Экономика

Инвест-ФорсайтИнвест-ФорсайтРоссияне стали меньше пить водку

Россияне отказываются от водки в пользу других алкогольных напитков. К такому выводу пришли исследователи из компании Nielsen. По итогам прошлого года аналитики отмечают рост продаж алкоголя на 2% в натуральном выражении и на 4,2% в денежном.
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В России снизились продажи водки на фоне роста джина и виски

Интерфакс04:44

Аналитики сообщили о росте продаж алкоголя в России в 2019 году

Известия06:46

Исследование: в России снизились продажи водки

Московский Комсомолец05:06

Продажи джина в России выросли более чем на 25 %

Комсомольская правда07:22

Россияне остались верны чекушкам

Lenta.ru04:33

Исследование: россияне стали чаще пить любой алкоголь, кроме водки

ТАСС03:45

Россияне стали покупать больше алкоголя в маленькой таре

РБК00:40
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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 18:55, Ашберн
Армия и оружие

В Ираке база с американскими военными подверглась ракетной атаке

В Пентагоне отметили, что это было ответом на нападение группировки на базу в Ираке близ города Киркук.
РИА Новости 16:06
Армия и оружие

СМИ сообщили об отражении ПВО Сирии атаки по Дамаску

РИА Новости 16:55
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В Epic Games Store бесплатно раздают Kingdom Come: Deliverance и Aztez

Cyber.sports.ru 14:14
Общество

СМИ сообщили о возможном уходе гендиректора «Вымпелкома»

Гендиректор оператора связи «Вымпелком» (бренд «Билайн») Василь Лацанич может досрочно покинуть должность, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Rambler News Service 15:16
Армия и оружие

Пентагон приступает к испытаниям гиперзвукового оружия в 2020 году

Оборонное ведомство США начинает активные испытания гиперзвукового оружия в 2020 году, который является поворотным в разработке и развёртывании подобного вида вооружений, заявил глава Стратегического командования Вооружённых сил США адмирал Чарльз Ричард.
RT на русском 13:27
Происшествия

Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты

Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Газета.Ru вчера в 13:54
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В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли

РИА Новости 16:38
Происшествия

На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

Lenta.ru 15:52
Футбол

Советский футбольный арбитр Валерий Бутенко умер на 79-м году жизни

Вечерняя Москва 10:00
Политика

На гербе Белоруссии станет меньше России и больше Европы

Над изменениями работал геральдический совет при президенте Белоруссии, этот совет провел оценку действующей символики и пришел к выводу, что изображение герба нуждается "в совершенствовании", рассказал глава ведомства.
РИА Новости 17:32
Политика

Путин принял отставку губернатора Калужской области

Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
Интерфакс 11:09
Происшествия

Замминистра ЖКХ Забайкалья задержали за взятку

Заместитель министра ЖКХ Забайкальского края Олег Кузнецов задержан по подозрению в получении взятки на посту сити-менеджера Читы, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
РИА Новости 03:40
Политика

Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе

Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что ему поступили угрозы из-за обострения ситуации в Идлибе.
РИА Новости 15:12
Общество

Актер Александр Панкратов-Черный назвал размер своей пенсии

РИА Новости 04:34
Общество

Суд оштрафовал Twitter и Facebook за отказ перенести данные в Россию

Мировой суд Таганского района Москвы вынес штрафы Twitter и Facebook за отказ локализовать данные россиян, сообщает "РИА Новости", каждая компания была оштрафована на 4 млн руб. Социальные сети были признаны виновными в нарушении статьи Кодекса об административных правонарушениях о нарушении законодательства в области персональных данных.
Ведомости 06:54
Футбол

ЦСКА официально объявил, что не будет подписывать контракт с Караевым

Sport24.ru вчера в 07:24
Авто

Опубликованы первые фото «Русского Прадо» от УАЗ

В Сети появились первые рендерные изображения модернизированного УАЗ «Патриот», которого еще называют «Русским Прадо».
Shraibikus News 11 февраля в 06:55
Политика

Посол назвал последствия отказа россиянам во въезде в Израиль

Российский посол в Израиле Анатолий Викторов рассказал, что за 2019 год более шести тысяч россиян получили отказ во въезде в Израиль.
Невские Новости вчера в 22:34
Авто

Fitch: Автомобильный сектор пострадает от коронавируса в 2020 году

"Вспышка коронавируса может привести к снижению продаж новых автомобилей в Китае и перебоям в глобальных цепочках поставок, что усугубит проблемы автомобильного сектора в 2020 году", — полагает агентство.
ПРАЙМ 11:49
Политика

Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании

РБК 05:29
Наука

Изучены микробы в московском метро

Российские ученые из Университета ИТМО совместно с коллегами из США исследовали микробиом московского метрополитена и выделили основные виды представленных там бактерий.
Lenta.ru 11:51
Культура

Создатели фильма «Дау» подали в суд на Минкульт

Продюсерский коллектив картины Ильи Хржановского обратился в Арбитражный суд с требованием признать незаконным решение Минкульта РФ об отказе выдать «Дау» прокатное удостоверение.
News.ru 13:58
Авто

Появились первые изображения нового Renault Logan

Портал «Колёса.ру» на основе недавно опубликованных шпионских снимков обновлённого Dacia Logan, который известен в России под маркой Renault, разработал рендерные изображения будущей новинки.
Тарантас Ньюс 09:09
Политика

Зеленский пообещал построить «город-сад» для переселенцев из Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что в Херсонской области для переселенцев из Крыма будут строить «город-сад», передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.
Аргументы и Факты 15:15
Армия и оружие

Рассекречены документы об освобождении Будапешта

Lenta.ru вчера в 16:04
Футбол

Малком рассказал, когда вернется на поле

Обо всем нападающий «Зенита» Малком рассказал в интервью бразильскому изданию Yahoo Esportes.
Gazeta.SPb 15:01
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

РИА Новости вчера в 15:51
Происшествия

В Москве два подростка попросили забрать их из семьи из-за побоев

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве 14-летний мальчик и его 15-летняя сестра обратились в детскую поликлинику и рассказали, что их избивают родители, они попросили забрать их из семьи, при этом у подростков выявлены ушибы, у девочки - сотрясение мозга.
ТАСС 12:36
Общество

На 104-м году жизни умер легендарный разведчик Алексей Ботян

Выксавкурсе.рф 04:42
Политика

Путин призвал закрепить индексацию пенсий в Конституции

23 января сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева в ходе обсуждения законопроекта заявила, что поправки обеспечат индексацию пенсий в том числе работающим пенсионерам.
Известия 08:19
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