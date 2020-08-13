Россияне стали меньше расплачиваться мелочью
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Россияне стали меньше расплачиваться мелочью, в том числе монетами номиналом десять рублей. При этом на фоне роста безналичных платежей и снижения выпуска банкнот вырос объем выпуска монет, в том числе крупного номинала. Об этом сообщает газета «Известия».В источнике
С чего всё началось
Россияне отказываются от использования «крупной» мелочи
Россияне отказываются от использования «крупной» мелочи, в том числе номиналом 10 рублей. Такие выводы эксперты делают на основе данных ЦБ, согласно которым на фоне роста доли безналичных платежей и снижения выпуска банкнот увеличивается производство монет, в том числе и больших номиналов.
Известиявчера в 14:57
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