Россияне стали меньше покупать алкоголь
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Самое большое снижение спроса пришлось на игристые вина — их продажи упали на 30%. На 13% сократился спрос и на крепкий алкоголь — водку, коньяк, ром, виски и пр. При этом средняя цена на алкогольную продукцию в эти месяцы была на 2% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.В источнике
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