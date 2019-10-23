Ежегодно «Ромир» проводит исследование, посвященное покупательскому поведению россиян и, в частности, критериям выбора продуктового магазина.

с чего всё началось

Посетители магазинов всё меньше внимания обращают на цены и становятся более требовательны к степени комфорта в магазинах. Таковы данные социологического анализа, проведённого исследовательским холдингом «Ромир». Ожидания потребителей были изучены по заказу ретейлера X5 Retail Group, передаёт РБК.

Россияне стали меньше обращать внимание на цены в магазинах

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