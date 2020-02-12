Экономика
Рифей-ПермьРоссияне стали меньше экономить на продуктах
Отмечается, что за год индекс потребительских настроений поднялся с -24% до -15%. По мнению экспертов, это связано с усилением рубля, ростом доходов населения на фоне уменьшения инфляции Аналитики также выяснили, что россияне стали охотнее копить.
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с чего всё началось
Доля россиян, не имеющих сбережений, в четвертом квартале 2019 года сократилась с 41% до 36%, сообщила пресс-служба Сбербанка по итогам обзора «Потребительский индекс Иванова».Коммерсантъ06:09
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Экономика
В «Газпроме» назвали крупнейших должников за газ
Компания «Газпром межрегионгаз» составила список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ по состоянию на 1 января.
Происшествия
Уголовные дела возбудили на Ставрополье против мэра Георгиевска
Два уголовных дела возбудили на Ставрополье против главы Георгиевского городского округа Максима Клетина.
Игры
Ubisoft анонсировала Prince of Persia: The Dagger of Time, и это «побег из комнаты»
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
Футбол
Тарасов ответил на обвинения в расизме из-за шутки про коронавирус
Футболист Дмитрий Тарасов ответил на обвинения в расизме из-за неудачной шутки про коронавирус, передает РИА Новости.
Экономика
Бюджет РФ в январе исполнен с дефицитом 2% ВВП
Федеральный бюджет в январе 2020 года исполнен с дефицитом 159,87 млрд рублей, или 2% ВВП.
Происшествия
Петербурженка рассказала о побеге из карантина по коронавирусу
Молодая жительница Петербурга, которая была госпитализирована в городскую инфекционную больницу им. Боткина после возвращения из КНР, сломав замок, сбежала из стационара после нескольких дней изоляции и подробно рассказала о побеге на своей личной странице в социальной сети.
Политика
Нарышкин: Польша стала пособницей нацистской Германии еще в 1934 году
Польша еще в 1934 году, заключив договор о ненападении с Германией, стала молчаливой пособницей Берлина в его агрессивных устремлениях, заявил глава Российского исторического общества и Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в эфире программы "Секретные материалы", вышедшей в среду на канале "Звезда".
Общество
Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2
Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
Политика
В Кремле отвергли идею обменять Донбасс на воду для Крыма
Накануне, 11 февраля, глава президентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия предположил, что Украина могла бы дать воду Крыму в обмен на предоставление Киеву контроля над всей территории Донбасса.
Кино
Walt DIsney снимет продолжение фильма «Дорогая, я уменьшил детей»
Студия Walt DIsney запускает в производство продолжение фантастического фильма "Дорогая, я уменьшил детей".
Футбол
Кокорин провел встречу с президентом «Сочи»
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин провел встречу с президентом "Сочи" Борисом Ротенбергом, сообщает Sport24.
Экономика
В России пенсионерам повысили доплату за возраст
В свою очередь Пенсионном фонде России (ПФР) прокомментировали, что населению страны, достигшему 80-летнего возраста и более, а также граждане, которым в 2020 году исполнится 80 лет, пенсия будет автоматически повышена на размер фиксированной выплаты.
Политика
Боливия приостановила проект совместного с «Росатомом» ядерного центра
Новое правительство Боливии приостанавливает совместный с российским «Росатомом» проект по строительству ядерного центра в стране.
Авто
Стала известна стоимость нового поколения Chevrolet Tahoe
Стала известна стоимость нового поколения Chevrolet Tahoe, американский бренд опубликовал прайс-лист на внедорожник.
Футбол
«Ювентус» заключил новую сделку с компанией Allianz на 103 млн евро
Благодаря достигнутым договорённостям, клуб пополнит свою казну на 103,1 млн евро.
Гаджеты
Представлена раскладушка Samsung Galaxy Z Flip
Разрешение дисплея 2636х1080 пикселей, а соотношение сторон 21,9:9. Производитель заявляет, что гибкий экран смартфона защищает очень тонкое гибкое стекло, однако насколько оно надежно пока неизвестно, так как Galaxy Z Flip стал первым серийным аппаратом с новым решением.
Происшествия
Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса
Власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.
Фигурное катание
Корейская фигуристка исполнила уникальный для женщин прыжок
Уникальный прыжок был выполнен на тренировке. На соревнованиях четверной риттбергер еще не выполняла ни одна фигуристка.
Экономика
Мишустин и Греф обсудили продажу Сбербанка
Премьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с главой Сбербанка Германом Грефом, на которой обсудил с ним покупку акций правительством, а также будущее кредитной организации.
Здоровье
Врач назвал храп признаком серьезного заболевания
Биатлон
Назван состав сборной России на смешанную эстафету ЧМ по биатлону
Тренерский штаб сборной России по биатлону выставил на первую гонку чемпионата мира самых опытных участников.
Авто
Bentley Mulliner Bacalar станет самой дорогой моделью марки
По слухам, гранд-турер с открытым кокпитом выйдет тиражом всего 12 экземпляров по цене более 1,5 миллиона фунтов стерлингов каждый (122,5 миллиона рублей), что сделает его самой дорогим новым автомобилем Bentley.
Общество
Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»
Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
Гаджеты
Microsoft выпустила эмулятор для тестирования ОС Windows 10X
Американская компания Microsoft выпустила первый программный эмулятор для тестирования возможностей новой операционной системы, получившей название Windows 10X.
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов сдал ДНК-тест на отцовство
Артист сдал ДНК-тест, чтобы доказать, что ребенок Сазыкиной ему не родной.
Экономика
Индексы Dow Jones и S&P 500 поставили новые рекорды
Индексы S&P 500 и Dow Jones Industrials достигли рекордных максимумов через несколько минут после открытия торгов.