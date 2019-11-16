Общество
Вести.RuРоссияне стали меньше покупать обычные сигареты
Россияне стали покупать меньше обычных сигарет и больше стиков для систем нагревания табака, сообщает RT со ссылкой на данные фискальных платформ. Интерес к традиционным сигаретам снизился на 5-7 процентов, в то время как продажи стиков выросли за год в 4,5 раза.
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с чего всё началось
В России наблюдается снижение спроса на традиционные сигареты. Об этом можно судить по информации платформ фискальных данных, с которой ознакомился RT.RT на русскомвчера в 23:00
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