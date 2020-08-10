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Россияне стали меньше покупать алкоголь

Самое большое снижение спроса пришлось на игристые вина — их продажи упали на 30%. На 13% сократился спрос и на крепкий алкоголь — водку, коньяк, ром, виски и пр. При этом средняя цена на алкогольную продукцию в эти месяцы была на 2% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Продажи алкоголя упали на 15% в сравнении с прошлым годом

Продажи алкоголя с марта по июль месяц 2020 года упали на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из статистики оператора фискальных данных "Такском".
Российская газета19:00
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URA.Ru

Россияне стали меньше пить

URA.Ru00:03
News.ru

Спрос на алкоголь упал на 15% в 2020 году в РФ

News.ru23:03
РЕН ТВ

В России снизились продажи алкоголя

РЕН ТВ20:07
Известия

Россияне стали меньше покупать алкоголь

Известия21:54
Online47.ru

Продажи алкоголя в России снизились на 15% в сравнении с прошлым годом

Online47.ru20:29
ФАН

Россияне стали меньше тратить денег на алкоголь

ФАН21:55
Российская газета

Продажи алкоголя упали на 15% в сравнении с прошлым годом

Российская газета19:00

Зеленский призвал белорусов к диалогу и толерантности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия должна придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов и обеспечить народу его права в полном объеме, а также призвал белорусов максимально отказаться от уличного насилия.
РИА Новости02:46
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Кравчук на переговорах по Донбассу «обозначит красные линии, как делал в 1991 на беловежской встрече»

Кравчук заявил, что он сам намерен обозначить «красные линии» в переговорном процессе, добавив, что так же он поступал и в 1991 году на встрече, когда шли беловежские переговоры в Вискулях фактически о прекращении существования СССР.
Военное обозрение01:37

Полковник ВСУ признался в причастности Киева к крушению MH-17

Независимые журналисты голландского издания «Bonanza Media» обнародовали заявление полковника ВСУ, которые могут свидетельствовать о причастности Киева к крушению малайзийского боинга MH-17 в Донбассе в 2014 году.
Вести Крым01:15
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Тверской СК возбудил дело после пожара с четырьмя погибшими

Тверь, 10 августа 2020, 09:45 — REGNUM Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбуждено в связи с пожаром в Тверской области, при котором погибли четыре человека — двое взрослых и двое детей, сообщили в пресс-службе СК 10 августа.
REGNUM02:45
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Автоэксперт объяснил, как правильно пользоваться климат-контролем

В ходе интервью главный редактор журнала «Авторевю» Леонид Голованов отметил, что в современных автомобилях чаще всего устанавливаются не ручные кондиционеры, а автоматические системы климат-контроля.
Тарантас Ньюс8 августа в 13:46
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