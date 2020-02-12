Экономика
Рифей-ПермьРоссияне стали меньше экономить на продуктах
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с чего всё началось
Доля россиян, не имеющих сбережений, в четвертом квартале 2019 года сократилась с 41% до 36%, сообщила пресс-служба Сбербанка по итогам обзора «Потребительский индекс Иванова».Коммерсантъ06:09
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Наука
Какое млекопитающее могло распространить коронавирус на людей
99% совпадение ДНК Исследователи ранее показали, что новый коронавирус наиболее похож на два других вируса летучей мыши.
Экономика
Центробанк продаст правительству акции Сбербанка
Правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями в третий раз
Вчера стало известно, что в семье 44-летнего Энрике Иглесиаса и 38-летней Анны Курниковой произошло пополнение – у супругов родился третий ребенок.
Армия и оружие
В НАТО решили усилить военную миссию в Ираке
Решение возобновить работу тренировочной миссии в Ираке в расширенном формате приняли министры обороны стран НАТО, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг 12 февраля на встрече с журналистами.
Шоу-бизнес
Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери
Актриса Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери.
Энергетика
Болгария попросила о «значительном снижении» цен на газ из России
"Булгаргаз" ведет переговоры с российской компанией "Газпром-экспорт" о "значительном снижении" цены на газ, сообщается на ее сайте.
Технологии
В РФ приступили к разработке сетей связи 5G
Биатлон
Назван состав сборной России на смешанную эстафету ЧМ по биатлону
Тренерский штаб сборной России по биатлону выставил на первую гонку чемпионата мира самых опытных участников.
Шоу-бизнес
Поклонники обвинили Ольгу Серябкину в копировании образов Рианны
Реакция фолловеров была неоднозначна, так как певицу обвинили в копировании образов Рианны.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Общество
112-летний японец признан старейшим мужчиной в мире
112-летний житель японской префектуры Ниигата Титэцу Ватанабе был официально признан старейшим из ныне живущих мужчин в мире.
Политика
Берни Сандерс стал победителем праймериз в Нью-Гэмпшире
Третьим в списке стал «мэр Пит», который опередил сенатора Элизабет Уоррен, сообщает телеграм-канал «Мейстер» При этом Сандерс не является членом Демократической партии.
Авто
Новый Kia Mohave обзаведется VIP-версией в России
На Kia Mohave ОТТС был оформлен в конце прошлого года, когда была зарегистрирована семиместная версия корейского внедорожника.
Футбол
Уткин назвал согласившегося на переговоры с «Сочи» Кокорина тряпкой
Известный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин раскритиковал решение нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина о начале переговоров с президентом "Сочи" Борисом Ротенбергом.
Авто
Kia опубликовала изображения нового Kia Sorento
Официальная премьера автомобиля в Южной Корее пройдет 17 февраля. Новый Kia Sorento сфотографировали во время съемок рекламы.
Общество
Глава Минтруда рассказал об индексации пенсий работающим пенсионерам
Индексация пенсий работающим пенсионерам не предусмотрена действующим законодательством.
Экономика
ВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ
Для клиентов, чей первоначальный взнос при оформлении кредита на покупку жилья составит от 50%, доступна ипотека под 7,9%, сообщили в банке.
Армия и оружие
Эрдоган пообещал сбивать все самолеты над Идлибом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать любые самолеты над сирийской провинцией Идлиб, если они будут представлять опасность для турецких военных.
Шоу-бизнес
Звезда «Игры престолов» Софи Тернер ждет первенца от Джо Джонаса
23-летняя звезда «Игры престолов» Софи Тернер подарит первенца 30-летнему музыканту Джо Джонасу, сообщили СМИ.
Общество
Врач объяснил установку видеокамер в гинекологических кабинетах
Главный врач калининградского роддома №4 Олег Седнев, в женской консультации которого в кабинетах ультразвуковой диагностики установлены видеокамеры, объяснил их наличие.
Происшествия
Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса
Власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.
Кино
В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
Политика
Россия запросила заседание СБ ООН для обсуждения Минских соглашений
Россия запросила на 18 февраля заседание Совета Безопасности по Украине в связи с пятой годовщиной минских договоренностей, заявил "Интерфаксу" зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Происшествия
Истерика напавшей на московского таксиста пассажирки попала на видео
В Москве местная жительница в истерике побила таксиста кулаками и осыпала мужчину оскорблениями из-за отказа ее везти.
Происшествия
Капитанам столкнувшихся на Пхукете катеров предъявили обвинения
Общество
Дженнифер Энистон снялась в куртке на голое тело для обложки журнала
Голливудская актриса Дженнифер Энистон снялась в откровенной фотосессии для журнала Interview.