствия отказов россиянам во въезде в Израиль в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 16:44
Политика

Рейтинг доверия Путину упал вдвое

За последние два года рейтинг доверия Владимиру Путину упал почти в два раза – в декабре 2017 года он составлял 60%.
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Над следующей частью Need for Speed будут работать авторы Burnout

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Операторы сообщили результаты тестирования «суверенного Рунета»

Напомним, что в законе «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации» с недавних пор появились поправки, которые еще называют "законом о суверенном Рунете", они вступили в силу 01.11.2019 года.
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Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
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Армия и оружие

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Газета.Ru 06:43
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