В России наблюдается снижение спроса на традиционные сигареты. Об этом можно судить по информации платформ фискальных данных, с которой ознакомился RT.

с чего всё началось

Россияне стали покупать меньше обычных сигарет и больше стиков для систем нагревания табака, сообщает RT со ссылкой на данные фискальных платформ. Интерес к традиционным сигаретам снизился на 5-7 процентов, в то время как продажи стиков выросли за год в 4,5 раза.

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