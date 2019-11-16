Общество
КоммерсантъВ России упал спрос на сигареты
За десять месяцев 2019 года продажи сигарет в России снизились на 5%, сообщает RT со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД». По подсчетам платформы «Такском», проанализировавшей более 17 млрд кассовых чеков, популярность сигарет в РФ снизилась на 7%.
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с чего всё началось
В свою очередь, платформа «Такском» по результатам анализа более 17 млрд кассовых чеков отмечает, что популярность традиционных сигарет снизилась на 7%. При этом аналитики фиксируют серьёзный рост продаж стиков для систем нагревания табака.RT на русскомвчера в 23:00
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Бывший футболист и спортивный директор мадридского «Реала» Предраг Миятович поделился мыслями о нападающем «сливочных» Гарете Бэйле.
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Политика
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Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Вашингтон отказался признавать Крым российским, при этом признал Голанские высоты израильской территорией.
Lenta.ru вчера в 15:41
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Военнослужащие американской бронетанковой бригады Greywolf протестировали российский танк Т-80У.
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Генштаб ВС Украины назвал возможную причину взрывов в Балаклее
Причиной взрывов на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области могло стать возгорание в двигателе ракеты для зенитно-ракетного комплекса "Куб", сообщил в субботу Генштаб Вооруженных сил Украины.
РИА Новости 06:04
Наука
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Исследователи определили следующие разновидности новостных фейков: газетные утки, предубежденное мнение, сатира, недостоверные сведения, комментарии, увещевательная (убеждающая) информация и городская журналистика.
Naked Science вчера в 12:14
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OAnews вчера в 11:30
Общество
Галкин прокомментировал сообщения об отмене его концертов
РИА Новости вчера в 14:50
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Россияне стали реже гасить кредиты досрочно
Россияне стали реже выходить на досрочное погашение в том числе из-за ухудшения финансового положения, говорит младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ксения Балясова.
РБК 05:01
Игры
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Сообщается, что команда из более чем сотни сотрудников трудится над перезапуском игры, которую между собой они называют Anthem Next или Anthem 2.0.
Goroday.ru вчера в 18:05
Политика
Путин рассказал об угрозе прекращения транзита газа через Украину
Президент России Владимир Путин заявил, что существует риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины.
Газета.Ru вчера в 03:58
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Президент Франции Эммануэль Макрон хочет сделать Европейский союз более независимым от НАТО в сфере обороны, внеся поправки в статью Договора о Европейском союзе, сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники в ЕС.
РИА Новости 07:03
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Большунов и Непряева победили в спринте на турнире в Финляндии
RT на русском вчера в 09:15
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Xiaomi готовит недорогой изогнутый 29-дюймовый монитор для геймеров
Компания Xiaomi вышла на рынок мониторов относительно недавно – ровно месяц тому назад, но сделала это, как обычно, с акцентом на отличном балансе возможностей и цены: флагманская 34-дюймовая модель оказалась примерно в два раза дешевле аналогов от более известных производителей мониторов.
iXBT.com вчера в 22:56
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Как завершились слепые прослушивания восьмого сезона шоу «Голос»
Выпуск восьмого сезона шоу «Голос» от 15 ноября ознаменовался тем, что в нём были подведены итоги этапа слепых прослушиваний вокального проекта.
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Ученый Олег Ивашев-Мусатов попал в реанимацию из-за «Крота»
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Актуальные Новости вчера в 10:06
Автоспорт
Даниил Квят: Всё выключилось и я потерял контроль
Даниил Квят: Заблокировались задние колёса, и я потерял контроль над машиной.
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Общество
СМИ узнали о слежке ФСБ за обвиняемым в шпионаже Уиланом более 10 лет
Российские спецслужбы заинтересовались обвиняемым в шпионаже Полом Уиланом еще во время его визита в Москву в 2007 году: американец «активно искал контакты» действующих военных и сотрудников ФСБ.
РБК 06:32
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В Госдуме призвали лишить Алексея Панина всех госнаград
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Политика
Украинский экс-дипломат призвал превратить ЛНР и ДНР в «дикое поле»
Бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный в эфире канала "Обозреватель" заявил, что ЛНР и ДНР должны превратиться в "дикое поле".
РИА Новости 01:51
Гаджеты
Motorola показала смартфон Razr с гибким экраном
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В администрации президента Сербии рассказали о состоянии Вучича
Советница президента Сербии Сузана Васильевич заявила, что Александр Вучич находится в Военно-медицинской академии, его состояние здоровья стабильное.
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