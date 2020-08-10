Россияне стали меньше покупать алкоголь
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Самое большое снижение спроса пришлось на игристые вина — их продажи упали на 30%. На 13% сократился спрос и на крепкий алкоголь — водку, коньяк, ром, виски и пр. При этом средняя цена на алкогольную продукцию в эти месяцы была на 2% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.В источнике
С чего всё началось
Продажи алкоголя упали на 15% в сравнении с прошлым годом
Продажи алкоголя с марта по июль месяц 2020 года упали на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из статистики оператора фискальных данных "Такском".
Российская газета19:00
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