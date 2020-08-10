Россияне стали меньше покупать алкоголь

Больше всего за отчетный период упали продажи шампанского - на 30% (при средней цене на 1% выше, чем в прошлом году). Средняя цена пива с марта по июль 2020 года составила 82 рубля, упав на 4% за год. Продажи упали на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.