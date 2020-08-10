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ТАСС
ТАСС

Россияне стали меньше покупать алкоголь

Больше всего за отчетный период упали продажи шампанского - на 30% (при средней цене на 1% выше, чем в прошлом году). Средняя цена пива с марта по июль 2020 года составила 82 рубля, упав на 4% за год. Продажи упали на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Продажи алкоголя упали на 15% в сравнении с прошлым годом

Продажи алкоголя с марта по июль месяц 2020 года упали на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из статистики оператора фискальных данных "Такском".
Российская газета19:00
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Газета.Ru

В России стали меньше покупать алкоголь

Газета.Ru04:34
ТАСС

Россияне стали меньше покупать алкоголь

ТАСС03:36
Российская газета

Продажи алкоголя упали на 15% в сравнении с прошлым годом

Российская газета19:00
ФАН

Россияне стали меньше тратить денег на алкоголь

ФАН21:55
Известия

Россияне стали меньше покупать алкоголь

Известия21:54
РЕН ТВ

В России снизились продажи алкоголя

РЕН ТВ20:07
URA.Ru

Россияне стали меньше пить

URA.Ru00:03

Впервые за пять лет август станет для рубля исключением из правил

Специально для "Российской газеты" Иван Капустянский, ведущий аналитик Forex Optimum, оценил возможные итоги августа и дал совет, когда лучше покупать золото, цены на которое бьют все рекорды: - Если на этой неделе вопрос, обсуждаемый в Конгрессе США по новым мерам стимулирования американской экономики, не решится, то его рассмотрение, наверняка, перенесется на следующую неделю.
Российская газета23:00
36

Инсайдер рассказал о проблемах с производительностью PS5-версии Resident Evil Village

По словам Dusk Golem, как минимум «несколько месяцев назад» версия Resident Evil Village для PlayStation 5 страдала от серьёзных проблем с производительностью, тогда как на Xbox Series X с этим аспектом всё было в полном порядке.
3DNews03:40
1

Минимум три человека пострадали при наезде автозака на толпу в Минске

Как минимум три человека пострадали при наезде автозака на толпу на проспекте Машерова в Минске, где в настоящее время проходят массовые акции протеста после оглашения результатов голосования на президентских выборах.
Комсомольская правда17:25
272

Из России в Турцию отправились первые прямые рейсы

Значительный рост цен участники рынка объясняют еще и тем, что турецкие отели, которые получили так называемый сертификат безопасности от властей, сейчас заполняются, помимо россиян, гостями из стран СНГ и европейцами, которые, по большому счету, больше никуда вылететь пока не могут.
BFM.ru04:21
298

Захарова призвала Зеленского не советовать Белоруссии, как ей жить

Официальный представитель российского МИД написала в собственном Facebook-аккаунте о том, что политики с их "печальным опытом" госпереворотов и развала страны не должны советовать другим, как жить. таки образом чиновница прокомментировала слова действующего президента Украины, который ранее опубликовал заявление в соцсетях о произошедшем после выборов в Минске.
Piter.tv05:39
22

Германия заявила, что выборы в Белоруссии не были демократичными

Германия считает, что на президентских выборах в Белоруссии не соблюдались минимальные демократические стандарты и осуждает применение силы против демонстрантов, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Газета.Ru06:00
6

Xiaomi Door Sensor 2 готовится к релизу

Например, ярким примером выступает компания Xiaomi, которая продает просто массу различных продуктов за минимальные деньги и при этом не делает ничего слишком уж уникального.
Megaobzor.com05:35