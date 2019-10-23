Общество
News.ruРоссияне стали меньше обращать внимание на цены в магазинах
Посетители магазинов всё меньше внимания обращают на цены и становятся более требовательны к степени комфорта в магазинах. Таковы данные социологического анализа, проведённого исследовательским холдингом «Ромир». Ожидания потребителей были изучены по заказу ретейлера X5 Retail Group, передаёт РБК.
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с чего всё началось
Ежегодно «Ромир» проводит исследование, посвященное покупательскому поведению россиян и, в частности, критериям выбора продуктового магазина.РБК03:00
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Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 12:24, Ашберн
Экономика
Кабмин Украины утвердил макропрогноз с ростом ВВП в 2020 году на 3,7%
Кабинет министров Украины утвердил макроэкономический прогноз с ростом ВВП в 2020 году на 3,7%, исходя из него будет рассчитана доходная часть госбюджета, заявил в среду премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
ПРАЙМ 09:40
Спорт
В Бельгии паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию
Бельгийская паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию вечером 22 октября.
Телеканал RTVI 11:14
Армия и оружие
Удар российской авиации по террористам в Сирии показали на видео
Об активизации российской авиации в Сирии 23 октября сообщил военный аналитик Бабак Тагвей.
Lenta.ru 12:10
Футбол
Анюков дисквалифицирован на два матча за агрессивное поведение
Защитник "Крыльев Советов" Александр Анюков пропустит два матча РПЛ из-за дисквалификации за удаление в матче 13-го тура против "Оренбурга".
Российская газета 11:31
Общество
Елена Малышева госпитализирована в Москве
Телеведущая Елена Малышева доставлена в Боткинскую больницу в Москве после резкого скачка давления.
RT на русском 03:08
Армия и оружие
США оставят небольшое число военных в нефтеносных районах Сирии
Небольшое количество американских военных останется в нефтеносных районах Сирии. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
News.ru 12:13
Происшествия
Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии
ТАСС вчера в 02:56
Общество
Экологи узнали о возобновлении ввоза в Россию радиоактивных отходов
В Greenpeace отмечают, что в 2009 году, после продолжавшейся несколько лет кампании протеста, Urenco и «Росатом» отказались от продолжения импорта в Россию радиоактивных отходов из Германии.
РБК 10:58
Политика
В Кремле ответили на слова Зеленского о встрече «нормандской четверки»
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Украина не предпринимает шагов для проведения саммита в "нормандском формате".
Радио Sputnik 04:18
Происшествия
Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира
Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
REGNUM 05:53
Армия и оружие
На аэродроме в ЮАР приземлились два российских ракетоносца Ту-160
Во время полета экипажи выполнили дозаправку. На последних этапах маршрута Ту-160 сопровождали южноафриканские истребители Saab JAS 39.
РИА Новости 10:42
Общество
Премия «Русский Букер» прекратила существование из-за безденежья
Правление фонда "Русский Букер" и Комитет премии "Русский Букер" сообщают о прекращении существования одноименной старейшей в России независимой литературной премии из-за невозможности найти спонсора.
Интерфакс 11:31
Общество
Шиес: Урдома блокирована сотрудниками МВД, электричество отключено
По непроверенной информации от жителей поселка Урдома Ленского района Архангельской области, поселок с утра блокирован сотрудниками МВД, электричество в Урдоме отключено.
REGNUM 04:44
Экономика
Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы
Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы, сверстанный с профицитом.
РИА Новости 06:16
Происшествия
В Петербурге пострадали 6 человек из-за наезда автомобиля на пешеходов
В Петербурге при столкновении иномарок Volkswagen Polo и Renault пострадали шесть человек, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.
РБК 07:08
Политика
Премьер Украины допустил проблемы с отоплением в некоторых городах
В некоторых городах Украины могут возникнуть проблемы с отоплением, если Киев не подпишет новый контракт на транзит российского газа в Европейский союз, заявил украинский премьер Алексей Гончарук.
RT на русском 09:40
Футбол
«Динамо» Киев — «Копенгаген»: определился фаворит матча Лиги Европы
Оценивая шансы клубов, букмекеры обращают внимание на то, что «Динамо» не проигрывает в последних семи играх во всех турнирах, а также выиграло три домашних матча подряд.
Bookmaker-ratings.ru 11:16
Кино
Опубликован трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»
В последней части саги зрители увидят противостояния ситхов и джедаев, а также финал истории Скайуокеров.
Газета.Ru вчера в 01:18
Политика
На Украине уволили начальника управления спецрасследований ГПУ
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил начальника управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка.
RT на русском 10:58
Политика
В парламент Британии внесли новый законопроект о Brexit
Правительство Великобритании представило парламенту новый законопроект о Brexit, основанный на достигнутом 17 октября соглашении об условиях выхода королевства из ЕС, сообщил телеканал Sky News.
Взгляд.ру 21 октября в 19:21
Политика
Новак обозначил дату пуска газа по «Турецкому потоку» в Болгарию
Россия сможет поставлять в Болгарию газ по «Турецкому потоку» с 1 января 2020 года, необходимая инфраструктура к этому времени будет построена.
Известия вчера в 06:41
Хоккей
Вратарю «Металлурга» Кошечкину порезали шею коньком
РИА Новости 11:27
Происшествия
Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области
Появилось видео с места перестрелки на хуторе Чернозубов в Ростовской области, соответствующие кадры опубликовал телеканал РЕН ТВ.
РБК вчера в 19:26
Шоу-бизнес
Младшая дочь Алсу приняла участие в модном показе
Дочь модельера Валентина Юдашкина представила новую коллекцию детской одежды Yudashkin Kids.
Летидор 03:13
Киберспорт
«Война на Тихом океане»: в Battlefield V появятся США и Япония
В сети появился трейлер «Войны на Тихом океане» — так называется пятый сезон в Battlefield V. Ролик опубликовали на официальном YouTube-канале игры 23 октября.
REGNUM 10:10
Единоборства
Конор Макгрегор дал прогноз на бой Фергюсона и Нурмагомедова
Южный Федеральный 07:10
Шоу-бизнес
Бузова купила квартиру за 120 миллионов
Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Российская газета вчера в 06:55
Политика
Власти Гонконга официально отозвали законопроект об экстрадиции
Глава исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам в начале сентября публично пообещала официально отозвать законопроект из парламента после того, как возобновится его работа с 16 октября после длительного перерыва.
ТАСС 03:52