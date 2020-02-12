Экономика

Рифей-ПермьРифей-ПермьРоссияне стали меньше экономить на продуктах

Отмечается, что за год индекс потребительских настроений поднялся с -24% до -15%. По мнению экспертов, это связано с усилением рубля, ростом доходов населения на фоне уменьшения инфляции Аналитики также выяснили, что россияне стали охотнее копить.
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с чего всё началось
Доля россиян, не имеющих сбережений, в четвертом квартале 2019 года сократилась с 41% до 36%, сообщила
 пресс-служба Сбербанка по итогам обзора «Потребительский индекс Иванова».
Коммерсантъ06:09

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Доля не имеющих сбережений россиян уменьшилась до 36%

Коммерсантъ06:09

Граждане России стали меньше экономить на продуктах

News.ru04:35

В калининградской торговле ухудшились настроения

Новый Калининград.Ru10 февраля в 11:41

Исследование: россияне стали меньше экономить на продуктах

ТАСС04:11

ВШЭ: улучшение потребительских настроений приостановилось

Банки.ру10 февраля в 14:39

Сбербанк заметил у россиян снижение стремления экономить

РБК04:24

Индекс качества: рост за счет вагонов

РЖД-Партнер10 февраля в 05:10
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Экономика

В «Газпроме» назвали крупнейших должников за газ

Компания «Газпром межрегионгаз» составила список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ по состоянию на 1 января.
РБК 13:13
Происшествия

Уголовные дела возбудили на Ставрополье против мэра Георгиевска

Два уголовных дела возбудили на Ставрополье против главы Георгиевского городского округа Максима Клетина.
REGNUM 06:28
Игры

Ubisoft анонсировала Prince of Persia: The Dagger of Time, и это «побег из комнаты»

Игромания.ру 12:48
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
РИА Новости 15:51
Футбол

Тарасов ответил на обвинения в расизме из-за шутки про коронавирус

Футболист Дмитрий Тарасов ответил на обвинения в расизме из-за неудачной шутки про коронавирус, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 16:18
Экономика

Бюджет РФ в январе исполнен с дефицитом 2% ВВП

Федеральный бюджет в январе 2020 года исполнен с дефицитом 159,87 млрд рублей, или 2% ВВП.
Интерфакс 08:30
Происшествия

Петербурженка рассказала о побеге из карантина по коронавирусу

Молодая жительница Петербурга, которая была госпитализирована в городскую инфекционную больницу им. Боткина после возвращения из КНР, сломав замок, сбежала из стационара после нескольких дней изоляции и подробно рассказала о побеге на своей личной странице в социальной сети.
REGNUM вчера в 09:13
Политика

Нарышкин: Польша стала пособницей нацистской Германии еще в 1934 году

Польша еще в 1934 году, заключив договор о ненападении с Германией, стала молчаливой пособницей Берлина в его агрессивных устремлениях, заявил глава Российского исторического общества и Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в эфире программы "Секретные материалы", вышедшей в среду на канале "Звезда".
РИА Новости 14:55
Общество

Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2

Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости 04:39
Общество

Питание в российских школах оценила журналист из Финляндии

Газета.Ru 15:48
Политика

В Кремле отвергли идею обменять Донбасс на воду для Крыма

Накануне, 11 февраля, глава президентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия предположил, что Украина могла бы дать воду Крыму в обмен на предоставление Киеву контроля над всей территории Донбасса.
Газета.Ru 13:00
Кино

Walt DIsney снимет продолжение фильма «Дорогая, я уменьшил детей»

Студия Walt DIsney запускает в производство продолжение фантастического фильма "Дорогая, я уменьшил детей".
Kinonews.ru 15:17
Футбол

Кокорин провел встречу с президентом «Сочи»

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин провел встречу с президентом "Сочи" Борисом Ротенбергом, сообщает Sport24.
Газета.Ru 15:17
Экономика

В России пенсионерам повысили доплату за возраст

В свою очередь Пенсионном фонде России (ПФР) прокомментировали, что населению страны, достигшему 80-летнего возраста и более, а также граждане, которым в 2020 году исполнится 80 лет, пенсия будет автоматически повышена на размер фиксированной выплаты.
Регион online вчера в 05:33
Политика

Боливия приостановила проект совместного с «Росатомом» ядерного центра

Новое правительство Боливии приостанавливает совместный с российским «Росатомом» проект по строительству ядерного центра в стране.
RT на русском 12:12
Армия и оружие

Военные США открыли огонь по гражданским в ходе конфликта в Сирии

RT на русском 14:20
Авто

Стала известна стоимость нового поколения Chevrolet Tahoe

Стала известна стоимость нового поколения Chevrolet Tahoe, американский бренд опубликовал прайс-лист на внедорожник.
Letnews.ru 14:47
Футбол

«Ювентус» заключил новую сделку с компанией Allianz на 103 млн евро

Благодаря достигнутым договорённостям, клуб пополнит свою казну на 103,1 млн евро.
Metaratings 13:59
Гаджеты

Представлена раскладушка Samsung Galaxy Z Flip

Разрешение дисплея 2636х1080 пикселей, а соотношение сторон 21,9:9. Производитель заявляет, что гибкий экран смартфона защищает очень тонкое гибкое стекло, однако насколько оно надежно пока неизвестно, так как Galaxy Z Flip стал первым серийным аппаратом с новым решением.
Astera 05:13
Происшествия

Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса

Власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.
РБК 09:54
Фигурное катание

Корейская фигуристка исполнила уникальный для женщин прыжок

Уникальный прыжок был выполнен на тренировке. На соревнованиях четверной риттбергер еще не выполняла ни одна фигуристка.
Lenta.ru 14:29
Экономика

Мишустин и Греф обсудили продажу Сбербанка

Премьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с главой Сбербанка Германом Грефом, на которой обсудил с ним покупку акций правительством, а также будущее кредитной организации.
РИА Новости 11:01
Здоровье

Врач назвал храп признаком серьезного заболевания

Московский Комсомолец вчера в 18:48
Хоккей

ESPN признал шайбу Овечкина лучшей в истории НХЛ

РБК 13:13
Биатлон

Назван состав сборной России на смешанную эстафету ЧМ по биатлону

Тренерский штаб сборной России по биатлону выставил на первую гонку чемпионата мира самых опытных участников.
Pravda.Ru 02:13
Авто

Bentley Mulliner Bacalar станет самой дорогой моделью марки

По слухам, гранд-турер с открытым кокпитом выйдет тиражом всего 12 экземпляров по цене более 1,5 миллиона фунтов стерлингов каждый (122,5 миллиона рублей), что сделает его самой дорогим новым автомобилем Bentley.
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Общество

Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»

Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
РБК 15:42
Гаджеты

Microsoft выпустила эмулятор для тестирования ОС Windows 10X

Американская компания Microsoft выпустила первый программный эмулятор для тестирования возможностей новой операционной системы, получившей название Windows 10X.
Дни24 04:00
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Андрей Григорьев-Апполонов сдал ДНК-тест на отцовство

Артист сдал ДНК-тест, чтобы доказать, что ребенок Сазыкиной ему не родной.
Что происходит 13:33
Экономика

Индексы Dow Jones и S&P 500 поставили новые рекорды

Индексы S&P 500 и Dow Jones Industrials достигли рекордных максимумов через несколько минут после открытия торгов.
РБК 10:14
Как работают Яндекс.Новости?
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