Ежегодно «Ромир» проводит исследование, посвященное покупательскому поведению россиян и, в частности, критериям выбора продуктового магазина.

с чего всё началось

Посетители магазинов всё меньше внимания обращают на цены и становятся более требовательны к степени комфорта в магазинах. Таковы данные социологического анализа, проведённого исследовательским холдингом «Ромир». Ожидания потребителей были изучены по заказу ретейлера X5 Retail Group, передаёт РБК.

Россияне стали меньше обращать внимание на цены в магазинах

Происшествия Появилось видео вскрытия сейфа с золотом на месте прорыва дамбы Следственный комитет РФ 23 октября обнародовал видео вскрытия сейфа, найденного после осушения одной из заводей на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края.

Политика В Кремле оценили ситуацию с подготовкой встречи «нормандской четвёрки» Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит каких-либо изменений со стороны Киева для начала подготовки к встрече «нормандской четвёрки».

Политика Посол США на Украине дал показания против Трампа Дональд Трамп в обмен на военную помощь Киеву требовал от Владимира Зеленского публично пообещать провести расследование против Хантера Байдена, заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.

Общество В Москве госпитализировали Елену Малышеву Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.

Спорт Чемпионка Паралимпиады Верворт ушла из жизни с помощью эвтаназии Чемпионка Паралимиады-2012 Марике Верворт в возрасте 40 лет использовала эвтаназию, чтобы уйти из жизни.

Армия и оружие WikiLeaks представила доклад, противоречащий выводам ОЗХО по Сирии Компания WikiLeaks опубликовала доклад, противоречащий результатам расследования Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) инцидента с возможным использованием химоружия в сирийском Думе.

Спорт Палата представителей США приняла антидопинговый Акт Родченкова Палата представителей Конгресса США приняла Акт Родченкова, который вводит уголовную ответственность за участие в сговорах, нацеленных на использование допинга в спорте.

Армия и оружие Трамп заявил о большом успехе на турецко-сирийской границе Президент США Дональд Трамп написал в своем Твиттере, что можно говорить о большом успехе на турецко-сирийской границе.

Происшествия В Москве автомобиль сбил двух сотрудниц МВД В центре Москвы автомобиль сбил двух сотрудниц МВД, сообщил столичный главк ГИБДД в твиттере.

Происшествия Неизвестный в Курской области ранил двух школьниц ножом Полиция разыскивает в Курской области злоумышленника, ранившего ножом двух школьниц, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе управления МВД по региону.

Политика Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.

Общество Верховный суд обязал Украину выплатить 144 млн долларов «Татнефти» Верховный суд России не увидел оснований для пересмотра решений двух нижестоящих инстанций, которые обязали привести в исполнение решение международного арбитража о взыскании с Украины около 144 миллионов долларов в пользу "Татнефти".

Общество Россияне назвали мультиварку самой бесполезной бытовой техникой Самой бесполезной покупкой из бытовой техники россияне назвали мультиварку, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос портала Hi-Tech Mail.ru.

Армия и оружие Россия и Турция договорились о совместном патрулировании в Сирии Президент Сирии Башар Асад поддержал совместный меморандум России и Турции. Об этом 22 октября сообщает ТАСС.

Армия и оружие США сымитировали бомбардировку Крыма Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.

Политика Матвиенко объявила об уходе из Совфеда трех сенаторов Полномочия трех сенаторов прекращены, сообщила в ходе заседания Совета Федерации спикер Валентина Матвиенко.

Футбол «Локомотив» сохранил лидерство в РПЛ после 13 тура Московский «Локомотив» сохранил лидерство в Российской премьер-лиге. Тринадцатый тур первенства завершился в воскресенье, 20 октября.

Политика Путин объявил о списании $20 млрд долгов странам Африки «В рамках инициативы по оказанию помощи беднейшим странам с большой задолженностью списали африканским странам долг на сумму более $20 млрд», — сказал тогда Путин.

Общество Россияне оценили стоимость своей жизни в 5,8 миллиона рублей Жители России назвали справедливую цену страховки в случае своей смерти. В среднем они оценили свою жизнь в 5,8 миллиона рублей.