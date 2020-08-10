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ТАСС
ТАСС

Россияне стали меньше покупать алкоголь

Больше всего за отчетный период упали продажи шампанского - на 30% (при средней цене на 1% выше, чем в прошлом году). Средняя цена пива с марта по июль 2020 года составила 82 рубля, упав на 4% за год. Продажи упали на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Продажи алкоголя упали на 15% в сравнении с прошлым годом

Продажи алкоголя с марта по июль месяц 2020 года упали на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из статистики оператора фискальных данных "Такском".
Российская газета19:00
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ТАСС

Россияне стали меньше покупать алкоголь

ТАСС03:36
URA.Ru

Россияне стали меньше пить

URA.Ru00:03
Российская газета

Продажи алкоголя упали на 15% в сравнении с прошлым годом

Российская газета19:00
ФАН

Россияне стали меньше тратить денег на алкоголь

ФАН21:55
Известия

Россияне стали меньше покупать алкоголь

Известия21:54
РЕН ТВ

В России снизились продажи алкоголя

РЕН ТВ20:07
News.ru

Спрос на алкоголь упал на 15% в 2020 году в РФ

News.ru23:03

Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей

Чтобы в течение 20 лет доходы на пенсии составляли примерно 100 тысяч рублей, нужно каждый месяц инвестировать 29 тысяч рублей в облигации либо 14,3 тысячи — в сбалансированный портфель из акций и облигаций.
Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей
РИА Новости02:26
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Президенты Литвы и Польши призвали власти Белоруссии не применять силу

Президенты Литвы Гитанас Науседа и Польши Анджей Дуда обратились к властям Белоруссии и призвали их «применять демократические стандарты», уважать права человека и воздержаться от применения силы в массовых протестах после выборов.
Калининград.Ru03:41
15

Си Цзиньпин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах

Глава государства получил по предварительным итогам больше 80% голосов избирателей Лидер КНР Си Цзиньпин поздравил действующего главу белорусского государства Александра Лукашенко с победой на прошедших выборах президента страны.
Союзное Вече03:32
3

Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Российские банки протестируют новый способ безналичных платежей, при котором деньги будут автоматически списываться с банковского счета по запросу получателя, рассказала РБК гендиректор ассоциации «Финтех» (АФТ) Татьяна Жаркова.
Ведомости02:48
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Российские журналисты пострадали в ходе ночных протестов в Минске

В Минске в ходе ночных столкновений пострадали несколько российских журналистов, в том числе бывший корреспондент РБК, журналист Meduza Максим Солопов, а также корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко.
РБК03:40
2

Россия предложила Кипру повысить налог на проценты и дивиденды до 15%

Россия предложила Кипру поднять налог на проценты и дивиденды до 15%, оставив исключения для институциональных инвестиций, заявил статс-секретарь замминистра финансов Алексей Сазанов в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».
Взгляд.рувчера в 06:22
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В Саратове автомобиль насмерть сбил переходившего дорогу пешехода

Как рассказали журналисту телеканала "Саратов 24" в ведомстве, напротив дома №88 по ул. Чернышевского пешеход-мужчина переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, где был сбит автомобилем "Opel" под управлением 25-летнего мужчины.
Саратов 2402:15
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В Иране призвали поддержать племена, выступившие против США в Сирии

Народное сопротивление поддерживаемым США курдским силам на востоке Сирии может положить конец американскому присутствию в регионе, заявил бывший иранский дипломат Сейед Хади Афгахи 7 августа новостному агентству Sputnik International.
ИА Красная Весна8 августа в 03:06

Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.
Коммерсантъвчера в 11:59
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