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Россияне стали меньше покупать алкоголь

Самое большое снижение спроса пришлось на игристые вина — их продажи упали на 30%. На 13% сократился спрос и на крепкий алкоголь — водку, коньяк, ром, виски и пр. При этом средняя цена на алкогольную продукцию в эти месяцы была на 2% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.В источнике
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ФАН

Россияне стали меньше тратить денег на алкоголь

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РЕН ТВ

В России снизились продажи алкоголя

РЕН ТВ20:07
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Россияне стали меньше покупать алкоголь

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Продажи алкоголя упали на 15% в сравнении с прошлым годом

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Huawei Mate 40 станет последним смартфоном с чипсетом Kirin

Генеральный директор Huawei Ричард Юй недавно выступил на китайском саммите по информационным технологиям 2020 года, рассказав о предстоящих телефонах Mate 40, следующем флагманском чипсете и проблемах поставок, с которыми сталкивается его компания из-за торговой войны.
NewInform8 августа в 02:29
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