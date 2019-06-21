Россияне отказываются от водки в пользу других алкогольных напитков. К такому выводу пришли исследователи из компании Nielsen. По итогам прошлого года аналитики отмечают рост продаж алкоголя на 2% в натуральном выражении и на 4,2% в денежном.

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Происшествия Замминистра ЖКХ Забайкалья задержали за взятку Заместитель министра ЖКХ Забайкальского края Олег Кузнецов задержан по подозрению в получении взятки на посту сити-менеджера Читы, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.

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