Общество

Вести.RuВести.RuРоссияне стали меньше покупать обычные сигареты

Россияне стали покупать меньше обычных сигарет и больше стиков для систем нагревания табака, сообщает RT со ссылкой на данные фискальных платформ. Интерес к традиционным сигаретам снизился на 5-7 процентов, в то время как продажи стиков выросли за год в 4,5 раза.
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с чего всё началось

В России стали покупать меньше сигарет

В России наблюдается снижение спроса на традиционные сигареты. Об этом можно судить по информации платформ фискальных данных, с которой ознакомился RT.
RT на русскомвчера в 23:00

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Россияне стали покупать меньше сигарет

РИА Новости04:33

В России стали покупать меньше сигарет

RT на русскомвчера в 23:00

В России упал спрос на традиционные сигареты

РБК03:24

В России снизился спрос на сигареты

Газета.Ru00:52

В России упал спрос на сигареты

Известия00:00

Россияне стали покупать меньше сигарет

Lenta.ruвчера в 23:50

В России упал спрос на сигареты

Коммерсантъ03:56
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Газета.Ru 03:40
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РИА Новости 04:19
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Президент Сербии госпитализирован из-за проблем с сердцем

Президента Сербии Александра Вучича госпитализировали из-за сердечно-сосудистого заболевания.
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ВСУ получили первую партию новых бронеавтомобилей «Новатор»

Вооруженные силы Украины получили первую партию бронеавтомобилей отечественного производства "Новатор".
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Европейская комиссия Euro NCAP провела краш-тесты четырех новинок автопрома.
Автоновости дня 13 ноября в 06:06
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Соколова привезли на следственный эксперимент в каске и бронежилете

Накануне.Ru вчера в 06:42
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РИА Новости 04:40
Политика

Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Вашингтон отказался признавать Крым российским, при этом признал Голанские высоты израильской территорией.
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Житель Сторожевки изнасиловал знакомую в подвале по дороге к бабушке

Молодой человек, проживающий в селе Сторожевка, сексуально надругался над односельчанкой в подвале жилого здания, по дороге к бабушке.
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В нескольких иранских городах вспыхнули акции протеста после того, как правительство страны объявило о решении повысить цены на бензин в два раза.
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Трамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США

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Общество

Толстый кот Виктор посетил тренировку хоккейного клуба «Адмирал»

Толстый кот Виктор, хозяина которого «Аэрофлот» исключил из программы лояльности за подмену животного на регистрации, провёл занятие в тренажерном зале с командой континентальной хоккейной лиги «Адмирал», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Овечкин высказался о своем силовом приеме в матче против «Монреаля»

Газета.Ru вчера в 23:28
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В Индии у МиГ-29К во время полета загорелся двигатель

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В РФ отреагировали на принятую в ООН резолюцию Украины по Крыму

Резолюция Украины в области прав человека по Крыму, принятая в Генассамблее ООН, в будущем может помешать визиту международных наблюдателей на территорию республики.
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Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg

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