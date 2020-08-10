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Россияне стали меньше покупать алкоголь

Самое большое снижение спроса пришлось на игристые вина — их продажи упали на 30%. На 13% сократился спрос и на крепкий алкоголь — водку, коньяк, ром, виски и пр. При этом средняя цена на алкогольную продукцию в эти месяцы была на 2% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.В источнике
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Российская газета

Продажи алкоголя упали на 15% в сравнении с прошлым годом

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Российская газета19:00
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URA.Ru

Россияне стали меньше пить

URA.Ru00:03
РЕН ТВ

В России снизились продажи алкоголя

РЕН ТВ20:07
ФАН

Россияне стали меньше тратить денег на алкоголь

ФАН21:55
Известия

Россияне стали меньше покупать алкоголь

Известия21:54
Online47.ru

Продажи алкоголя в России снизились на 15% в сравнении с прошлым годом

Online47.ru20:29
News.ru

Спрос на алкоголь упал на 15% в 2020 году в РФ

News.ru23:03
Российская газета

Продажи алкоголя упали на 15% в сравнении с прошлым годом

Российская газета19:00

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