Россияне стали меньше покупать алкоголь
Больше всего за отчетный период упали продажи шампанского - на 30% (при средней цене на 1% выше, чем в прошлом году). Средняя цена пива с марта по июль 2020 года составила 82 рубля, упав на 4% за год. Продажи упали на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.В источнике
С чего всё началось
Продажи алкоголя упали на 15% в сравнении с прошлым годом
Продажи алкоголя с марта по июль месяц 2020 года упали на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из статистики оператора фискальных данных "Такском".
Российская газета19:00
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