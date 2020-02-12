с чего всё началось

Россияне стали меньше экономить на продуктах

Наука Какое млекопитающее могло распространить коронавирус на людей 99% совпадение ДНК Исследователи ранее показали, что новый коронавирус наиболее похож на два других вируса летучей мыши.

Экономика Центробанк продаст правительству акции Сбербанка Правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ.

Армия и оружие В НАТО решили усилить военную миссию в Ираке Решение возобновить работу тренировочной миссии в Ираке в расширенном формате приняли министры обороны стран НАТО, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг 12 февраля на встрече с журналистами.

Происшествия СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.

Общество 112-летний японец признан старейшим мужчиной в мире 112-летний житель японской префектуры Ниигата Титэцу Ватанабе был официально признан старейшим из ныне живущих мужчин в мире.

Политика Берни Сандерс стал победителем праймериз в Нью-Гэмпшире Третьим в списке стал «мэр Пит», который опередил сенатора Элизабет Уоррен, сообщает телеграм-канал «Мейстер» При этом Сандерс не является членом Демократической партии.

Авто Новый Kia Mohave обзаведется VIP-версией в России На Kia Mohave ОТТС был оформлен в конце прошлого года, когда была зарегистрирована семиместная версия корейского внедорожника.

Авто Kia опубликовала изображения нового Kia Sorento Официальная премьера автомобиля в Южной Корее пройдет 17 февраля. Новый Kia Sorento сфотографировали во время съемок рекламы.

Армия и оружие Эрдоган пообещал сбивать все самолеты над Идлибом Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать любые самолеты над сирийской провинцией Идлиб, если они будут представлять опасность для турецких военных.

Общество Врач объяснил установку видеокамер в гинекологических кабинетах Главный врач калининградского роддома №4 Олег Седнев, в женской консультации которого в кабинетах ультразвуковой диагностики установлены видеокамеры, объяснил их наличие.

Кино В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов» В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.