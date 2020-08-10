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ТАСС
ТАСС

Россияне стали меньше покупать алкоголь

Больше всего за отчетный период упали продажи шампанского - на 30% (при средней цене на 1% выше, чем в прошлом году). Средняя цена пива с марта по июль 2020 года составила 82 рубля, упав на 4% за год. Продажи упали на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Продажи алкоголя упали на 15% в сравнении с прошлым годом

Продажи алкоголя с марта по июль месяц 2020 года упали на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из статистики оператора фискальных данных "Такском".
Российская газета19:00
Подробнее о событии
Газета.Ru

В России стали меньше покупать алкоголь

Газета.Ru04:34
Известия

Россияне стали меньше покупать алкоголь

Известия21:54
URA.Ru

Россияне стали меньше пить

URA.Ru00:03
ФАН

Россияне стали меньше тратить денег на алкоголь

ФАН21:55
ТАСС

Россияне стали меньше покупать алкоголь

ТАСС03:36
РЕН ТВ

В России снизились продажи алкоголя

РЕН ТВ20:07
Российская газета

Продажи алкоголя упали на 15% в сравнении с прошлым годом

Российская газета19:00

Поставившего пенальти в ворота «Спартака» арбитра отстранили от работы

Встреча команд состоялась 9 августа и завершилась скандалом – на последних минутах матча в ворота московского клуба был поставлен пенальти, реализовав который "Сочи" добился ничейного результата (2:2). После этого владелец "Спартака" Леонид Федун заявил о намерении снять свой клуб с чемпионата России.
Поставившего пенальти в ворота «Спартака» арбитра отстранили от работы
Уралинформбюро23:46
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Очередное обновление Windows удалило автоматический поиск драйверов

Как сообщает ToDay News Ufa, новая сборка операционной системы Windows, получившая номер 19041.423, блокирует доступ Диспетчеру устройств к сети Интернет, в результате чего он не может произвести поиск и загрузку драйверов для приложений, уже установленных на компьютер.
ToDay News Ufa04:14
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