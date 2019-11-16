Общество
КоммерсантъВ России упал спрос на сигареты
За десять месяцев 2019 года продажи сигарет в России снизились на 5%, сообщает RT со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД». По подсчетам платформы «Такском», проанализировавшей более 17 млрд кассовых чеков, популярность сигарет в РФ снизилась на 7%.
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В свою очередь, платформа «Такском» по результатам анализа более 17 млрд кассовых чеков отмечает, что популярность традиционных сигарет снизилась на 7%. При этом аналитики фиксируют серьёзный рост продаж стиков для систем нагревания табака.RT на русскомвчера в 23:00
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