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Россияне стали меньше покупать алкоголь

Самое большое снижение спроса пришлось на игристые вина — их продажи упали на 30%. На 13% сократился спрос и на крепкий алкоголь — водку, коньяк, ром, виски и пр. При этом средняя цена на алкогольную продукцию в эти месяцы была на 2% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.В источнике
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Объемы продаж алкогольной продукции снизились в России

NewInform23:37
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Спрос на алкоголь упал на 15% в 2020 году в РФ

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Известия21:54
ФАН

Россияне стали меньше тратить денег на алкоголь

ФАН21:55
Online47.ru

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Online47.ru20:29
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В России снизились продажи алкоголя

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Продажи алкоголя упали на 15% в сравнении с прошлым годом

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Вторичное жилье застыло в ожидании

Делая прогнозы относительно вторичного рынка Москвы, директор департамента вторичного рынка компании «Инком-Недвижимость» Сергей Шлома не ждет изменения средних цен на жилье до конца лета и осенью.
Вторичное жилье застыло в ожидании
Коммерсантъвчера в 03:22
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Индекс цен производителей в Китае продолжил падение в июле

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Информационный канал: Выборы в Белоруссии

В. Цепкало ― Я думаю, что мы бы, конечно, очень хотели, и я направил лидерам 35 стран, в том числе, Владимиру Владимировичу Путину письмо, в котором я просил просто потребовать от Лукашенко соблюдать нормы международного права, внутреннего права, обеспечить нормальный подсчет голосов.
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ВВС США провели новые испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW

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ИА Красная Веснавчера в 15:13
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