с чего всё началось

Отмечается, что за год индекс потребительских настроений поднялся с -24% до -15%. По мнению экспертов, это связано с усилением рубля, ростом доходов населения на фоне уменьшения инфляции Аналитики также выяснили, что россияне стали охотнее копить.

Россияне стали меньше экономить на продуктах

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Происшествия Петербурженка рассказала о побеге из карантина по коронавирусу Молодая жительница Петербурга, которая была госпитализирована в городскую инфекционную больницу им. Боткина после возвращения из КНР, сломав замок, сбежала из стационара после нескольких дней изоляции и подробно рассказала о побеге на своей личной странице в социальной сети.

Политика Нарышкин: Польша стала пособницей нацистской Германии еще в 1934 году Польша еще в 1934 году, заключив договор о ненападении с Германией, стала молчаливой пособницей Берлина в его агрессивных устремлениях, заявил глава Российского исторического общества и Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в эфире программы "Секретные материалы", вышедшей в среду на канале "Звезда".

Общество Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2 Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.

Политика В Кремле отвергли идею обменять Донбасс на воду для Крыма Накануне, 11 февраля, глава президентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия предположил, что Украина могла бы дать воду Крыму в обмен на предоставление Киеву контроля над всей территории Донбасса.

Экономика В России пенсионерам повысили доплату за возраст В свою очередь Пенсионном фонде России (ПФР) прокомментировали, что населению страны, достигшему 80-летнего возраста и более, а также граждане, которым в 2020 году исполнится 80 лет, пенсия будет автоматически повышена на размер фиксированной выплаты.

Гаджеты Представлена раскладушка Samsung Galaxy Z Flip Разрешение дисплея 2636х1080 пикселей, а соотношение сторон 21,9:9. Производитель заявляет, что гибкий экран смартфона защищает очень тонкое гибкое стекло, однако насколько оно надежно пока неизвестно, так как Galaxy Z Flip стал первым серийным аппаратом с новым решением.

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Авто Bentley Mulliner Bacalar станет самой дорогой моделью марки По слухам, гранд-турер с открытым кокпитом выйдет тиражом всего 12 экземпляров по цене более 1,5 миллиона фунтов стерлингов каждый (122,5 миллиона рублей), что сделает его самой дорогим новым автомобилем Bentley.