Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ России упал спрос на сигареты

За десять месяцев 2019 года продажи сигарет в России снизились на 5%, сообщает RT со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД». По подсчетам платформы «Такском», проанализировавшей более 17 млрд кассовых чеков, популярность сигарет в РФ снизилась на 7%.
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с чего всё началось

В России стали покупать меньше сигарет

В свою очередь, платформа «Такском» по результатам анализа более 17 млрд кассовых чеков отмечает, что популярность традиционных сигарет снизилась на 7%. При этом аналитики фиксируют серьёзный рост продаж стиков для систем нагревания табака.
RT на русскомвчера в 23:00

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В России упал спрос на сигареты

Газета.Ru06:31

В России упал спрос на сигареты

РИА Новости04:33

Россияне стали покупать меньше сигарет

Lenta.ruвчера в 23:50

В России упал спрос на традиционные сигареты

РБК03:24

В России упал спрос на сигареты

Известия00:00

В России упал спрос на сигареты

Коммерсантъ03:56

В России стали покупать меньше сигарет

RT на русскомвчера в 23:00
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