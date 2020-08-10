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Россияне стали меньше покупать алкоголь

Самое большое снижение спроса пришлось на игристые вина — их продажи упали на 30%. На 13% сократился спрос и на крепкий алкоголь — водку, коньяк, ром, виски и пр. При этом средняя цена на алкогольную продукцию в эти месяцы была на 2% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Продажи алкоголя упали на 15% в сравнении с прошлым годом

Продажи алкоголя с марта по июль месяц 2020 года упали на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из статистики оператора фискальных данных "Такском".
Российская газета19:00
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URA.Ru

Россияне стали меньше пить

URA.Ru00:03
РЕН ТВ

В России снизились продажи алкоголя

РЕН ТВ20:07
ФАН

Россияне стали меньше тратить денег на алкоголь

ФАН21:55
Известия

Россияне стали меньше покупать алкоголь

Известия21:54
Online47.ru

Продажи алкоголя в России снизились на 15% в сравнении с прошлым годом

Online47.ru20:29
News.ru

Спрос на алкоголь упал на 15% в 2020 году в РФ

News.ru23:03
Российская газета

Продажи алкоголя упали на 15% в сравнении с прошлым годом

Российская газета19:00

Лукашенко: прокуроры из РФ и Украины не приехали обсудить дело россиян

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что прокуроры РФ и Украины не приехали для обсуждения вопроса о задержанных россиянах, и предположил, что им "плевать на судьбы ребят".
РИА Новостивчера в 06:42
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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В ЦИК Белоруссии сообщили о более чем 80% голосов за Лукашенко

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что действующий президент республики Александр Лукашенко после получения данных со всех закрытых участков для голосования набирает более 80% голосов избирателей.
RT на русскомвчера в 15:24
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Минимум три человека пострадали при наезде автозака на толпу в Минске

Как минимум три человека пострадали при наезде автозака на толпу на проспекте Машерова в Минске, где в настоящее время проходят массовые акции протеста после оглашения результатов голосования на президентских выборах.
Комсомольская правда17:25
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Полковник ВСУ признался в причастности Киева к крушению MH-17

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Вести Крым01:15
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Осенью для российских автомобилистов вступят в силу нововведения

Осенью российских водителей ждет пересмотр тарифов ОСАГО, увеличенные скоростные лимиты, новая разметка, возвращение техосмотра и другие важные нововведения, сообщает издание Autonews.ru.
Автоновости дня8 августа в 02:30
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В Совбезе России оценили деятельность экс-главы «Белых касок»

В ноябре 2019 года турецкие СМИ сообщили, что тело одного из основателей «Белых касок», бывшего сотрудника британской разведки Джеймса Ле Мезюрье, было обнаружено соседями в саду дома, где он проживал в Стамбуле.
RT на русском21:51
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