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Lenta.ru
Lenta.ru

Россияне стали меньше расплачиваться мелочью

Россияне стали меньше расплачиваться мелочью, в том числе монетами номиналом десять рублей. При этом на фоне роста безналичных платежей и снижения выпуска банкнот вырос объем выпуска монет, в том числе крупного номинала. Об этом сообщает газета «Известия».В источнике
С чего всё началось
Известия

Россияне отказываются от использования «крупной» мелочи

Россияне отказываются от использования «крупной» мелочи, в том числе номиналом 10 рублей. Такие выводы эксперты делают на основе данных ЦБ, согласно которым на фоне роста доли безналичных платежей и снижения выпуска банкнот увеличивается производство монет, в том числе и больших номиналов.
Известиявчера в 14:57
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Россияне отказываются от использования монет

Телеканал 360°18:52
Lenta.ru

Россияне стали меньше расплачиваться мелочью

Lenta.ru18:22
РЕН ТВ

У россиян оказались тонны монет

РЕН ТВвчера в 16:43
ФедералПресс

Россияне стали отказываться от использования мелочи

ФедералПрессвчера в 16:57
ФАН

«Крупная» мелочь теряет популярность в России

ФАНвчера в 16:11
Известия

Тяжелый металл: на руках россиян оседает крупная мелочь

Известия17:01
URA.Ru

Россияне перестали считать монеты деньгами

URA.Ru18:01

СК возбудил еще семь дел против создателя «Омбудсмена полиции»

Следственный комитет расследует семь новых уголовных дел в отношении создателя интернет-проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщил "Интерфаксу" адвокат Сергей Тюленев во вторник.
СК возбудил еще семь дел против создателя «Омбудсмена полиции»
Интерфакс11 августа в 13:10
28

Дудкин: Лукашенко должен извиниться перед Россией, чтобы заручиться ее поддержкой

Военный эксперт Юрий Дудкин специально для Украина.ру рассказал о перспективах белорусских протестов, в частности: — что, по мнению эксперта, должны сделать люди, поддержавшие Лукашенко на президентских выборах; — каков реальный масштаб фальсификаций на белорусских выборах; — о реальном рейтинге Лукашенко; — судьба белорусского ОМОНа в случае "победы" оппозиции.
Украина.рувчера в 12:41
4

В сети появились первые данные о качестве связи Starlink

Несмотря на соглашение о неразглашении, которое подписывали все, кто получил от SpaceX наземное оборудование для подключения к сервису, на Reddit появились скриншоты замеров качества соединения Starlink, сделанные через онлайн-сервис Speedtest.
Хайтек+вчера в 10:43